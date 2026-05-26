La historia real de una mujer que casi pierde la custodia de su hijo por ser lesbiana: “Cruda y visceral”

La escritora Constance Debré y su libro 'Love Me Tender' (Alpha Decay) @Magali Delporte

La novela Love Me Tender, escrita por Constance Debré, ha sido adaptada recientemente al cine y acaba de aterrizar en la cartelera tras su paso el pasado año por el Festival de Cannes. Y tanto el libro como la película son una experiencia de lo más visceral a la que merece la pena acercarse.

La obra, que ha generado un notable impacto en Francia desde su publicación en 2020, narra la ruptura radical de la autora con su vida anterior y los elevados costes personales y sociales que ha afrontado al desafiar los mandatos de género y familia. Y es que todo lo que cuenta la novela está basado en su propia historia.

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Constance Debré, nacida en París en 1972 y perteneciente a una familia conocida en la política francesa, decidió a los 40 años abandonar su profesión de abogada penalista, salir del armario y dedicarse a la literatura. En el proceso, perdió la custodia de su hijo Paul tras una durísima batalla judicial que incluyó exámenes psicológicos y largos procedimientos ante los tribunales. La obra, de 160 páginas y traducida por Palmira Feixas, despliega un relato crudo que explora la renuncia a la vida burguesa, la maternidad y la búsqueda de una identidad fuera de los márgenes normativos.

La adaptación al cine de ‘Love Me Tender’

El guion de la adaptación cinematográfica ha estado a cargo de Anna Cazenave Cambet, quien ha explicado que su interés en la historia surgió tras leer la novela como madre primeriza en 2020, momento en el que la obra se convirtió en un fenómeno en Francia.

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Cazenave Cambet ha destacado la dificultad de encontrar en pantalla personajes femeninos de más de 30 años que exploren su sexualidad fuera de los roles tradicionales de madre o abuela. “Nunca había visto un personaje así en pantalla, ella es libre de tener su propio espacio y de vivir según sus propios deseos, pero pagará un alto precio, por ser mujer y decidir cambiar su vida y ser dueña de ella misma”.

Vicky Krieps en 'Love Me Tender'

La película, interpretada por Vicky Krieps en el papel protagonista, aborda sin paliativos la sucesión de pequeñas y grandes violencias institucionales y sociales que enfrentó Debré. El recorrido de la autora trasciende la exploración sexual, que ella misma describe en la novela como un “vacío de todo lo demás”, y se adentra en la búsqueda de libertad y soledad como herramientas de autodefinición. A través de escenas que muestran tanto la precariedad material (habitaciones prestadas, estudios minúsculos, reservas de hotel) como la rutina de escritura y natación diaria, la trama articula el proceso de despojo y reconstrucción de la protagonista.

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Una crónica asfixiante sobre los estigmas

Constance Debré desarrolla en Love Me Tender una crónica fragmentada donde cada capítulo evidencia su transición personal y social a través de experiencias tan diversas como abandonar el ejercicio profesional, superar un matrimonio de dos décadas o redefinir la maternidad en una sociedad que tiende a equiparar el valor de la mujer con su rol familiar.

El eje central del relato es el proceso judicial que la enfrenta a su exmarido, quien solicita el divorcio y exige la custodia exclusiva del hijo, acusando a la autora de ser una madre negligente y de poner en riesgo el desarrollo del niño por su orientación sexual. En palabras incluidas en la novela: “Un juez le dice a un niño que no es una verdadera madre porque no es una verdadera mujer porque no ama verdaderamente a los hombres”.

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'Love Me Tender', de Constance Debré (Alpha Decay)

La historia avanza entre audiencias, informes de peritos judiciales y medidas cautelares, mientras la protagonista afronta la soledad y la incertidumbre a través de aventuras sexuales con mujeres de diferentes edades y orígenes, como estrategia de resistencia frente a la pérdida y el estigma.

La prosa, descrita por la crítica como “cruda, minimalista y visceral”, apunta de forma deliberada a cuestionar la idea de sacrificio materno y a denunciar las violencias históricas vinculadas a los mandatos de género.

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Así, la novela podría definirse como un cruce entre la literatura punk y confesional y abre un debate sobre los límites entre maternidad, feminidad y libertad individual.

'Love Me Tender', basada en la novela homónima de Constance Debré y protagonizada por Vicky Krieps

La propia Constance Debré analiza en la novela las consecuencias subjetivas de ese proceso, señalando el exilio voluntario en los cuerpos ajenos como una forma de romper con las certezas heredadas.

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En el trasfondo del libro y de la película late una reflexión sobre la construcción social de la identidad femenina y la instrumentalización de la maternidad como condición determinante. El relato de Debré se posiciona como un desafío literario y vital al considerar que tanto los hijos como las madres son individuos autónomos, una idea que ha inquietado y provocado a partes iguales en la sociedad francesa.