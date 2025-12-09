España Cultura

Leonardo DiCaprio también rechaza la inteligencia artificial en el cine: “No hay humanidad”

El actor ha recibido un premio de la mano de la prestigiosa Time y ha aprovechado el momento para hablar del controvertido tema

Leonardo DiCaprio también se rebela
Leonardo DiCaprio también se rebela contra la inteligencia artificial (REUTERS)

Hace unos días, Leonardo DiCaprio fue nombrado “Artista del año” por Time Magazine. En una amplia entrevista publicada por ese medio, el actor y productor aprovechó para expresar sus reservas sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial desplace a los creadores humanos en Hollywood. “Pienso que todo lo que sea considerado arte auténtico tiene que partir del ser humano”, afirmó DiCaprio, según Time. Su postura, aunque matizada por cierta apertura al uso de IA como herramienta, deja clara una frontera sobre el rol de la creatividad humana en la industria.

Time recogió las palabras del ganador del Oscar y su advertencia sobre los riesgos que podrían enfrentar trabajadores del sector audiovisual: “Lamento mucho que gente con talento y experiencia pueda perder su empleo por culpa de la inteligencia artificial”. Pese a todo, DiCaprio reconoce un posible valor técnico: “Podría ser una herramienta que permita a jóvenes cineastas hacer algo que nunca hemos visto”. El actor, sin embargo, sostiene que las producciones generadas por IA pueden resultar innovadoras pero distantes: “No hay anclaje, no hay humanidad, aunque sean brillantes”.

Durante la charla, DiCaprio ejemplificó esta falta de autenticidad refiriéndose a los mashups musicales que circulan en internet, donde una IA combina voces y estilos de diferentes artistas famosos. “Escuchas y dices ‘genial’, pero cuando pasan los minutos, aquello se disuelve en el éter de la basura digital”. Para el intérprete, este tipo de creaciones carece del peso emocional e identitario que hace perdurar al arte verdadero.

El rechazo de figuras destacadas de la industria a la aplicación creativa de IA en el cine ha ido en aumento en las últimas semanas, según diversos reportes retomados por Time. Guillermo del Toro, galardonado con el Oscar y reconocido por su labor en la fantasía y el terror, declaró en los Gotham Awards un rotundo “que le den a la IA”. En conversación con NPR, Del Toro había asegurado: “Prefiero morir antes que usarla en mis películas… No me interesa ni me interesará”. Su reacción es reflejo de un sentir generalizado que busca preservar el valor insustituible del trabajo humano.

DiCaprio en 'Una batalla tras
DiCaprio en 'Una batalla tras otra' (IMDb/Warner Bros.)

Las otras voces contra la IA

Por su parte, James Cameron dejó claro en entrevista con ComicBook.com que prohibió el uso de IA generativa en las secuelas de Avatar: “Honramos y celebramos a los actores. No reemplazamos actores”, enfatizó el cineasta. Está convencido de que la interpretación humana sigue siendo el corazón insustituible del relato cinematográfico, una visión que respalda la postura de sus colegas.

La actriz y guionista Emma Thompson, otra voz de peso en el medio, expuso su cansancio ante las sugerencias constantes de la IA para “mejorar” su escritura. En su visita al programa The Late Show, la ganadora del Oscar relató con exasperación su proceso tradicional de redactar a mano antes de pasar los textos a una computadora, donde la IA ofrecía incontables veces reescribir su propio material: “¡No necesito que reescribas lo que acabo de escribir, aléjate!”, exclamó, según declaró en la emisión.

El debate sobre el papel y los riesgos de la inteligencia artificial parece crecer en intensidad a medida que la tecnología gana terreno en procesos creativos y productivos de Hollywood. Preocupa, especialmente entre los profesionales experimentados, que la velocidad y el alcance de la IA puedan traducirse en desplazamientos laborales masivos y en la dilución de la conexión humana en el arte. Para DiCaprio y otros referentes del cine internacional, el arte sin humanidad solo tiene eco fugaz en la cultura digital, sin arraigo ni trascendencia.

