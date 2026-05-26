‘Obsessión’, el nuevo fenómeno del cine de terror que ha revolucionado la industria: una película independiente que arrasa en taquilla

Tráiler oficial de 'Obsession', dirigida por Curry Baker.

Se ha convertido en uno de los fenómenos más insólitos de la temporada y ha sorprendido a la industria del cine ya que se trata de una producción de terror independiente. Se titula Obsession y está dirigida por el debutante Curry Barker.

La película ha logrado no solo cifras inéditas de taquilla para su género, sino que también ha consolidado a su realizador como uno de los nuevos referentes del terror contemporáneo con tan solo un título. Según han detallado los medios estadounidenses, el film se ha convertido en un exponente de rentabilidad y repercusión dentro del sector, al mantener y aumentar la asistencia de público frente a estrenos de mucho mayor presupuesto y recorrido mediático.

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En ese sentido, Obsession ha acumulado 58,5 millones de dólares en Norteamérica y 74 millones a nivel global, con una segunda semana en la que ha recaudado un 30% más que en su estreno, alcanzando los 28,2 millones de dólares durante el puente de Memorial Day. Producida con menos de 1 millón de dólares y adquirida por Focus Features en el Festival de Toronto por 14 millones, se ha convertido en uno de los estrenos más rentables del año y en un caso excepcional dentro del género, especialmente al tratarse de una película sin estrellas reconocidas.

Los protagonistas de la película 'Obsession'

En apenas dos semanas, Obsession ha desafiado la tendencia habitual del cine de terror, que suele experimentar fuertes caídas después del fin de semana inaugural. El filme ha destacado por su capacidad para mantener un alto interés del público, con unos resultados de taquilla que han superado a la mayoría de los estrenos recientes en términos de mantenimiento y crecimiento porcentual. Estas cifras están respaldadas por una calificación “A-” en CinemaScore y un 94% en Rotten Tomatoes, una hazaña poco habitual en películas de terror, ya que desde 2019 solo cinco títulos del género han recibido notas tan elevadas.

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Las claves del éxito de ‘Obsession’

La estrategia de distribución y promoción ha sido determinante para el éxito de la película. Focus Features descartó el lanzamiento escalonado típico de los títulos independientes y apostó por estrenar el film en más de 2.000 salas norteamericanas, priorizando la fórmula clásica de cine comercial sobre el uso de formatos premium como Imax. Lisa Bunnell, directora de distribución de Focus Features, ha explicado a Variety que el enfoque perseguía consolidar la película en taquilla por vías tradicionales y fortalecer la experiencia colectiva en la sala.

La campaña de marketing ha combinado recursos innovadores y tradicionales, incluyendo anuncios en televisión sobre el misterioso dispositivo “One Wish Willow” —un juguete clave en la trama— que se agotó en cuestión de horas. Además, se han instalado vallas publicitarias en Los Ángeles y Nueva York con mensajes obsesivos de Nikki, el personaje femenino protagonista, acompañadas de un número de teléfono que permitía interactuar directamente con la narrativa. La promoción no se limitó a lo convencional: la campaña incentivó la participación de ‘gamers’ en Discord mediante misiones temáticas que involucraron a más de un millón de personas en solo una semana y logró que 30.000 espectadores se inscribieran para recibir mensajes del personaje Nikki.

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El One Wish Willow de 'Obsession'

Bunnell, sostiene que la película ha superado cualquier comparación previa (“comps”) y que la repetición de visionados, especialmente en Los Ángeles, ha sido fundamental para su mantenimiento en la cartelera. Un aspecto relevante ha sido la capacidad del film para mantener el primer puesto de recaudación entre semana (lunes a jueves) frente a competidores mediáticos de mayor presupuesto. Solo el estreno de The Mandalorian and Grogu desplazó a Obsession del liderazgo en la taquilla semanal.

El impacto generacional

Un dato relevante ofrecido por los medios estadounidenses revela que el 75% del público asistente ha estado compuesto por espectadores jóvenes de entre 18 y 25 años, mientras que el grupo predominante pertenece a la franja de 25 a 34, con una ligera mayoría masculina y un 41% de mujeres. Además, el 32% de la audiencia es hispana, lo que demuestra la transversalidad del impacto. El film también ha registrado 2,6 millones de dólares solo en las sesiones de preestreno en pantallas premium, cifra que subraya la fuerte expectación previa a su debut, según datos aportados por IndieWire.

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Qué se sabe sobre la trama

Obsession parte de una premisa sencilla: Bear, un joven románticamente frustrado, encuentra un One Wish Willow (una figura ficticia inspirada en la tradición de los objetos ‘concededores’ de deseos) y pide que Nikki, su amiga de la infancia, se obsesione con él, desencadenando situaciones de creciente oscuridad y violencia. El guion y la dirección de Curry Barker reinterpretan de manera actualizada el mito de la “pata de mono”, perfilando una visión poco convencional del deseo en el marco del cine de terror.

Según ha detallado Barker en diversas entrevistas con IndieWire, su intención era abordar la obsesión desde la perspectiva del autor del daño y no de la víctima, forzando así al espectador a reflexionar sobre su propia capacidad para traspasar límites morales.

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Curry Barker, director de 'Obsession', la película de terror de la temporada

El propio Barker señaló: “La génesis fue la idea de que los humanos podemos obsesionarnos con cosas. Películas como Misery me sirvieron de inspiración… Cuando surgió la parte del deseo, todo empezó a encajar”, ha afirmado a IndieWire.

El cineasta también ha reconocido que la elección de crear el One Wish Willow, en lugar de recurrir a la reconocible “pata de mono” de la literatura clásica, responde a la voluntad de dotar al relato de un elemento original que pudiera articular el conflicto central.

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Barker, que previamente había dirigido el largometraje Milk & Serial con menos de 1.000 dólares de presupuesto, ha afirmado que no buscaba encasillarse en el género del terror: “No quiero ponerme límites, pero disfruto mucho el terror y me gusta su dimensión comercial. Quiero hacer películas que me emocionen como espectador, y ahora mismo eso es lo que más me apetece ver en el cine”. El cineasta norteamericano se ha mostrado partidario de alternar estilos y géneros en sus próximos proyectos, aunque su carrera reciente se ha orientado de forma clara hacia el terror.

Reconocimiento unánime

La película debutó en la sección Midnight Madness del Festival Internacional de Cine de Toronto en 2025 y pasó por citas especializadas como Fantastic Fest y Sitges, recibiendo desde sus primeras proyecciones el reconocimiento unánime de público y crítica. La adquisición de los derechos internacionales supuso una de las operaciones más notorias del festival, y la inclusión de Jason Blum en la producción mediante Blumhouse-Atomic Monster ha sido considerada como una validación definitiva del potencial de Barker.

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Michael Jonston en 'Obsession', de Curry Barker

Críticas como la de Empire han elogiado la capacidad de Barker para aportar una visión novedosa a un recurso tan desgastado como el de los objetos que cumplen deseos, destacando el carácter oscuro y a la vez irónico del relato, así como la interpretación de Inde Navarrette en el papel de Nikki, que han calificado de memorable en sus escenas de descontrol y violencia. El film ha sido descrito como una “meditación sobre las infatuaciones insanas”, con secuencias que van desde el humor negro hasta el terror intenso.

El caso de Obsession ilustra un auge en el protagonismo de creadores surgidos de plataformas digitales, especialmente YouTube, en el ámbito del cine comercial de género. Además de Curry Barker, integrante a su vez del dúo cómico “That’s a Bad Idea”, también encontramos el caso de otros youtubers como Markiplier (Mark Fischback), que han alcanzado notoriedad con el film Iron Lung, producido, dirigido y financiado de forma independiente, compitiendo en taquilla con resultados espectaculares.

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La participación de creadores digitales en proyectos cinematográficos se percibe ya como una tendencia integrada, capaz de transferir audiencias de la pantalla personal a la sala de proyección. Paul Dergarabedian, analista de Comscore entrevistado por Variety, lo interpreta como una oportunidad para revitalizar la exhibición en cines: “Si estos creadores de YouTube pueden llevar a la audiencia de su portátil al cine, eso es enorme. Todo el mundo se pregunta cómo puede la exhibición aumentar su público; quizás, irónicamente, la respuesta sea la pequeña pantalla”.

'Obsession', de Curry Barker, convertida en un fenómeno viral

Lisa Bunnell ha subrayado la importancia de ofrecer películas que sorprendan y sirvan para descubrir nuevos talentos, partiendo de las expectativas del público joven: “Es gratificante ver una película que sorprende al público y demuestra que queda talento por descubrir. Nos tomamos en serio que la gente encuentra talento y contenidos por vías nuevas, y la pregunta es cómo llevar eso a la gran pantalla y exhibirlo realmente. Creo que eso inspira a la gente joven, y si podemos darles esperanza… eso es algo valioso”.

Un fenómeno de participación colectiva

La receptividad del público se apoya también en el desarrollo de iniciativas participativas vinculadas a la película: desde promociones con cubos de palomitas personalizados, juguetes inspirados en el argumento central y alianzas con cadenas de exhibición como AMC y Alamo Drafthouse, que han contribuido a amplificar la notoriedad previa al estreno, hasta campañas de marketing digital que han fomentado el boca-oreja y la interacción con la base de fans.

El buen resultado comercial y social de Obsession ha conducido a que Focus Features repita colaboración con Curry Barker en su siguiente proyecto, Anything But Ghosts, que ha concluido recientemente su rodaje. Además, Barker ha sido seleccionado para dirigir una nueva adaptación de la saga La matanza de Texas para A24, y continúa desarrollando propuestas dentro y fuera del horror. En nuestro país se estrena el 26 de junio.