La Universidad Carlos III agradece la elección de la princesa Leonor en un comunicado: “Máxima ilusión y un alto sentido de la responsabilidad”

La Princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. (IMAGEN DE ARCHIVO).

La nueva etapa académica de la princesa Leonor ya tiene destino confirmado. Tras completar prácticamente su intensa formación militar, la heredera al trono español comenzará en septiembre una nueva fase centrada en los estudios universitarios. Según informó el pasado mes la Casa de S.M. el Rey, la futura jefa del Estado cursará el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, una elección que combina continuidad institucional, vocación pública y un perfil cada vez más internacional.

Después de tres años marcados por la disciplina castrense, la princesa afronta ahora un escenario muy diferente. Durante este periodo ha pasado por los tres ejércitos, siguiendo una preparación similar a la de cualquier otro alumno. Su paso por la Academia General Militar de Zaragoza, la Armada y el Ejército del Aire ha incluido experiencias de enorme exigencia, desde la navegación a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano hasta prácticas de vuelo en aeronaves militares.

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Aunque todavía faltan varios meses para que la heredera al trono se incorpore oficialmente a las aulas del campus de Getafe, la universidad ha querido pronunciarse públicamente con un extenso comunicado en el que expresa su satisfacción por haber sido la institución elegida para la nueva etapa formativa de la princesa: “La UC3M manifiesta su gran alegría y agradecimiento por el anuncio de que su Alteza Real la Princesa de Asturias curse el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid”.

La princesa Leonor saluda al coronel jefe de la BA de Talavera la Real, Daniel Fernández de Bobadilla Lorenzo, tras el vuelo de instrucción con el avión de combate F5. (© Casa de S.M. el Rey)

Además, le desean mucha suerte durante su nueva etapa formativa, y destacan la elección con “un alto sentido de la responsabilidad”: “La Universidad Carlos III de Madrid expresa la más afectuosa bienvenida a la Princesa Leonor y le desea los mayores éxitos en esta nueva etapa. Desde la UC3M se recibe esta decisión con máxima ilusión y un alto sentido de la responsabilidad”.

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“Una de las universidades públicas más prestigiosas de nuestro país”

La institución también quiso poner en valor el significado de esta decisión. Desde la universidad consideran especialmente relevante que la heredera haya optado por una universidad pública española para continuar con su formación superior: “Valorando muy positivamente que la Princesa Leonor estudie en una de las universidades públicas más prestigiosas de nuestro país”.

La universidad aprovechó además el comunicado para reivindicar su trayectoria y modelo educativo. Fundada en 1989, la UC3M recordó que se ha consolidado como una de las instituciones públicas más reconocidas del país gracias a su apuesta por la innovación, la investigación y la internacionalización. En este sentido, recalcaron que uno de sus rasgos distintivos es la amplia oferta de titulaciones bilingües y en inglés, así como el carácter interdisciplinar de sus planes de estudio.

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La heredera al trono ha tenido otra formación práctica en la que ha pilotado un F-5, el avión utilizado en España para la formación avanzada de pilotos de caza y ataque

Otro de los aspectos en los que incidió el comunicado fue el compromiso de la universidad con valores como “la libertad, la igualdad y el desarrollo sostenible”. La institución quiso proyectar una imagen de servicio público y excelencia académica, destacando su participación en proyectos europeos de investigación y su posicionamiento como referente universitario dentro y fuera de España.

La elección de Leonor no solo supone un importante impacto mediático para la universidad, sino también un reconocimiento simbólico para el sistema público de enseñanza superior. Desde Zarzuela siempre se ha querido transmitir una imagen de cercanía institucional y continuidad con la tradición académica de la familia real. En este caso, la decisión de estudiar en la Carlos III sigue la línea marcada por Felipe VI, quien también optó en su día por una universidad pública para completar su formación.

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La futura reina llegará a las aulas después de concluir una intensa preparación militar que la ha llevado a pasar por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Su ingreso en la universidad marcará así un cambio importante en su rutina y abrirá una etapa centrada en la formación política e institucional.