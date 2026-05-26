La neurociencia lo confirma: tu cerebro se vuelve adicto a aplazar tu felicidad

La neuropsicóloga Marta Jiménez señala que el cerebro se acostumbra a postergar la felicidad. (Magnific)

La felicidad ocupa un lugar privilegiado en el imaginario contemporáneo. Se presenta como una meta inevitable, casi una obligación, que atraviesa discursos publicitarios, libros de autoayuda y conversaciones cotidianas. Sin embargo, en medio de esa búsqueda constante, muchas personas sienten que viven atrapadas en una rutina marcada por la preocupación, el cansancio y la sensación de que todavía no ha llegado el momento adecuado para disfrutar de la vida.

En ese contexto, resulta frecuente aplazar el bienestar emocional. El trabajo pendiente, las responsabilidades familiares o los problemas económicos se convierten en motivos para retrasar cualquier espacio de calma. La felicidad deja de entenderse como una experiencia posible en el presente y pasa a depender de circunstancias futuras que, en teoría, traerán estabilidad y tranquilidad.

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Pero esa espera puede transformarse en una costumbre difícil de romper. La sensación de vivir siempre pendiente de la próxima solución acaba generando una dinámica en la que la satisfacción personal parece inalcanzable. Sobre esta idea reflexiona la neuropsicóloga Marta Jiménez (@martajimenezpsicologia en TikTok), quien advierte del peligro de convertir la vida en una sucesión interminable de condiciones previas para ser feliz.

La expectativa de alcanzar una etapa libre de problemas nos mantiene en una constante espera. (Magnific)

Postergar la felicidad hasta el infinito

“Es muy triste darte cuenta de que te estás perdiendo los mejores años de tu vida esperando a que pase la tormenta”, afirma la especialista. Según explica, muchas personas viven instaladas en una lógica de espera permanente: “Vives diciéndote: ‘Cuando acabe este proyecto, seré feliz. Cuando los niños crezcan, tendré paz. Cuando pague esta deuda, podré relajarme’”.

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La experta considera que este mecanismo termina afectando profundamente a la manera en la que el cerebro procesa el bienestar. “Has convertido tu vida en una maldita sala de espera”, señala. La frase resume una actitud cada vez más habitual en sociedades marcadas por la productividad constante y la presión de aprovechar el tiempo únicamente para cumplir objetivos.

Desde la neurociencia, explica Jiménez, este comportamiento no es inocente. “Tu cerebro se vuelve adicto a postergar la felicidad”. La afirmación apunta a un fenómeno psicológico en el que la mente se acostumbra a relacionar la satisfacción con metas futuras, impidiendo disfrutar de pequeños momentos de tranquilidad en el presente.

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El problema, añade la neuropsicóloga, es que las dificultades nunca desaparecen por completo. “Siempre, siempre habrá un problema nuevo”. Bajo esa premisa, esperar a que llegue una etapa completamente libre de conflictos se convierte en una expectativa prácticamente imposible de cumplir.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

La consecuencia de esa dinámica puede ser una sensación continua de frustración. Muchas personas viven convencidas de que la calma llegará después del siguiente reto superado, del próximo ascenso laboral o de la resolución definitiva de una preocupación concreta. Sin embargo, al alcanzar una meta, suele aparecer otra exigencia que vuelve a retrasar la sensación de bienestar.

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Por eso, Jiménez insiste en la necesidad de aprender a convivir con la incertidumbre sin renunciar a los momentos de disfrute. “Así que, si no eres capaz de encontrar un milímetro de paz mental hoy, en medio de este caos, jamás la encontrarás cuando todo esté tranquilo”. Para la especialista, la clave no reside en esperar unas condiciones perfectas, sino en desarrollar la capacidad de encontrar espacios de estabilidad emocional incluso en contextos difíciles.

La reflexión conecta con una realidad cada vez más extendida: la dificultad para detenerse y reconocer experiencias positivas en medio de las obligaciones diarias. El ritmo acelerado, la hiperconectividad y la presión por alcanzar determinados estándares de éxito favorecen que muchas personas perciban la felicidad como algo lejano, condicionado y siempre pendiente de llegar. “Deja de aplazar tu vida. Haz hoy algo que te encante, aunque tengas mil problemas sin resolver”, recomienda Jiménez.

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