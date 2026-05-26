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Cuándo cobran los jubilados la paga extra de verano en las pensiones este 2026

La mayoría de bancos adelanta el pago a la última semana de junio, aunque cada entidad establece una fecha concreta en la que los pensionistas recibirán la extraordinaria de verano

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Persona mayor con bastón y compra. (Europa Press)
Persona mayor con bastón y compra. (Europa Press)

Cerca de 10 millones de pensionistas en España tienen marcada en el calendario la última semana de junio: la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) abonará la paga extraordinaria de verano de 2026 entre el miércoles 1 y el viernes 3 de julio, aunque la mayoría de los jubilados recibirá el dinero varios días antes gracias al adelanto habitual de las entidades bancarias.

El sistema de pensiones contributivas en España contempla 14 pagas anuales: 12 mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, una en verano y otra en noviembre. Estas pagas no son un complemento adicional al importe mensual, sino parte del cálculo total anual de la prestación, con una cuantía equivalente a una mensualidad completa. La Seguridad Social las abona a mes vencido, de ahí que la transferencia oficial a los bancos se produzca a principios de julio.

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¿Qué bancos adelantan el pago y cuándo?

La práctica habitual del sector financiero es anticipar el ingreso en cuanto la TGSS comunica los importes a las entidades. Según las previsiones basadas en el calendario de 2025, las fechas serán las siguientes:

  • CaixaBank: 24 de junio
  • Santander: 24 de junio
  • Banco Sabadell: 24 de junio
  • BBVA: 25 de junio
  • Bankinter: 25 de junio
  • Ibercaja: 25 de junio
  • Unicaja: 25 de junio
  • Kutxabank: 25 de junio
  • Abanca: 25 de junio
  • ING: 25 de junio
  • Cajamar: 25 de junio
  • Caja de Ingenieros: 25 de junio

¿Cuánto dinero se cobra y quién tiene derecho a paga extra?

El importe de la paga extra de verano equivale a una mensualidad ordinaria de la pensión, que aumenta este año respecto al anterior por la revalorización del 2,7% aprobada para 2026. Sin embargo, los jubilados que no hayan estado cobrando pensión durante todo el periodo de devengo (que abarca del 1 de diciembre al 31 de mayo) recibirán una cantidad proporcional al tiempo cotizado dentro de ese semestre. Es decir, un pensionista que empezara a cobrar el 1 de marzo de 2026 habrá generado tres de los seis meses del periodo, por lo que percibirá la mitad de la paga extra. Si su pensión mensual es de 1.500 euros, recibirá solo 750 euros.

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No obstante, no todos los pensionistas cobrarán la extraordinaria de verano. Quedan excluidos quienes hayan empezado a percibir su prestación después del 31 de mayo de 2026, así como aquellos cuya pensión haya estado suspendida durante el periodo de devengo en su totalidad. Tampoco la recibirán los beneficiarios de pensiones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional, ya que en estos casos el importe anual está prorrateado en las 12 mensualidades ordinarias.

Qué hacer si no llega el pago el 3 de julio

Si llegado el viernes 3 de julio el ingreso de la pensión no aparece en cuenta, el primer paso es contactar con el banco para descartar una incidencia interna. Si la entidad confirma que no ha recibido ninguna orden de pago de la TGSS, el pensionista puede reclamar a la Seguridad Social a través del portal Import@ss en la Sede Electrónica, o solicitar cita previa en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) mediante el teléfono gratuito 060.

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