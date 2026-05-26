La reflexión de Federico García Lorca sobre el arte: “El artista, y particularmente el poeta, es siempre anarquista”

Fotografía de archivo de dos mujeres observando a Federico García Lorca en una exposición en Granada. (EFE/ Pepe Torres)

España viene de resaca tras el Festival de Cannes, donde los Javis y la figura de Federico García Lorca han tenido un papel fundamental. La bola negra, la película inspirada en una de las últimas obradas inacabada del poeta granadino, les ha otorgado el premio a Mejor Director en el prestigioso festival. Uno de los escritores más prolíficos y excelentes de nuestra tierra fue asesinado junto a otra persona por “socialista y masón”, al tiempo que le atribuyen “prácticas de homosexualismo”. Así lo reveló un informe de 1965 de la Jefatura Superior de Policía de Granada.

Pese a que nos dejó a los 38 años, el autor será recordado no solo por haber escrito Romancero gitano o Poeta en Nueva York, sino también obras teatrales como Bodas de sangre o La casa de Bernarda Alba. El literato también fue un gran pensador e intelectual de la época.

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Entre las muchas reflexiones que dejó Federico García Lorca destaca una de 1933, que pronunció en una entrevista al diario político La Mañana, cuando llegó a León con su compañía de teatro, La Barraca: “El artista, y particularmente el poeta, es siempre anarquista”, clamó el escritor granadino. Lorca defendía que el creador debía mantenerse libre de cualquier disciplina ideológica y escuchar únicamente “la voz de la muerte”, “la voz del amor” y “la voz del arte”.

Federico García Lorca en una audición en Buenos Aires, 1933. EFE/Archivo.

El periodista le preguntó al poeta su opinión por la poesía española: “Su obra interesa hoy a todo el mundo y es codiciada como algo extraordinario. A mi juicio es sin duda, sin duda, créanme, lo mejor del mundo y su influencia tan solemne y grande como lo fue la del romanticismo francés”, dijo sobre poetas como Rafael Alberti, Jorge Guillen o Manuel Altolaguirre.

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El arte siempre debería ser anarquista, según Lorca

Es entonces cuando se le pregunta por si el artista debería vivir “emancipado del morbo político”, algo con lo que el dramaturgo estaba de acuerdo. “.. El artista debe ser única y exclusivamente éso, artista. Con dar todo lo que tenga dentro de sí, como poeta, como pintor... ya hace bastante. Lo contrario es prostituir el arte”, afirmó, para lamentar que algunos escritores como Alberti, acabaran convirtiendo la literatura en propaganda política. “Luego de su viaje a Rusia, ha vuelto comunista y ya no hace poesía, aunque él lo crea, sino mala literatura de periódico”, añadió sobre este.

Tráiler de 'Aurora (Dawn Poet), el primer videojuego sobre Federico García Lorca. (Yellow Jacket)

“¡Qué es eso de artistas, de arte, de teatro proletario!... El artista, y particularmente el poeta, es siempre anarquista, sin que sepa escuchar otras voces que las que afluyen dentro de sí mismo, tres fuertes voces: la VOZ de la muerte, con todos sus presagios; la VOZ del amor y la VOZ del arte!“, finalizó.

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La figura de Federico García Lorca continúa siendo una de las más influyentes de la literatura española del siglo XX. Poeta y dramaturgo fundamental de la Generación del 27, revolucionó la escena nacional con obras como Romancero gitano, Poeta en Nueva York, La casa de Bernarda Alba o Yerma. Su escritura, cargada de símbolos y emociones universales, convirtió al granadino en una referencia internacional. Asesinado al inicio de la Guerra Civil, Lorca permanece como un símbolo de la cultura española y de la libertad creativa.