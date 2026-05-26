Federico X de Dinamarca cumple 58 años en su mejor momento: 78% de apoyo a pesar de sus polémicas vacaciones y el caso Epstein

Retrato del rey Federico X de Dinamarca. (instagram.com/detdanskekongehus)

El rey Federico X de Dinamarca llega este martes 26 de mayo a su 58º cumpleaños en uno de los momentos más complejos y, al mismo tiempo, más críticos de su reinado. Apenas dos años después de su proclamación como jefe de Estado tras la histórica abdicación de Margarita II de Dinamarca, el monarca afronta una situación marcada por el contraste entre unos índices de popularidad todavía sólidos y una creciente presión mediática sobre su vida privada, sus ausencias y algunas polémicas que han acompañado sus primeros meses en el trono.

Pese al ruido mediático, las encuestas continúan reflejando un importante respaldo ciudadano. Un reciente sondeo de la agencia danesa Ritzau el 78% de los daneses valoraba positiva o muy positivamente el primer año del monarca. Solo un 2,3 % desaprobaba claramente su papel institucional, mientras un 15% se mantenía neutral. La cifra confirma que, aunque las controversias no han desaparecido, la institución mantiene un notable apoyo social. De esta manera, se mantiene bastante cerca del rey más querido de los países del norte de Europa, Harald V de Noruega, con un 80% del apoyo.

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El actual soberano ascendió al trono el 14 de enero de 2024, después de que Margarita II sorprendiera al país anunciando su renuncia durante el tradicional discurso de fin de año. La monarca, que durante décadas había defendido que su labor era “para toda la vida”, justificó su decisión por motivos de salud, especialmente tras una delicada operación de espalda, y por la necesidad de facilitar el relevo generacional.

Desde entonces, Federico X ha tratado de imprimir un estilo propio a la Corona danesa. Entre las medidas impulsadas durante este tiempo figura la reducción del número de patronazgos reales y una mayor transparencia sobre los obsequios recibidos por la familia real en actos oficiales. También promovió una reforma simbólica del escudo real para reforzar la presencia de Groenlandia y las Islas Feroe dentro del reino de Dinamarca.

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Los reyes de Dinamarca, Federico X y Mary, en su nuevo retrato oficial. (Steen Evald/Casa Real de Dinamarca)

Su lucha actual, Groenlandia

Precisamente Groenlandia se ha convertido en uno de los asuntos más delicados de su reinado. Las declaraciones de Donald Trump sobre un eventual interés estratégico estadounidense por la isla colocaron a Dinamarca en una situación diplomática incómoda. En ese contexto, la figura del rey adquirió una dimensión simbólica especial. Aunque mantuvo inicialmente un perfil discreto para no elevar la tensión con Washington, más tarde confirmó públicamente su preocupación por la inquietud existente entre los groenlandeses.

La relación de Federico X con Groenlandia es, además, uno de los elementos que más refuerzan su imagen pública. El monarca ha cultivado durante años un fuerte vínculo con el territorio autónomo, especialmente desde la expedición que realizó en el año 2000 por el norte de la isla, recorriendo miles de kilómetros en trineo y conviviendo con comunidades locales en condiciones extremas. Aquella experiencia consolidó una conexión emocional que muchos groenlandeses siguen valorando positivamente.

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“A diferencia de muchos políticos daneses, la familia real nunca ha sido condescendiente con Groenlandia”, explicaba recientemente una trabajadora sindical de Nuuk en declaraciones recogidas por Le Monde. Otros observadores destacan la capacidad del rey para mostrarse cercano y emocional, una característica poco habitual en las monarquías europeas más tradicionales.

Federico de Dinamarca llega a Groenlandia (Instagram)

Sus polémicas más críticas

Sin embargo, no todo han sido elogios. Desde su llegada al trono, Federico X también ha recibido críticas por la frecuencia de sus viajes privados y sus periodos de descanso fuera del país. Algunos medios daneses han llegado incluso a apodarlo “el rey de las vacaciones” después de contabilizar decenas de días en el extranjero durante los primeros meses de reinado.

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El debate se ha intensificado especialmente este año, después de que trascendiera que la familia real había realizado varios desplazamientos privados en apenas unos meses. Aunque la legislación danesa obliga al monarca a comunicar oficialmente sus ausencias y designar un sustituto temporal para la jefatura del Estado, parte de la prensa considera excesivo el tiempo destinado al ocio. De hecho, según una encuesta de UFO NO MORE, en la que Felipe VI se coronó como el monarca más trabajador de Europa del pasado 2025, Federico se encuentró en la décima posición con 116 actos.

Federico X ha defendido públicamente la importancia de esos descansos. “Los tiempos muertos son importantes porque cada vez tenemos más obligaciones”, afirmó en su libro Palabras del Rey, publicado en 2024. Sus partidarios sostienen que el monarca representa precisamente una imagen moderna y humana de la Corona, alejada de la rigidez institucional de épocas anteriores.

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Estos son los miembros de la familia real de Dinamarca

La figura de la reina Mary de Dinamarca también ha sido fundamental en esta etapa. La pareja, que se conoció durante los Juegos Olímpicos de Sídney en el año 2000, continúa proyectando una imagen de complicidad pública pese a las especulaciones surgidas tras la publicación, a finales de 2023, de unas fotografías de Federico paseando por Madrid junto a Genoveva Casanova. Aquellas imágenes provocaron una fuerte sacudida mediática y marcaron el inicio de meses especialmente incómodos para la Casa Real danesa.

A ello se han sumado recientemente nuevas controversias internacionales después de que el nombre del rey apareciera mencionado en documentos vinculados al entorno de Jeffrey Epstein. Aunque no existe acusación alguna contra el monarca ni indicios de actividad ilícita, la publicación de esos registros ha abierto un nuevo frente reputacional para una monarquía que intentaba consolidar una etapa de estabilidad tras la abdicación de Margarita II.

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