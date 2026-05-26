Los inspectores de Hacienda piden respeto ante “descalificaciones reiteradas” contra sus funciones en el sistema tributario

Administración de Guzmán El Bueno en Madrid AEAT (Europa Press)

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) emitió este lunes un comunicado en el que pide respeto para el colectivo ante las “descalificaciones reiteradas y carentes de rigor” vertidas en los “últimos tiempos” sobre el colectivo y la función que desempeña en el sistema tributario español.

La organización denuncia que parte de estas críticas, que se han visto intensificadas en los últimos días tras el caso de Shakira, han traspasado los límites de lo razonable, por lo que considera necesario ofrecer una respuesta “clara y firme” en defensa del trabajo que desempeñan.

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Tras conocerse la sentencia que dio la razón a la cantante Shakira al admitir que Hacienda no pudo demostrar que vivía en España en 2011, su abogado criticó una supuesta descompensación entre la Agencia Tributaria y sus administrados, llegando a tachar de “carterista” a la entidad pública, según ElDiario.es.

Las críticas legítimas deben apoyarse en “datos y objetividad”

Según el comunicado, el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado tiene el objetivo principal de aplicar el ordenamiento tributario con rigor, equidad y pleno sometimiento a la ley, en beneficio del conjunto de los ciudadanos. Además, señalan, la IHE es la organización que “más propuestas ha presentado” a la Administración para acometer reformas en el sector.

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Por tanto, la asociación considera que “presentar a los inspectores como adversarios del contribuyente no solo es injusto; es un error de diagnóstico que favorece, objetivamente, a quienes eluden sus obligaciones fiscales”.

Asimismo, la IHE señala que, aunque son conscientes de que “toda institución es mejorable”, la mejora “exige un debate honesto, que en ningún caso puede estar asociado a la descalificación”.

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“La crítica legítima debe apoyarse en datos, fundamento y objetividad. No es admisible la construcción de relatos o descalificaciones personales que erosionan injustamente la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones democráticas”, añade.

La IHE alude a un contexto de incertidumbre y dificultades económicas entre la población

Además de señalar que desde el sector son “plenamente conscientes” de que hay un margen de mejora en su labor, la asociación considera que los ataques recibidos se producen en un contexto de “lleno de incertidumbre”, en el que influyen factores como casos de “presunta gravísima corrupción” en las instituciones.

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A ello se suman, desde su punto de vista, las dificultades económicas crecientes que soportan los ciudadanos, como el encarecimiento de bienes esenciales como la vivienda, la cesta de la compra y suministros básicos, entre otros aspectos.

25/06/2025 (Foto de ARCHIVO) Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria POLITICA MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS

Paralelamente, la IHE también denuncia los acuerdos bilaterales de financiación autonómica entre el Estado y Cataluña que, en su opinión, podrían conducir a la ruptura de la caja común y de la base de datos tributaria compartida de la AEAT.

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También, el “riesgo de desmantelar la función pública” mediante la sustitución de los actuales procesos selectivos de altos funcionarios —entre ellos, los inspectores de Hacienda— por sistemas de menor exigencia y con criterios subjetivos.

El comunicado de la organización concluye con un llamamiento de respeto para su colectivo y apelando a la sociedad a mantener un debate serio y basado en el rigor sobre la fiscalidad y su administración.

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