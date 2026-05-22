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¿En qué momento se ambienta ‘The Mandalorian and Grogu’? La línea cronológica de ‘Star Wars’ para su primera aventura en cine en años

Te dibujamos el mapa para ubicarte en la historia que ahora llega a los cines

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Descubre el primer avance oficial de "The Mandalorian and Grogu", la nueva película del universo Star Wars. La esperada producción reúne al icónico cazarrecompensas Din Djarin y al entrañable Grogu en una aventura inédita. Disfruta del tráiler completo y acompaña a los protagonistas en su próximo viaje galáctico.

Una nueva gran aventura acaba de llegar al universo Star Wars, y lo ha hecho por la puerta grande: con un estreno en cines como no se veía en siete años, el tiempo transcurrido entre la última película, El ascenso de Skywalker, y la llegada de esta The Mandalorian and Grogu, película derivada de la aclamada serie The Mandalorian, que llegó allá por 2020 a Disney+ y ya cosecha tres temporadas y esta película. Como es mucho tiempo incluso para los fans más acérrimos, repasamos un poco la cronología de eventos del vasto universo Star Wars para que puedas situarte con esta película.

Lo primero que hay que entender es que el tiempo en Star Wars funciona como nuestros años, solo que el acontecimiento que marca un antes y un después no es el nacimiento de Jesucristo, sino la Batalla de Yavin, es decir, la guerra que se vería en la primera película estrenada de Star Wars, Una nueva esperanza, y que culminaba con la destrucción de la primera Estrella de la Muerte. Teniendo eso en cuenta, habría que viajar al 148 ABY (Antes de la Batalla de Yavin) para encontrar cronológicamente la primera historia de Star Wars, que sería la serie The Acolyte, estrenada hace dos años que narraba el declive de la orden Jedi en pos del ascenso de los malvados Sith.

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Hay que viajar un poco más adelante en el tiempo, hasta el 32 ABY, para encontrar la primera película por orden cronológico, Star Wars: la amenaza fantasma, que reintrodujo el universo Star Wars años después de la trilogía original y que comenzaba presentando a los jóvenes Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker. Sus aventuras continuaron con El ataque de los clones (22 ABY) y La venganza de los Sith (19 BBY), aunque con dos producciones de animación entre medias, The Clone Wars. Tras la caída de la República Clon y el ascenso del Imperio a manos del Emperador Palpatine y Darth Vader, encontraríamos la serie La remesa mala (19-18 ABY), la película Han Solo: Una historia de Star Wars (10 ABY) y las serie Obi-Wan Kenobi (9 ABY) y Andor (5 ABY), preludio de otra película spin-off como era Rogue One: Una historia de Star Wars (1 ABY). Como muchos sabrán, esta película conectaba directamente con los eventos de la trilogía original, lo que nos lleva hasta la Batalla de Yavin.

Obi-Wan Kenobi (Disney Plus) Star Wars
Obi-Wan Kenibi (Disney Plus)

Hasta la Batalla de Yavin

Con Una nueva esperanza y su final en la Batalla de Yavin comienza un después, y tras la película dirigida por George Lucas que dio comienzo a todo viene El imperio contraataca (3 DBY), con la famosa revelación de que Darth Vader es el padre de Luke, y solo un año después (4 DBY) la conclusión de la trilogía original con El retorno del Jedi. Llegamos hasta el momento que buscábamos, pues a partir del 9 DBY transcurre la serie The Mandalorian y por ende las aventuras del personaje interpretado por Pedro Pascal y su verde y entrañable compañero, bautizado Baby Yoda pero quien se llama Grogu. Las dos primeras temporadas de la serie son sucedidas, todavía en el 9 DBY, por la serie El libro de Boba Fett.

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En ese mismo año transcurren también las series Ahsoka y Star Wars: Tripulación perdida, así como la tercera temporada de The Mandalorian y sí, esta película que llega ahora a cines, y que desarrolla la misión de ir en busca de Rotta el Hutt mientras Mando y Grogu persiguen a antiguos generales del Imperio. Por continuar más allá de la película, lo siguiente que vendría sería la serie de animación Resistencia (34 DBY) para ya encarar la última trilogía de películas hasta la fecha: El despertar de la fuerza, Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker, esta última acontecida ya en el 35 DBY. Y hasta aquí llega la historia, a la espera de ver la que será precisamente la próxima película de Star Wars en cines, Starfighter, que transcurrirá en el 40 DBY y contará con Ryan Gosling como protagonista.

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