‘Se tiene que morir mucha gente’, la serie que destapa las miserias de nuestro tiempo con un ritmo frenético y mucho humor ‘punk’

Infobae entrevista a la creadora de la serie ‘Se tiene que morir mucha gente’, Victoria Martín, y a las actrices Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr.

Conocimos a Victoria Martín en su faceta como cómica y a través de diferentes programas que se convirtieron en buques insignia de la cultura millennial como Living Postureo y más, tarde, junto a Carolina Iglesias, alcanzó el reconocimiento masivo gracias al podcast Estirando el chicle.

Su capacidad para renovarse y para abarcar diferentes formatos la ha caracterizado desde sus inicios. Ha hecho de todo y en nada se ha encasillado. En 2023 publicó su primera novela, que en realidad partía del tratamiento de guion que fue rechazado.

PUBLICIDAD

“Me gustaría decir que ha sido un proceso fácil, pero no, ha sido un infierno. Todo muy largo. En 2017 intentamos vender la serie, después se convirtió en libro y luego, ha vuelto a ser una serie. No suele ser lo habitual, ha sido raro”, cuenta Victoria Martín a Infobae.

Tres personajes rotos en busca de sí mismos

Y aquí está, por fin, Se tiene que morir mucha gente, que se estrena en Movistar Plus+, una miniserie en forma de sitcom de seis episodios de unos 25 minutos de duración que cuenta la historia de tres amigas que coincidieron juntas en el colegio: Bárbara (Anna Castillo), Elena (Macarena García) y Macarena (Laura Weissmahr).

PUBLICIDAD

'Se tiene que morir mucha gente', de Victoria Martín (Plaza & Janés)

Todas han traspasado la treintena y cada una arrastra algún tipo de inseguridad a sus espaldas que les impide ser felices. “Creo que son personajes rotos, solos, tristes y, de algún modo, también desagradables, sobre todo Bárbara, pero que realmente quieren encontrar su hueco y quieren que les quieran, como todo el mundo al final. Están ahí en búsqueda de una identidad, porque no les gusta cómo son e intentan cambiar de vida, un poco a la desesperada, sin mirar de frente a sus problemas”, continúa Victoria Martín.

En ese sentido, Bárbara (Castillo) trabaja en un equipo de guion, pero es consciente de que no es el sitio donde querría estar, rodeada de hombres y con un jefe tirano. Su solución, refugiarse en los ansiolíticos. Ademas, tendrá una voz interior, la de la niña mujer (que se materializa en a través de Sofía Otero), que le dirá constantemente lo ‘mierda’ que es.

PUBLICIDAD

Anna Castillo y Sofía Otero en 'Se tiene que morir mucha gente', de Victoria Martín para Movistar Plus+

En el caso de Elena (García), se ha construido una vida en base a las apariencias. Se ha casado con un señor rico que le triplica la edad y está embarazada de nueve meses. Será entonces cuando inicie un camino de huída de todo ese mundo de estatus y privilegios para intentar conectarse consigo misma. “Tiene un dolor muy profundo que no atiende, un vacío y muchas heridas que están tapadas, así que dará los primeros pasos para volver a ser ella misma”, cuenta Macarena García.

En cuando a Macarena (Weissmahr), es una actriz frustrada que trabaja de camarera. “Solo hace obras raras a las que acuden hombres mayores a masturbarse (ríe) y se refugia en el amor, pero siempre toma malas decisiones, buscándose novias que no le quieren y que no le hacen bien. Entonces, un Cristo”, cuenta Laura Weissmahr con su habitual desparpajo.

PUBLICIDAD

El humor como tabla de salvación

La serie nunca juzgará a sus protagonistas. Bastante tienen con lo que tienen. Tampoco se trata de personajes ‘aspiracionales’. Tienen sus miserias y las exponen de una forma bastante cruda para tratarse de una comedia.

Laura Weissmahr y Macarena García en 'Se tiene que morir mucha gente' (Movistar Plus+)

“No es la capa bonita que nos enseñan en las redes, son personajes de mierda, que toman decisiones de mierda, con los que todos nos identificamos de alguna manera, porque en la vida todos tomamos decisiones de mierda”, cuenta Nacho Pardo, que dirige algunos capítulos y que ha acompañado a la creadora desde sus inicios.

PUBLICIDAD

Pero el humor, por supuesto, resulta fundamental. “Para mí, el punto número uno era que ellas te hicieran reír, aunque no se estuvieran riendo de la situación. Yo creo que todos nos equivocamos, que tenemos nuestros grises, y que de esas cosas podemos extraer muchas capas de comedia”, cuenta Martín.

Imagen de 'Se tiene que morir mucha gente'

Se tiene que morir mucha gente cuenta con un formato muy concreto de comedia. Podríamos definirla como una ‘screwball comedy’ millennial por la rapidez de sus diálogos, las conversaciones frenéticas y las situaciones disparatadas.

PUBLICIDAD

“Yo creo que es la manera que tiene Victoria de expresarse, de estar en el mundo, de contar cosas importantes. Lo más particular de la serie es el tono tan concreto de comedia que tiene, muy cruda, muy ácida, sarcástica y también muy inteligente”, cuenta Macarena García.

Incorrecta, punki y llena de frases míticas

En ese sentido, la serie resulta de lo más deslenguada, políticamente incorrecta y punki. “Me encanta la definición punk para esta serie. O sea, es la primera vez que lo dicen, pero yo siempre lo he pensado mucho”, dice Weissmahr. “Creo que ha sido bastante liberador hacer algo así, da mucho placer”.

PUBLICIDAD

Además, hay un montón de frases míticas que podrían pasar de forma instantánea a la jerga popular como “Amor, no estoy puto bien”, “No me apetece mucho fluir”, “Ser tú misma siempre es más económico”.

Tráiler de 'Se tiene que morir mucha gente'. (Movistar Plus )

“Ostras, a mí me gusta gusta cuando Bárbara se compara con feministas históricas, como Sylvia Plath y Elena le contesta, ¿quién es esa, gordi?“, dice Victoria Martín. ”Yo no tengo putos sueños" nos gusta mucho también. A Anna Castillo le gusta cuando su personaje dice, “Yo soy una loca silenciosa pero tú eres una loca insoportable”.

PUBLICIDAD

Aunque Victoria Martín ha afirmado que no se trata de una serie generacional, reconoce que sí que aborda muchas cuestiones que tienen que ver con la treintena. “Creo que habla de personajes que no les gusta cómo son, y eso puede pasar a cualquier edad, pero sí es verdad que tenemos una generación que está muy sola, que es muy individualista y estamos en un momento en el que nos necesitamos todos más los unos a los otros más que nunca, necesitamos lo colectivo“, culmina Victoria Martín.