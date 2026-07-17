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El incendio forestal de La Mierla (Guadalajara) sigue sin control tras arrasar 3.483 hectáreas, desalojar a 529 personas y afectar a 11 localidades

El operativo de extinción concentra sus esfuerzos en proteger los núcleos de población mientras el avance del fuego obliga a cortar varias carreteras y mantiene en alerta a la región

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Vista del incendio declarado este jueves en La Mierla, Guadalajara. (Nacho Izquierdo/EFE)
Vista del incendio declarado este jueves en La Mierla, Guadalajara. (Nacho Izquierdo/EFE)

El incendio forestal de La Mierla en Guadalajara ha arrasado ya 3.483 hectáreas, ha obligado a evacuar a 529 personas de 11 localidades y sigue sin estar controlado, con una evolución que amenaza varios flancos y con una previsión de extinción que, según las autoridades, todavía requiere muchas horas y probablemente días.

De las 529 personas desalojadas, 80 han sido alojadas en el Polideportivo de Humanes, mientras el resto se ha repartido entre otras residencias y casas de familiares, según ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, desde el puesto de mando avanzado de Tamajón.

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El origen del fuego se sitúa en este jueves en la Sierra Norte de Guadalajara y precisa que el operativo está concentrando sus esfuerzos en proteger los núcleos de población. El incendio permanece en nivel 2 de operatividad, de acuerdo con el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha.

Despliegue reforzado y más carreteras cortadas

En la zona trabajan 22 medios aéreos, 45 medios terrestres y 345 personas, entre ellas efectivos de la UME, según ha indicado el plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha, Infocam, en su cuenta en X. La consejera ha detallado que el despliegue ronda las 420 personas, con ocho brigadas helitransportadas, nueve brigadas terrestres, 15 helicópteros, 10 aviones anfibios, 12 máquinas pesadas, 12 agentes medioambientales y 12 técnicos.

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Las evacuaciones afectan a El Odriazal, Zarzuela de Jadraque, Arroyo de las Fraguas, Almiruete, Palancares, Semillas, Las Navas de Jadraque, La Mierla, Muriel y Umbralejo. Gómez ha añadido que el fuego sigue avanzando en distintos frentes y se dirige hacia el municipio de Semillas.

La consejera ha señalado que, con apoyo de los bomberos de la Diputación de Guadalajara, se está desplegando la protección y defensa de los cascos urbanos para impedir que las llamas alcancen las viviendas. La Administración regional está enviando avisos a través del sistema Es-Alert, tanto por las evacuaciones como para evitar que la población se acerque al entorno del incendio.

Efectivos desplegados para la extinción del incendio declarado este jueves en La Mierla, Guadalajara. (EFE/ Nacho Izquierdo)
Efectivos desplegados para la extinción del incendio declarado este jueves en La Mierla, Guadalajara. (EFE/ Nacho Izquierdo)

El avance del fuego ha obligado además a ampliar el número de carreteras cortadas. Entre las vías afectadas figuran la GU-189 entre Mierla y Beleña, la CM-1004 en su cruce con la GU-189, la GU-143 entre Tamajón y Arbarcón, la GU-211 en Almiruete y en un punto intermedio entre Valverde de los Arroyos y Palancares.

También permanecen cerradas la GU-177 de Umbralejo a Veguillas, la CM-1006 en el mismo tramo, la GU-140 desde Navas del Jadraque a partir de Bustares y la GU-151 de Ordial a Aldeanueva de Atienza.

Zona de difícil acceso y origen agrícola

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado este viernes el puesto de mando avanzado instalado en Tamajón y ha reconocido que el incendio sigue sin control y que quedan muchas horas, “probablemente días”, para poder darlo por extinguido. También ha descrito la zona afectada como un área de gran riqueza forestal, pero con relieves escarpados y profundos que complican las labores de extinción.

García-Page ha agradecido el trabajo de los equipos desplegados, así como la coordinación con los alcaldes, otras administraciones, la UME y la Guardia Civil. Sobre las evacuaciones, ha subrayado que hubo casos de vecinos que se resistieron a abandonar sus casas, incluso con niños de por medio, y ha destacado la capacidad de los agentes para convencerles y actuar.

El incendio que se ha declarado este jueves en el término municipal de La Muerla ha arrasado ya unas 800 hectáreas, según las primeras previsiones. (UME)

El presidente autonómico también ha explicado que el rey Felipe VI le ha llamado esta tarde para interesarse por la evolución del incendio, su proyección, la evaluación del siniestro y la seguridad de las personas. En palabras de García-Page: “Le he puesto perfectamente al día de cuál era la coyuntura que teníamos y los riesgos que también vemos para los próximos días”.

En la segunda mitad de la jornada se ha dado a conocer un dato clave sobre el origen del incendio. A preguntas de los medios, Gómez ha afirmado que la investigación la dirige en primera instancia el Cuerpo de Agentes Medioambientales y ha asegurado que “evidentemente” una cosechadora agrícola ha provocado el fuego.

La consejera ha añadido que la Guardia Civil también está interviniendo en las pesquisas y que ya ha tomado declaración a determinadas personas. Además, ha advertido de que el mapa del Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales para este sábado sitúa a toda la región en peligro extremo de incendios.

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