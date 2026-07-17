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La UCO concluye que Santos Cerdán recibió más de 300.000 euros de Servinabar y que tenía “numeroso dinero en metálico” cuando Ábalos era ministro

Entre los ejemplos que recoge la Guardia Civil figura que entre 2014 y 2017 dispuso de “ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido por valor de 18.261 euros”

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José Luis Ábalos y Santos Cerdán. (Europa Press)
José Luis Ábalos y Santos Cerdán. (Europa Press)

La UCO ha concluido que Santos Cerdán dispuso de dinero en metálico y de fondos de Servinabar durante los años en los que José Luis Ábalos estuvo al frente del Ministerio de Transportes, un hallazgo que refuerza la hipótesis de ingresos no declarados y de un posible cobro de comisiones ilegales en la causa de los presuntos amaños de obra pública del caso Koldo.

El informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Infobae, cifra en 323.178,41 euros los fondos procedentes de Servinabar de los que disfrutó Cerdán entre 2015 y 2024, y sostiene además que la empresa llegó a negociar para él la compra de un inmueble en Madrid por un importe cercano a un millón de euros, aunque la operación no llegó a cerrarse.

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La investigación golpea la línea de defensa que el ex secretario de Organización del PSOE había sostenido hasta ahora, basada en desvincularse de la constructora y en negar que fuera su propietario. El informe sostiene, por el contrario, que Cerdán era el socio oculto de la sociedad.

Entre los ejemplos que recoge la Guardia Civil en su informe de 163 páginas figura que entre 2014 y 2017 dispuso de “ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido por valor de 18.261 euros”. Los agentes añaden que, desde 2019, realizó numerosas disposiciones de dinero en metálico “coincidiendo con la etapa ministerial de Ábalos” y con la adjudicación a Acciona Construcción de varias obras públicas.

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El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha negado este viernes cualquier delito y se ha desligado de la presunta trama del 'caso Leire Diez' en un comunicado remitido a los medios. El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz sitúa a Cerdán como el presunto cabecilla de una supuesta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participan en casos judicializados que afectan a los socialistas. (Fuente: Europa Press / Navarra TV)

La UCO sitúa a Acciona Construcción como el principal sostén económico de Servinabar. Hasta el 87% de los ingresos de la sociedad procedían de esa compañía, con la que concurría a licitaciones públicas concedidas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

No encajan las liquidaciones de gastos declaradas

Los investigadores también apuntan que no encajan las “liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso de los Diputados” con los importes más elevados detectados en disposiciones de efectivo y en gastos observados en cuentas bajo conceptos que forman parte de la investigación. Esa diferencia es uno de los elementos que el informe utiliza para apuntalar la existencia de una fuente alternativa de ingresos no declarada.

En ese mismo bloque, la Guardia Civil afirma que “los bienes y servicios” de los que ha venido disfrutando Cerdán fueron sufragados por Servinabar. Para los agentes, ese patrón refuerza la idea de que el exdirigente socialista tenía plena capacidad de disposición sobre los fondos de la empresa.

Respecto al inmueble de Madrid, los investigadores indican que, entre finales de 2021 y principios de 2022, Servinabar negoció la compra de esta vivienda para Cerdán por importe cercano al millón de euros, “frustrándose finalmente la operación tras retirarse la parte vendedora”. “Este extremo pone de manifiesto, en conjunto con los bienes efectivamente disfrutados, la plena disposición por parte de Cerdán de los fondos de Servinabar”, exponen.

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