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Qué quería decir la filósofa Simone de Beauvoir al afirmar: “No se nace mujer, se llega a serlo”

La intelectual francesa escribió esta frase en ‘El segundo sexo’, considerado como uno de los libros más importantes del feminismo

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Simone De Beauvoir
Simone De Beauvoir

Simone de Beauvoir fue una de las figuras intelectuales más brillantes de la Francia del siglo XX. Su obra, integrada dentro de la filosofía existencialista, se centró en la libertad individual y la responsabilidad de construir el propio destino en un mundo carente de un sentido intrínseco. Al igual que su marido, el también filósofo Jean-Paul Sartre, Beauvoir exploró cómo la conciencia humana se enfrenta a la ambigüedad y al peso de la elección constante en la vida.

Al margen de lo puramente filosófico, el legado de Beauvoir también es fundamental para el feminismo moderno, especialmente gracias a su obra cumbre publicada en 1949: El segundo sexo. En este extenso tratado, la filósofa desmenuzó con precisión quirúrgica las estructuras biológicas, históricas y sociales que han relegado a la mujer a una posición de inferioridad a lo largo de la historia. Este libro marcó un antes y un después, sentando las bases teóricas para comprender la opresión de género como un fenómeno cultural y no natural.

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En las páginas de este ensayo aparece su sentencia más icónica: “No se nace mujer, se llega a serlo”. Esta frase se ha transformado en el lema definitivo del feminismo porque sintetiza una ruptura radical con el determinismo biológico. Para Beauvoir, ser “mujer” no era ni es un destino biológico inevitable, sino una construcción social impuesta. Lo que hoy consideramos femenino es, en realidad, un conjunto de normas y comportamientos que la sociedad moldea desde la infancia.

Cubierta de 'El segundo sexo', de Simone de Beavouir. (Ediciones Cátedra)
Cubierta de 'El segundo sexo', de Simone de Beavouir. (Ediciones Cátedra)

El significado de las palabras de Simone de Beauvoir

Beauvoir explicaba que “ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana”. Esto implica que las características atribuidas a las mujeres son aprendidas y heredadas, a través de estructuras que podemos ver incluso a día de hoy, cuando asumimos como algo lógico que una mujer se maquille mientras que un hombre no, o cuando entendemos que las mujeres cuidan mejor que los varones. Todos estos son roles que se internalizan hasta parecer instintivos, aunque sean meras construcciones culturales.

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La filósofa profundizaba al señalar que “la humanidad es algo que se nos impone, pero que también debemos conquistar”. Con esto sugería que la feminidad es una etiqueta que limita la trascendencia del individuo, y que impedía a las mujeres realizarse como sujetos. La libertad de Beauvoir radica en despojarse de esas etiquetas para existir de forma auténtica y plena.

Para la filósofa francesa, la opresión reside en convertir a la mujer en lo Otro, el objeto frente al sujeto masculino. Afirmaba que “el hombre se piensa sin la mujer, ella no se piensa sin el hombre”, y como prueba, basta señalar cómo incluso más de 70 años después la representación de la mujer muchas veces viene mediada por la mirada masculina, mientras que el hombre se presenta como algo universal. Con su frase, Simone de Beauvoir quiso recordar que, a pesar de todo, la identidad es proceso dinámico y que nadie debería estar atado a una esencia inmutable.

Simone de Beauvoir
Fotografía de la filósofa francesa Simone de Beauvoir.

Diálogos filosóficos sobre la identidad

Otros pensadores han caminado por senderos similares, como Judith Butler, quien décadas después radicalizó la idea de Beauvoir a través de la performatividad del género. Mientras Beauvoir separaba el sexo biológico de la construcción social, Butler sugiere que “el sexo siempre fue género”, ya que los conceptos de “hombre” y “mujer” se construyen “a través de diversos registros científicos al servicio de otros intereses políticos y sociales”. De este modo, ambas coinciden en que la identidad se realiza a través de nuestros actos.

Por otro lado, filósofos como Michel Foucault analizaron cómo el poder moldea los cuerpos y los sujetos. Foucault estudió las instituciones que disciplinan la conducta humana, algo que Beauvoir ya intuía al observar cómo la educación y la familia fabrican a la mujer. Estas perspectivas complementan el existencialismo de Beauvoir, mostrando que el individuo está siempre en tensión con un sistema que busca definirlo antes de que él mismo pueda empezar a elegir.

Las autoras Carmen Urbita y Ana Garriga plantean una provocadora teoría: ¿podría la monja ser la nueva bruja como ícono feminista? Exploran cómo la vida conventual, más allá de la sumisión, fue un espacio de rebeldía y saberes femeninos que lograba perdurar.

En definitiva, la invitación de Simone de Beauvoir sigue vigente como un llamado a la emancipación personal. Su análisis nos recuerda que somos seres libres con la capacidad de cuestionar las normas que nos han sido impuestas desde el nacimiento. Al comprender que la identidad es un proyecto en constante construcción, se abre la puerta a un mundo donde cada ser humano pueda definirse a sí mismo más allá de los prejuicios históricos.

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