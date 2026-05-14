Los mejores estrenos de la semana en cines: del ángel Keanu Reeves en ‘Movida celestial’ al show musical de Jennifer Lopez en ‘El beso de la mujer araña’

'Movida celestial' o 'El beso de la mujer araña son algunos de los estrenos destacados de la semana

Ángeles sin alas, arañas sin patas, escritores sin historias o herederos sin dinero. Así de paradójica se presenta esta semana de estrenos en cartelera. Después de un finde protagonizado por la española Yo no moriré de amor, los Hombres G u ovejas detectives, en este llega un nuevo reparto de lo más rocambolesco pero encabezado por Keanu Reeves y Jennifer Lopez.

Relatos fantásticos con moraleja como Movida celestial, musicales como El beso de la mujer araña y dramas con acento español son algunas de las propuestas de esta semana. Mientras la mirada comienza a estar puesta en el Festival de Cannes, donde competirán hasta tres películas españolas dentro de la Sección Oficial, los cines se llenan de nuevas y apasionantes historias con las que vivir este fin de semana.

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Movida celestial

Aziz Ansari y Keanu Reeves en 'Movida celestial'

Un ángel sin alas y un millonario sin dinero. Movida celestial es una película que en España bien podría recordar a Ángeles S.A. de María Isabel, aunque dudamos que Aziz Ansari haya podido ver una película de María Isabel. Debut en la dirección del cómico y protagonista de la serie de Netflix Master of None, Movida celestial cuenta la historia de un ángel interpretado por Keanu Reeves que decinde intervenir en la triste vida de Arj, un hombre que llega con lo justo a fin de mes. Todo se complica cuando le da la oportunidad de vivir la vida Jeff (Seth Rogen), un millonario despreocupado que verá como le arrebatan mágicamente todo de la noche a la mañana. Pero en esta historia, como en la vida real, nada es tan simple.

Hokum

Adam Scott en 'Hokum'

El irlandés Damian McCarthy se ha hecho un pequeño gran nombre en el cine de terror, especialmente tras sus dos anteriores películas, Caveat y Oddity. En Hokum vuelve a presentar un universo de lo más particular y sórdido, esta vez encarnado en un escritor en plena depresión que se ve inmerso en una horrible conspiración en un pequeño hotel rural de Irlanda. Brujas y otras maldiciones del folclore gaélico se verán entremezcladas con el drama personal de este novelista de éxito que no está allí por casualidad, pues sus padres pasaron la luna de miel en ese aparentemente acogedor hotel.

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Un hijo

Imagen de 'Un hijo'

Para dramas, el que se vive en un pequeño colegio con la entrada de María (Macarena García), una psicóloga sin apenas experiencia y que se da de bruces con un caso de lo más complejo, el del pequeño Guille. Nadie sabe muy bien qué le ocurre a él o a su distante padre Manuel (Hugo Silva), pero el niño también acaba de llegar al colegio y tiene dificultades para comunicarse y hacer amigos. La intervención de la psicóloga será fundamental para destapar el grave problema que vive en realidad la familia y que impide a hijo y a padre salir adelante.

Jugada maestra

Glen Powell en 'Jugada maestra'

Puede que muchos no hayan visto Ocho sentencias de muerte, pero esta película vendría a ser una revisión de aquella comedia de la británica Ealing Studios. En Jugada maestra, Becket (Glen Powell) es un joven humilde que se ha criado alejado de su familia, una de las más nobles y ricas de todo el mundo. Una repentina muerte de uno de sus miembros coloca a Becket en la línea de sucesión, y desde ese momento hará todo lo posible por ir escalando puestos. Lo que significa, sí, efectivamente, ir liquidando a miembros de su propia familia. Al fin y al cabo, nunca le prestaron mucha atención.

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El beso de la mujer araña

Imagen de 'El beso de la mujer araña'

Otro remake cierra las novedades en cartelera como es este peculiar musical basado en la obra del argentino Manuel Puig y que ahora dirige Bill Condon (Chicago). Con Jennifer Lopez y Diego Luna a la cabeza, la película cuenta la historia de un preso político en la cárcel mezclada con el relato de otro preso, quien le deleitará con las historias de una diva de Hollywood, Ingrid Luna, y su peculiar historia.