Este es el patrimonio de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía: el candidato con más inmuebles a su nombre y 52.000 euros en el banco

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección a la Junta, Juanma Moreno. (Francisco J. Olmo/Europa Press)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, optará a la reelección al cargo tras una carrera electoral que culminará el 17 de mayo. Las encuestas dan por cantada su victoria, con un resultado holgado respecto a los socialistas de María Jesús Montero. Pero deja en duda la forma que tendrá el futuro gobierno: ¿volverá a repetir la hazaña de gobernar en solitario o necesitará ir de la mano de Vox como en Extremadura, Aragón o Castilla y León?

Al margen de la contienda política, el calendario electoral siempre suele dar lugar al debate sobre la cuestión económica. Y aquí no hace falta esperar a las urnas. Esta información, como dicta la ley, es de acceso abierto para todo el público: los bienes de los candidatos que aspiran a ocupar alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz aparecen publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

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En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía tiene registrada la titularidad de ocho propiedades, entre inmuebles urbanos y rústicos, todos ellos repartidos en Madrid y Andalucía.

Tres propiedades más que María Jesús Montero

En la capital, por ejemplo, posee el 50% de un apartamento de 56 metros cuadrados, con un valor catastral de 48.198 euros. En Málaga tiene hasta cinco bienes inmuebles, entre ellos, una plaza de aparcamiento valorada en 9.300,00 euros, y tres viviendas heredadas en la localidad malagueña de Cártama. Por último, el líder del PP andaluz posee la mitad de una vivienda valorada en 61.508,00 en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Con esto, el presidente andaluz tiene tres propiedades más que la candidata socialista, María Jesús Montero, que posee cuatro viviendas en Sevilla y otro inmueble urbano.

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El presidente de la Junta decide celebrarlas un mes antes de lo previsto para "llegar al verano con un horizonte político despejado"

Entre sus inversiones financieras figura un depósito de 5.639,00 euros en una cuenta de valores en Banco de Santander y un plan de pensiones en ING por 46.894,00 euros. La suma total de estas inversiones supera los 52.000 euros.

Moreno tiene firmada una hipoteca en el Banco de Santander, con un valor de 302.197,00 euros. En el documento no consta la posesión de automóviles, embarcaciones, obras de arte u otros bienes superiores a 6.000,00 euros, ni seguros de vida con indemnización mayor a 30.000,00 euros, el mínimo para ser declarados.

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El sueldo de Moreno

Juanma Moreno tiene publicado también su sueldo como presidente regional. Según su declaración disponible en el portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, Moreno ha percibido estos años 89.200 euros brutos anuales distribuidos en 12 pagas.

No obstante, el dirigente andaluz acordó subirse el sueldo en 2026 hasta cobrar un total de 92.208 euros desde este mes de enero. La exministra de Hacienda, por ser diputada en el Congreso, cobra 77.000 euros anuales, una cantidad a la que se deben sumar los 83.800 euros anuales adicionales que percibió como ministra de Hacienda.

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