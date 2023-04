“Good Fortune”: Aziz Ansari será director, guionista y protagonista

Aziz Ansari tuvo su papel más reconocido en "Parks and Recreation"

Aziz Ansari tendrá su debut como director en Good Fortune, cuya trama hasta ahora se mantiene bajo alto secreto, donde aparecerán actores de la talla de Seth Rogen y Keanu Reeves, debido al secretismo de la película aún no se sabe que papeles interpretarán. La producción recibió la luz verde por parte de Lionsgate y empezará a desarrollar su fotografía a partir del próximo mes.

Te puede interesar: Todo lo que debes saber de “1976″, la película chilena que llegó a Netflix

“Tenemos mucha confianza en esta película, amamos el guión y creemos firmemente en Aziz como actor y director.” Comentó el director de Lionsgate Joe Drake, además de esto agregó “Si a esto le sumas que tienes a Seth y a Keano, dos actores de clase mundial, al lado Aziz tiene el potencial para ser un proyecto muy especial para nosotros.” Este es el segundo intento de Aziz en la silla de director, puesto que antes había participado de la producción de Being Mortal, pero la película fue cancelada debido a las quejas acerca del comportamiento de Bill Murray en el set.

Ansari también fue parte de "Master of None"

En su momento, Bill Murray comentó acerca del incidente “Yo hice algo que pensé que era divertido, pero no fue tomado así, el estudio tomó la decisión de hacer bien las cosas así que investigaron y pararon la producción.” El proyecto, que también contaba con Seth Rogen como actor, fue oficialmente descartado a inicios de este año, pero fuentes cercanas han confirmado que no se ha reutilizado nada del guión para Good fortune, por lo que se puede esperar una película completamente original.

Te puede interesar: “Evil Dead Rise”: esto son los detalles sobresalientes de la película

Ansari alcanzó la fama en la aclamada serie de comedia Parks and Recreation, pero tomó una pausa en su desarrollo actoral después de que unas acusaciones de mala conducta sexual en 2018. Después de unos años volvió a la televisión en Masters of None: Moments in love y su sexto especial de stand-up Nightclub comedian. Su debut como director será producido por Anthony Katagas y Alan Yang en Lionsgate, la película será supervisada por Brady Fujikawa y Jon Humphrey.

Aziz Ansari tendrá su segundo intento en la dirección después de que la primera película que iba a dirigir fuese cancelada

La película está siendo tratada con mucho secreto, así que no se sabe mucho acerca de la historia o de conceptos, pero desde Infobae estaremos atentos para llevarte toda la información que te puede interesar.

Te puede interesar: “Blade”: la nueva adaptación del famoso cazavampiros recluta a Mia Goth para su nueva aventura

Seguir leyendo: