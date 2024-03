La película musical que ganó 6 Oscars y ya puede verse en Netflix

Imagen de la película 'Chicago'

Para muchos parecerá que fue ayer, pero han pasado más de veinte años de los Oscar de 2003, en los que se premiaba a las mejores películas de 2002. Para más señas, en aquel año estaban películas de la talla de El señor de los anillos: las dos torres, Gangs of New York, Las horas, Camino a la perdición o Hable con ella, por la que Pedro Almodóvar ganaría el premio a Mejor guion original y estaría nominado a Mejor director. Pero en aquella edición hubo un título que se erigió por encima del resto, que conquistó la noche y que acabó llevándose el premio a Mejor película, además de varios premios técnicos y actorales.

Esa película, que no era otra que Chicago, se impuso a Scorsese, Polanski, Peter Jackson o Almodóvar llevándose nada menos que 6 estatuillas, y eso que optaba a más del doble, 13 nominaciones en total. La película, que estaba dirigida por Rob Marshall (El regreso de Mary Poppins, La sirenita), contaba la historia de dos mujeres en el feroz mundo del espectáculo, mientras lidian con ser acusadas de asesinato y se intentan ganar el favor de su abogado (Richard Gere) y de la opinión pública de Chicago para ganar sus respectivas causas. Estas dos mujeres, Velma Kelly (Catherine Zeta-Jones) y Roxie Hart (Renée Zellweger), se veráne envueltas en un peligroso juego por ver quién lucha más por la fama mientras demuestran sus dotes para el baile y el canto que pueden llevarlas hasta lo más alto.

Te puede interesar: ¿Rosalía feat. Amancio Ortega? La cantante sorprende en la sede de Inditex en Arteixo: “Ha sido una visita privada”

La película fue una de las grandes sorpresas de 2002, por su valiente propuesta tanto temática como por el novedoso formato musical, aunque no en vano adaptaba a la pantalla todo un éxito de Broadway. Su suerte en los escenarios fue la misma en la taquilla, ya que Chicago fue una de las grandes sensaciones de la temporada, y recuperó a un público que poco antes ya había disfrutado de otro gran musical cinematográfico como Moulin Rouge. No obstante, la suerte de la película de Rob Marshall sería mayor que la de la de Baz Luhrmann, pues consiguió un hito con precedentes pero que no ha tenido sucesores.

Catherine Zeta-Jones y Renée Zellweger en 'Chicago'

El último musical en ganar el Oscar

Porque más de veinte años después de ganar el Oscar a Mejor película, Chicago sigue siendo la última cinta musical en lograr la estatuilla. Después de ella lo han ganado dramas épicos, thrillers de autor e incluso títulos de ciencia-ficción y fantasía, pero ninguno de ellos ha sido a través de canciones y bailes. Intentos ha habido, desde luego, y probablemente el que más estuvo a punto de emular la película de Zeta-Jones y Zellgewer fue La la land: La ciudad de las estrellas. Todo aquel que viviera la gala de 2017 recordará que por unos minutos el musical fue la ganadora del Oscar, hasta que se descubrió que se trataba de un error del presentador Warren Beatty y se reveló a Moonlight como legítima ganadora.

Te puede interesar: Dani Martín anuncia la gira ‘25 putos años’: cómo comprar las entradas para sus únicos conciertos

Desde entonces, en los últimos años hemos visto pocos musicales entre las contendientes, pues apenas West Side Story ha podido aspirar al Oscar. Hasta la fecha Chicago sigue siendo la única ganadora y actualmente se puede encontrar en Netflix, la plataforma que tiene el ilustre honor de albergar un título así. Entre las nominadas de este año hay propuestas de lo más dispares, desde Oppenheimer a Los asesinos de la luna pasando por Pobres criaturas, pero ningún musical a la vista, así que parece que Chicago seguirá teniendo el honor un año más.