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Tras la crisis sanitaria, Canarias va al choque abierto con Moncloa por la gestión del hantavirus: “Solo han ofrecido a los canarios arrogancia, caciquismo y mentiras”

La gestión sanitaria del brote vinculado al MV Hondius desata una crisis política entre Canarias y el Ejecutivo de Sánchez, con acusaciones cruzadas de deslealtad, ocultación y “ruido político”

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La ministra de Sanidad, Mónica García, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. (Ministerio de Sanidad)
La ministra de Sanidad, Mónica García, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. (Ministerio de Sanidad)

“Lo que han ofrecido a los canarios ha sido arrogancia, prepotencia, caciquismo, seguidismo y, por supuesto, mentiras y ocultación de información”. Así acusaba el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, al Gobierno central sobre su gestión de la crisis del hantavirus en el crucero MV Hondius. Una situación que ha desencadenado un choque político entre Canarias y Moncloa. Desde hace días, Clavijo ha elevado el tono de sus críticas hacia el Ejecutivo y lo que comenzó como una posible emergencia sanitaria ha derivado en consecuencias que podrían trasladarse al equilibrio parlamentario de Madrid.

La tensión ha ido creciendo al mismo ritmo que las dudas sobre la información que manejaban las autoridades y sobre cuándo fue trasladada al Gobierno canario. Desde Moncloa, y en especial desde el Ministerio de Sanidad, han defendido en todo momento que se actuó con transparencia y siguiendo criterios estrictamente sanitarios, mientras que desde las islas se ha denunciado ocultación de datos y falta de respeto institucional.

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Este martes, Clavijo centró su discurso en el Parlamento autonómico en lanzar reproches, sobre todo hacia el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a quien señaló directamente por supuestamente conocer la existencia de pasajeros contagiados a bordo del MV Hondius y no comunicarlo. “Lo sabía y, habiendo sido presidente de esta tierra, ocultó esa información”, aseguró Clavijo, que calificó esa actuación de “deslealtad” antes de rematar añadiendo que “es una afrenta que jamás olvidaré”. “Se ha faltado a la dignidad del pueblo canario, del Gobierno de Canarias y de las instituciones por ocultar una información que conocían desde el minuto uno”, sentenció el presidente canario.

Moncloa reivindica su gestión y acusa a Clavijo de alimentar el “ruido político”

Frente a estas acusaciones, la ministra de Sanidad, Mónica García, defendió en el Senado el operativo desplegado por el Gobierno durante la crisis, asegurando que “ha sido referente y medio mundo está orgulloso de la actuación de España”, y sosteniendo que el Ejecutivo “no ocultó nada” y actuó siempre de manera “transparente y diligente”. Además, ha lanzado un reproche hacia Clavijo y el PP al advertir de que el Gobierno “no va a olvidar a quienes intentaron boicotear la operación”.

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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado este martes al Gobierno central de "ocultar deliberadamente" que conocían que había positivos por hantavirus a bordo del 'MV Hondius', que este lunes por la tarde zarpó de Tenerife tras culminar el dispositivo de evacuación. (Fuente: Parlamento Canario)

En rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros de esta semana, la responsable de Sanidad dejó claro que la actuación con la evacuación de los pasajeros del crucero no ha dejado lugar a “especulaciones” ni a “acusaciones”. “No me voy a meter en el ruido político; cada uno se retrata con sus actos y sus declaraciones”, continuó explicando, y apuntó que desde el Ministerio se ha “actuado con diligencia y humanidad y hemos trabajado con todas las administraciones”. “El alarmismo y el ruido político son un problema añadido a la crisis. Las declaraciones de la OMS son actuaciones de un buen hacer”, concluyó García.

Un día después, en declaraciones a La Sexta, García evitó entrar directamente en la confrontación personal con el presidente canario, aunque insistió en que había mantenido contacto constante con él desde el principio de la crisis. “No voy a entrar a calificarlo”, afirmó, antes de explicar que llevaba hablando con Clavijo “diariamente” desde la semana pasada y que incluso se le había dado “un trato especial”, siendo informado antes que otros responsables institucionales. La ministra aprovechó también para lanzar un mensaje contra la difusión de mensajes alarmistas: “Por favor, no alarmes, no desinformes, porque en ti mismo eres un activo de salud”.

La tensión amenaza con trasladarse al Congreso

Ante esta situación, fuentes del Ejecutivo han reconocido su incomodidad con la actitud del presidente canario, y cuestionan lo que consideran una “falta de lealtad” institucional. Y es que el choque también preocupa por sus posibles consecuencias parlamentarias, ya que esta crisis puede terminar afectando a la estabilidad de la mayoría que sostiene a Pedro Sánchez en el Congreso, donde Coalición Canaria suele respaldar al Ejecutivo.

Desde La Moncloa también recuerdan que los canarios han apoyado iniciativas del Gobierno porque compartían su contenido. “La irresponsabilidad debe tener un límite”, señalan fuentes del Ejecutivo, que confían en que esa relación parlamentaria continúe pese al deterioro político.

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