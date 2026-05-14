Adif pagará 786.000 euros para instalar vallas que eviten que los jabalíes y corzos “se cuelen” en las vías y provoquen retrasos en el AVE

Imagen de archivo de vías de Alta Velocidad de Adif. (Europa Press)

La compañía pública encargada de la red ferroviaria española, Adif, invertirá 786.000 euros en un proyecto para reforzar el vallado de las líneas de alta velocidad para evitar que los animales “grandes” irrumpan en las vías y generen daños en las infraestructuras y trenes.

Adif explica que en los últimos cuatro años se han llegado a detectar hasta 2.000 avistamientos de animales autóctonos, esencialmente jabalíes y corzos. “Estos animales dañan las instalaciones cuando intentan entrar en las vías, lo que provoca retrasos porque tenemos que comprobar luego cuáles son los daños y después arreglarlos”, señala un portavoz de la compañía en una conversación con Infobae.

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En algunas ocasiones, explican desde Adif, los trenes han acabado arrollando a estos animales porque van a demasiada velocidad como para poder reaccionar a tiempo. Y este choque, a 350 kilómetros por hora, puede generar serios daños a los convoyes. Uno de los antecedentes ocurrió el pasado 2024, cuando un tren de alta velocidad de la operadora Ouigo sufrió serios daños tras arrollar a un jabalí cuando cruzaba Alicante, lo que obligó a paralizar el servicio durante horas.

Se trata de un gran proyecto porque comprenderá varias obras a lo largo de todo el territorio español. Pero antes de determinar qué empresa será la adjudicataria de las actuaciones, Adif debe realizar un informe preliminar sobre los puntos más vulnerables en los más de 4.000 kilómetros que comprende la red que opera Adif. Un diagnóstico territorial que también debe recoger datos poblacionales de las principales especies causantes de incidencias en los últimos años.

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La guerra contra los conejos y aves

El otro “enemigo” del tren (o podría decirse más bien a la inversa) es la sobrepoblación de conejos, cuyas madrigueras han convertido los taludes en un auténtico queso gruyer. De hecho, Adif ya licitó la instalación un contrato de más de 450 kilómetros de vallado de refuerzo en las líneas de alta velocidad andaluzas por un importe de 3,6 millones de euros.

La línea directa de AVE entre Málaga y Madrid lleva suspendida desde el 4 febrero por un grave desprendimiento de talud en Álora (Málaga) provocado por intensas lluvias provocadas por la borrasca Leonardo

Según señaló la compañía, la solución consistió en reforzar la parte inferior del cerramiento perimetral de la plataforma, una actuación que se implementa en todas las líneas de alta velocidad desde hace varios años “con buenos resultados”. Aquella actuación abrió una disputa con la Federación Andaluza de Caza, que denunció el “atentado ambiental” que supuso sepultar a miles de conejos de forma “indiscriminada”.

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La compañía también ha licitado en los últimos años contratos para proteger las infraestructuras de los ocasionales choques de aves, que impactan con las catenarias —los cables aéreos que se encargan de conducir la corriente eléctrica que alimenta los trenes y tranvías—, provocando muertes tanto por colisión como por electrocución.