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La estadística predice al ganador de Eurovisión 2026: será una mujer que canta en inglés y tiene menos de 28 años

Un análisis de los datos históricos del festival desde 1956 revela el perfil más repetido entre los ganadores del certamen

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JJ, ganador austriaco de Eurovisión 2025. (EUTERS/Denis Balibouse/File Photo)
JJ, ganador austriaco de Eurovisión 2025. (EUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Eurovisión es, por definición, uno de los eventos televisivos más impredecibles del planeta. Cada año, el festival de la canción europea desafía quinielas, rompe pronósticos y convierte a desconocidos en estrellas globales de la noche a la mañana. Sin embargo, incluso en un concurso tan volátil, la estadística intenta poner orden.

Un análisis elaborado por el portal especializado en apuestas y datos My Betting Sites ha revisado todos los ganadores de Eurovisión desde 1956 para detectar patrones comunes.

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Y el resultado dibuja un perfil bastante claro —aunque no infalible— de lo que podría considerarse el “ganador tipo” del festival.

El perfil histórico del ganador de Eurovisión

Según este estudio, la mayoría de los vencedores de Eurovisión comparten una serie de características que se repiten con más frecuencia de lo que podría parecer a simple vista.

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'La hora de La 1' cuenta la retirada de España de Eurovisión. (RTVE)

El 55,6% de los ganadores han sido mujeres, frente a un 44,4% de hombres o grupos mixtos. Además, el 73,2% de los triunfos han sido para artistas en solitario, lo que refuerza la importancia del protagonismo individual en el escenario eurovisivo.

En cuanto al estilo musical, el pop domina claramente la historia reciente del certamen, con un 44,4% de las canciones ganadoras encuadradas en este género. También destaca el idioma: el 50% de los temas vencedores han sido interpretados en inglés, consolidando su papel como lengua vehicular del festival en la era moderna.

El contenido de las canciones también sigue una tendencia clara. Según el análisis del mencionado portal, el 60,3% de los temas ganadores giran en torno al amor, el romance o las relaciones personales.

Por último, la edad parece jugar un papel relevante: la media de edad de los ganadores se sitúa en los 26,88 años, con una mediana de 25. Es decir, la mayoría de los triunfadores no supera los 27 años en el momento de su victoria.

Tres candidatas que encajan con el “modelo ganador”

Con estos parámetros en la mano, el estudio identifica a tres artistas de la edición de 2026 que encajan especialmente bien con el perfil estadístico del ganador de Eurovisión.

Delta Goodrem, represenstante de Australia en Eurovision. (REUTERS/Lisa Leutner)
Delta Goodrem, represenstante de Australia en Eurovision. (REUTERS/Lisa Leutner)

La primera es Delta Goodrem, representante de Australia con el tema Eclipse. Se trata de una artista femenina en solitario que interpreta una canción pop en inglés centrada en el amor y las relaciones sentimentales. En total, cumple cinco de los principales rasgos del modelo histórico.

También destaca DARA, representante de Bulgaria con Bangaranga. En su caso, es una solista femenina de 27 años, dentro del rango de edad más habitual entre los ganadores, que interpreta un tema pop en inglés. Su perfil encaja también con cinco de las variables clave del análisis.

La tercera es Sarah Engels, representante de Alemania con la canción Fire. Al igual que las anteriores, es una artista femenina en solitario, con una propuesta pop en inglés y una temática centrada en el amor y las relaciones. Su caso vuelve a repetir el patrón dominante identificado por el estudio.

El peso de la popularidad digital en 2026

Más allá del análisis histórico, My Betting Sites también ha recopilado datos de popularidad en plataformas digitales para medir el impacto previo de los participantes de este año.

En Spotify, la canción más escuchada entre los candidatos de Eurovisión 2026 es Per Sempre Sì de Sal Da Vinci (Italia), con 23,6 millones de reproducciones. Le siguen My System de FELICIA (Suecia) y Liekinheitin del dúo finlandés Linda Lampenius x Pete Parkkonen.

Linda Lampenius x Pete Parkkonen, representantes de Finlandia en Eurovisión 2026. (REUTERS/Lisa Leutner)
Linda Lampenius x Pete Parkkonen, representantes de Finlandia en Eurovisión 2026. (REUTERS/Lisa Leutner)

En YouTube, el vídeo más visto es JALLA de Antigoni (Chipre), que acumula 4,9 millones de visualizaciones, por delante de Finlandia e Israel.

En redes sociales, el dominio es claro: la alemana Sarah Engels lidera tanto en Instagram, con 1,8 millones de seguidores, como en TikTok, donde supera los 731.000 seguidores y acumula más de 7,5 millones de “me gusta”. Le siguen Delta Goodrem y Sal Da Vinci en el ranking de Instagram, mientras que en TikTok destacan también Antigoni y FELICIA.

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