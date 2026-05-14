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Reino Unido revoluciona su artillería con los sistemas remotos inteligentes RCH 155: alcanzan 100 km/h y disparan 8 proyectiles por minuto

La entrega de los primeros vehículos está prevista para 2028 y reemplazarán a los sistemas AS90 y Archer

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Imagen del sistema de artillería sobre ruedas Remote-Controlled Howitzer 155 mm (RCH 155) de 52 calibres. Fotografiado en un área de entrenamiento militar en Alemania.
Sistema de artillería sobre ruedas Remote-Controlled Howitzer 155 mm (RCH 155) de 52 calibres. (Ministry of Defence)

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha anunciado la adquisición de 72 sistemas de obuses remotos RCH 155 para sus fuerzas terrestres, una operación valorada en casi 1.000 millones de libras esterlinas. Esta inversión marca una transformación en la capacidad artillera británica, al dotar a los soldados de equipos modernos con alcance de hasta 70 kilómetros y capacidad de disparar ocho proyectiles por minuto.

“Esta importante inversión representa una defensa al servicio del campo de batalla y de la economía británica. Al asegurar artillería de última generación junto a Alemania, no solo estamos reforzando la OTAN frente a la creciente agresión rusa, sino también creando empleos cualificados en el país”, ha asegurado John Healey, secretario de Defensa.

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El sistema RCH 155 se caracteriza por su alto grado de automatización, ya que la torre puede ser operada desde el compartimento de la tripulación por solo dos soldados, mediante control remoto. Montado sobre un chasis BOXER, el vehículo puede alcanzar velocidades de hasta 100 km/h, lo que dificulta su localización y neutralización por parte de fuerzas adversarias.

La entrega de los primeros vehículos está prevista para 2028, con el objetivo de que el Ejército británico alcance un nivel mínimo de capacidad operativa antes del final de la década. El RCH 155 reemplazará al sistema AS90, cedido a Ucrania en 2023, y suplirá progresivamente al sistema interino Archer hasta su plena entrada en servicio. El Ejército británico y alemán trabajarán en conjunto para aprovechar las capacidades combinadas de sus centros de pruebas y evaluación, lo que permitirá acelerar la entrega y reducir costes.

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Industria y cooperación internacional

El contrato, gestionado por la Organización para la Cooperación Conjunta de Armamento (OCCAR) en nombre del Ejército británico, fue adjudicado a ARTEC GmbH, una empresa conjunta de KNDS y Rheinmetall. La producción se realizará en instalaciones clave de la industria de defensa británica, como la planta de gran calibre de Rheinmetall en Telford y la fábrica de KNDS en Stockport. El acuerdo incluye formación inicial y soporte operativo.

La fabricación de los componentes principales, como el cañón y el sistema de retroceso, se llevará a cabo en Telford, mientras que el chasis BOXER, que sirve de plataforma para el RCH 155, será producido en Stockport. La empresa Sheffield Forgemasters suministrará el acero británico, en línea con la estrategia nacional de acero del gobierno.

Así, Reino Unido realiza una apuesta tanto para su ejército como para su industria y la cooperación con la alemana. El programa RCH 155 responde al Acuerdo Trinity House firmado entre Reino Unido y Alemania en octubre de 2024, que busca fortalecer la colaboración en defensa y mejorar la interoperabilidad de las fuerzas aliadas. Este pacto refuerza la cooperación bilateral y facilita la entrega de tecnología avanzada a menor coste.

La inversión respaldará al menos 500 empleos en el Reino Unido, distribuidos entre las plantas de Rheinmetall y KNDS, y 300 puestos adicionales en la cadena de suministro nacional. Además, se prevé la creación de 100 nuevos trabajos cualificados en Telford, el mantenimiento de 100 empleos en Stockport y el apoyo a cientos de trabajadores a través de la red de proveedores británicos.

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