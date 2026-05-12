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Ni ‘Narcos’ ni ‘Ozark’, la nueva miniserie de Netflix basada en la historia real de una operación secreta que no te puedes perder: “La más entretenida del año”

Tom Burke protagoniza esta producción inspirada en la infiltración de varios funcionarios de aduanas en algunos de los cárteles más peligrosos de Reino Unido

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Tom Burke, protagonista de 'Leyendas', la nueva serie de Netflix. (Justin Downing/Netflix)
Tom Burke, protagonista de 'Leyendas', la nueva serie de Netflix. (Justin Downing/Netflix)

El ascenso de Leyendas en el catálogo de Netflix ha sorprendido tanto por la rapidez con la que se posicionó entre las favoritas como por la fuerza de su historia. La miniserie británica, inspirada en hechos reales, retrata el operativo secreto de un grupo de funcionarios de aduanas que, en los años 90, adoptaron identidades falsas para infiltrarse en las bandas de narcotráfico más peligrosas de Gran Bretaña.

El argumento central se apoya en las memorias de Guy Stanton, el seudónimo de uno de los agentes reales, cuya experiencia fue llevada a la pantalla por el actor Tom Burke (al que ya habíamos visto en Furiosa: De la saga Mad Max). Stanton relató que “excepto su esposa, que también trabajaba en aduanas, nadie en su familia supo lo que hizo durante nada menos que 10 años”. A lo largo de ese tiempo, él y sus compañeros crearon vidas completamente nuevas: “No solo tuvieron nombres nuevos, también les dieron diferentes coches, apartamentos y crearon sus personajes desde cero”. Sus hábitos y conductas cambiaron, impregnados por la necesidad constante de protegerse.

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La serie toma como punto de partida la crisis de heroína que azotó al Reino Unido en esa década, contexto marcado por la muerte de Olivia Channon, hija del ministro Paul Channon, tras una sobredosis en una fiesta universitaria de Oxford. Aunque la serie recrea este hecho con una víctima ficticia, la operación secreta que narra es consecuencia directa de esa tragedia: la sociedad británica tomó conciencia de la profundidad del problema y las autoridades decidieron actuar de forma inédita.

Un thriller que mezcla acción y hechos reales

Muchos de los detalles que se ven en pantalla, desde las semanas de instrucción exprés hasta los personajes secundarios, se inspiran en entrevistas reales realizadas por Forsyth. El operativo del que parte la trama fue tan confidencial que “durante décadas esta operación se mantuvo completamente en secreto”. Nunca se sabrá con exactitud el resultado de aquellas operaciones ni su impacto en la lucha contra el narcotráfico, pero la serie enfatiza que incluso llegaron a tener contacto directo con un miembro de la familia de Pablo Escobar.

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La producción, creada por Neil Forsyth y protagonizada por Steve Coogan, Tom Burke y Charlotte Richie, destaca por su ambientación en la Inglaterra de los años 90 y por el ritmo de thriller policiaco. Según señala Collider, la serie ha sido definida como “la serie policíaca más entretenida que Netflix estrene este año”, en una de tantas reseñas que se han mostrado satisfechas con la producción.

Todo esto ha impulsado que la serie, estrenada el pasado 7 de mayo, ya sea una de las más vistas en todo el mundo y la número uno en casi una decena de países. Con solo seis episodios, es perfecta para un maratón también gracias a la construcción de su historia, hecha para ser lo más adictiva posible y, al mismo tiempo, reflejar tanto el dramatismo de la crisis de heroína que vivió Reino Unido como la osadía de un grupo de funcionarios que, sin experiencia previa en infiltración, aceptaron el reto de combatir desde dentro a los grandes cárteles.

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