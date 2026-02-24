Claire Lynch, la escritora que habla sobre las madres lesbianas en la época de Margaret Thatcher: “La ficción promueve el activismo silencioso”

Claire Lynch publica 'Un asunto de familia' (Random House)

La novela Un asunto de familia, debut literario de Claire Lynch, ha supuesto un exhaustivo ejercicio de reconstrucción histórica y emocional al abordar la experiencia silenciada de las madres lesbianas en el Reino Unido de los años ochenta.

La autora ha elegido situar la acción en dos planos temporales: por un lado, el de Dawn, joven madre y esposa en 1982, cuya vida da un giro inesperado tras enamorarse de Hazel, una recién llegada al vecindario; por otro, el del presente en 2022, cuando Maggie, su hija ya adulta, empieza a cuestionarse la versión familiar que siempre ha conocido al enfrentarse a la enfermedad terminal de su padre, Heron.

La documentación exhaustiva ha permitido a Lynch construir una trama en la que el sistema legal británico aparece retratado en toda su crudeza.

'Un asunto de familia' de Claire Lynch (Random House), traducción de Laura Salas

La autora ha subrayado en repetidas ocasiones, la importancia de haber incorporado extractos reales de sentencias de la época. Las escenas judiciales del divorcio de Dawn no son mera ficción, sino que se apoyan en testimonios auténticos, conservados en archivos y empleados por la autora para reflejar el clima de intolerancia institucional de aquellos años contra las madres lesbianas.

Así, Claire Lynch ha señalado la dureza intrínseca del contraste entre la intimidad familiar y la irrupción del sistema judicial, describiendo el efecto devastador de convertir asuntos privados en motivo de escrutinio público: “Es lo más duro de estas escenas, cuando hasta se leían cartas personales en alto en los juicios. Como si el derecho a ser una persona privada quedara destruido”, ha explicado a Infobae.

Una visión sobre los prejuicios y el impacto del secreto familiar

La obra desmenuza cómo los prejuicios sociales y legales de la década marcaban el destino de muchas madres, que terminaban convertidas en figuras ausentes para sus hijos tras sentencias judiciales profundamente discriminatorias.

Lynch ha explicado que el motor de la historia reside en la invisibilización de estos casos: “Casi nadie con quien he hablado conocía la existencia de estas causas judiciales, solo las mujeres que las sufrieron. Aún se sienten muy heridas y por eso estas historias aún no son tan conocidas”.

El componente documental sostiene una narración donde el secreto, omnipresente en toda familia, condiciona el desarrollo de los personajes. La autora observa cómo la ausencia materna y la ocultación del pasado influyen decisivamente en la vida adulta: Maggie, marcada por la historia no contada de su madre, se esfuerza en ejercer una maternidad opuesta a la de la generación anterior, siempre presente para sus propios hijos.

La autora Claire Lynch

En la misma línea, Lynch ha afirmado que las actitudes familiares oscilan entre la aceptación y el rechazo de lo vivido: “Nuestras actitudes acaban siendo aceptar o rechazar lo que hemos vivido en la familia”, ha destacado.

La estructura de la novela alterna entre el pasado y el presente con fragmentos breves y una prosa contenida, huyendo de cualquier dramatización forzada.

La intención de Lynch, a tenor de sus explicaciones, ha sido manipular sutilmente las sensaciones del lector mediante una disposición calculada de la información y los silencios en su relato. La autora ha recalcado que su objetivo no es el activismo explícito, pero reconoce el impacto potencial de la ficción para promover la reflexión: “A veces la ficción también puede hacer una especie de activismo silencioso, porque hace que los lectores tengan que reflexionar al respecto”, ha subrayado Lynch.

El contexto legal y social de los años ochenta

En la década de los ochenta, el Reino Unido vivió un endurecimiento institucional contra la homosexualidad. Uno de los episodios más representativos fue la introducción en 1988 de la sección 28, una enmienda legal impulsada por el Gobierno de Margaret Thatcher, que prohibía a las autoridades locales enseñar la aceptación de la homosexualidad como una alternativa familiar válida.

Este clima de represión social se tradujo en la casi sistemática retirada de la custodia a madres lesbianas en procesos de divorcio que, como ha recordado la autora en diferentes medios, culminaban en sentencias donde se afirmaba: “Es ampliamente sabido que este tipo de mujeres son incapaces de tener sentimientos maternales naturales”.

Lynch, que ha confesado a Infobae que la escritura de esta novela le ha cambiado la perspectiva personal sobre el mundo, sitúa el núcleo de la historia en la relación entre padre e hija, marcada tanto por la protección como por la ausencia de palabras. Maggie, casada y madre en la actualidad, reconstruye la imagen de unos padres que durante décadas han mantenido el secreto y el dolor como parte del equilibrio familiar.

En el Reino Unido, la recepción de la novela ha estado marcada por una cierta actitud distante, según ha reconocido Lynch: percibe que “nadie fuera capaz de asumir la responsabilidad” de esos episodios históricos y existe una tendencia a considerar que hechos como los narrados en la novela ya no se producirían hoy en día.

Por último, la autora ha adelantado que está trabajando en una nueva obra centrada en otra situación de injusticia histórica, explorando de nuevo los matices emocionales y sociales a través de personajes complejos. Por el momento, la autora, ve su contribución literaria como una oportunidad para abrir conversaciones necesarias sobre temas que la sociedad ha tendido a silenciar. La novela, es una autentica maravilla, llamada a ser de las mejores del año.