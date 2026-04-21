Europa diseña su nuevo plan contra el narcotráfico y España pide “intensificar” la persecución de las narcolanchas y submarinos

Fernando Grande-Marlaska pidió más firmeza en la sexta reunión de la Coalición Europea contra el Crimen Organizado en París (Ministerio del Interior)

Los países europeos han acordado una nueva estrategia para combatir el narcotráfico entre 2026 y 2030. En la reunión, España, uno de los países más golpeados por el crimen organizado y el tráfico de drogas, ha solicitado reforzar la persecución de las narcolanchas y de las embarcaciones semisumergibles, utilizadas cada vez más por redes criminales para el transporte de drogas hacia el continente europeo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en “actuar con más firmeza” contra los llamados “facilitadores logísticos” que sostienen la actividad de estas mafias. El nuevo plan y la visión del Gobierno se han desarrollado durante la sexta reunión de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado, celebrada en París este lunes 20 de abril.

España reclama mano dura contra las narcolanchas

Durante su intervención en la cumbre, Grande-Marlaska advirtió de la creciente sofisticación y peligrosidad del narcotráfico en Europa. “Debemos actuar con más firmeza contra los facilitadores logísticos que sostienen la actividad de estas redes”, reclamó. El ministro ha señalado como urgente “intensificar la respuesta” frente a las embarcaciones rápidas, conocidas como narcolanchas, y los semisumergibles, que permiten a las mafias sortear los controles marítimos.

Grande-Marlaska ha defendido que la nueva Estrategia de Drogas de la Unión Europea debe basarse en una respuesta “coordinada, multidisciplinar y europea”. En su opinión, la lucha contra este fenómeno violento “exige actuar no solo dentro de la Unión Europea, sino también en origen, en tránsito y en cooperación con otras regiones afectadas”. Además, ha destacado la necesidad de mantener el foco en América Latina y el Caribe, regiones prioritarias por su papel en la producción y tránsito de drogas hacia Europa.

Por otro lado, el ministro ha defendido la incorporación de Portugal en la coalición, señalando su “posición geoestratégica clave”. Según Grande-Marlaska, la cooperación policial y judicial con Portugal y sus lazos históricos y culturales con África y Brasil ayudarán a mejorar la coordinación y el intercambio de información operativa. Grande-También puso en valor el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), en Lisboa, como “modelo avanzado de integración de inteligencia marítima y aérea” y de “coordinación operativa en tiempo real”.

Cooperación para frenar el crimen organizado

En la reunión, los siete países integrantes de la Coalición (Francia, Alemania, Países Bajos, España, Italia, Bélgica y Suecia) han aprobado una declaración conjunta y un plan de acción para los próximos tres años, que cuenta con un total de cinco prioridades. Estos objetivos a combatir son desmantelar redes criminales, asegurar la integridad de los nodos logísticos y la seguridad marítima, atacar flujos financieros ilícitos, reforzar la prevención y fortalecer la cooperación internacional.

La Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado nació en 2021 y desde entonces ha celebrado ya seis reuniones, consolidando un espacio de trabajo conjunto en la lucha contra las redes de narcotráfico que operan en Europa y más allá de sus fronteras. “Es fundamental ofrecer una respuesta conjunta y sostenida ante un fenómeno cada vez más flexible y transnacional”, concluyó Grande-Marlaska.