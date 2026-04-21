España

Europa diseña su nuevo plan contra el narcotráfico y España pide “intensificar” la persecución de las narcolanchas y submarinos

La nueva estrategia se ha desarrollado durante la sexta reunión de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado

Guardar
Fernando Grande-Marlaska y Félix Bolaños en la Coalición Europea contra el Crimen Organizado en París (Ministerio del Interior)
Fernando Grande-Marlaska pidió más firmeza en la sexta reunión de la Coalición Europea contra el Crimen Organizado en París (Ministerio del Interior)

Los países europeos han acordado una nueva estrategia para combatir el narcotráfico entre 2026 y 2030. En la reunión, España, uno de los países más golpeados por el crimen organizado y el tráfico de drogas, ha solicitado reforzar la persecución de las narcolanchas y de las embarcaciones semisumergibles, utilizadas cada vez más por redes criminales para el transporte de drogas hacia el continente europeo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en “actuar con más firmeza” contra los llamados “facilitadores logísticos” que sostienen la actividad de estas mafias. El nuevo plan y la visión del Gobierno se han desarrollado durante la sexta reunión de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado, celebrada en París este lunes 20 de abril.

España reclama mano dura contra las narcolanchas

Durante su intervención en la cumbre, Grande-Marlaska advirtió de la creciente sofisticación y peligrosidad del narcotráfico en Europa. “Debemos actuar con más firmeza contra los facilitadores logísticos que sostienen la actividad de estas redes”, reclamó. El ministro ha señalado como urgente “intensificar la respuesta” frente a las embarcaciones rápidas, conocidas como narcolanchas, y los semisumergibles, que permiten a las mafias sortear los controles marítimos.

Grande-Marlaska ha defendido que la nueva Estrategia de Drogas de la Unión Europea debe basarse en una respuesta “coordinada, multidisciplinar y europea”. En su opinión, la lucha contra este fenómeno violento “exige actuar no solo dentro de la Unión Europea, sino también en origen, en tránsito y en cooperación con otras regiones afectadas”. Además, ha destacado la necesidad de mantener el foco en América Latina y el Caribe, regiones prioritarias por su papel en la producción y tránsito de drogas hacia Europa.

Por otro lado, el ministro ha defendido la incorporación de Portugal en la coalición, señalando su “posición geoestratégica clave”. Según Grande-Marlaska, la cooperación policial y judicial con Portugal y sus lazos históricos y culturales con África y Brasil ayudarán a mejorar la coordinación y el intercambio de información operativa. Grande-También puso en valor el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), en Lisboa, como “modelo avanzado de integración de inteligencia marítima y aérea” y de “coordinación operativa en tiempo real”.

Cooperación para frenar el crimen organizado

En la reunión, los siete países integrantes de la Coalición (Francia, Alemania, Países Bajos, España, Italia, Bélgica y Suecia) han aprobado una declaración conjunta y un plan de acción para los próximos tres años, que cuenta con un total de cinco prioridades. Estos objetivos a combatir son desmantelar redes criminales, asegurar la integridad de los nodos logísticos y la seguridad marítima, atacar flujos financieros ilícitos, reforzar la prevención y fortalecer la cooperación internacional.

La Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado nació en 2021 y desde entonces ha celebrado ya seis reuniones, consolidando un espacio de trabajo conjunto en la lucha contra las redes de narcotráfico que operan en Europa y más allá de sus fronteras. “Es fundamental ofrecer una respuesta conjunta y sostenida ante un fenómeno cada vez más flexible y transnacional”, concluyó Grande-Marlaska.

Temas Relacionados

NarcotráficoDrogasFernando Grande-MarlaskaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Localizan a tres migrantes muertos y dos supervivientes en una embarcación a la deriva cerca de Cartagena

Un buque militar francés dio aviso en la tarde del lunes del avistamiento de una barcaza con cinco varones a bordo

Localizan a tres migrantes muertos y dos supervivientes en una embarcación a la deriva cerca de Cartagena

Tres motivos por los que tu hijo te pide siempre el mismo cuento antes de dormir, según la neuropsicología

El experto Álvaro Bilbao indica que, pese a lo que puede pensarse, esta dinámica tiene varios beneficios en el desarrollo y bienestar del niño

Tres motivos por los que tu hijo te pide siempre el mismo cuento antes de dormir, según la neuropsicología

Rafael, experto en recursos humanos: “No tienes que ser amigo de tus compañeros de trabajo. Lo que necesitas son aliados”

El psicólogo explica por qué evitar siempre conflictos y asumir cargas ajenas lleva al desgaste, y cómo construir alianzas estratégicas permite compartir presión y mejorar el bienestar profesional

Rafael, experto en recursos humanos: “No tienes que ser amigo de tus compañeros de trabajo. Lo que necesitas son aliados”

Del silencio al acuerdo millonario: cómo Isabel II intervino en el escándalo sexual del expríncipe Andrés

La monarca cumple este martes 21 de abril un centenario de historia entre debates políticos y personales

Del silencio al acuerdo millonario: cómo Isabel II intervino en el escándalo sexual del expríncipe Andrés

Isabel II y cómo manejar un escándalo: 100 años de una reina que supo sostener una familia frente a los titulares

La madre de Carlos III se vio rodeada de escándalos familiares a lo largo de sus más de 70 años de reinado

Isabel II y cómo manejar un escándalo: 100 años de una reina que supo sostener una familia frente a los titulares
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Walid Bara, el sicario de la DZ Mafia que controla Marsella y que se escondía en Madrid tras asesinar a tiros a cinco rivales en Francia

Walid Bara, el sicario de la DZ Mafia que controla Marsella y que se escondía en Madrid tras asesinar a tiros a cinco rivales en Francia

Si eres de los que se distrae al volante, sigue estos 7 consejos para no despistarte

Si eres de los que echan poca gasolina para ahorrar, estás consiguiendo todo lo contrario

Luis Bárcenas señala al PP de Mariano Rajoy como el origen del espionaje del ‘caso Kitchen’: “Esta operación empieza en el partido”

Los pactos entre PP y Vox en Extremadura hacen la zancadilla a la campaña del “moderado” Juanma Moreno en Andalucía

ECONOMÍA

Rafael, experto en recursos humanos: “No tienes que ser amigo de tus compañeros de trabajo. Lo que necesitas son aliados”

Rafael, experto en recursos humanos: “No tienes que ser amigo de tus compañeros de trabajo. Lo que necesitas son aliados”

Comprar vivienda a ciegas, la arriesgada tendencia que crece en España: “Se adquiere sin visitarla porque el mercado expulsa a quien duda”

La mitad de los hogares españoles recibe más dinero del Estado del que paga en impuestos

Principio de acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para garantizar la jubilación parcial a los trabajadores de las administraciones públicas

El Gobierno llevará el martes al Consejo de Ministros su ‘megaplan’ de vivienda con ayudas récord a la compra y al alquiler

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”