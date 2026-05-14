Los extranjeros tiran del empleo en España: ya son más de 3,2 millones de afiliados y suponen casi la mitad del empleo creado desde la reforma laboral

Los trabajadores extranjeros ganan cada vez más peso en el mercado laboral español. La Seguridad Social alcanzó en abril un nuevo récord de 3.248.247 afiliados procedentes de otros países, tras sumar 96.684 ocupados en el último mes y 250.939 en el último año, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este colectivo ya representa el 14,7% del total de cotizantes y concentra el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral.

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