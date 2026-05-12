La tercera temporada de ‘El señor de los anillos: Los anillos de poder’, ya tiene fecha de estreno: “Su escala es cinematográfica”

Se ha desvelado la primera imagen de Sauron en 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' (Ben Rothstein/Amazon Prime Video)

El estreno de la tercera temporada de El señor de los anillos: Los anillos de poder ya tiene fecha confirmada: Amazon Prime Video ha anunciado que la nueva entrega de la serie estará disponible a partir del 11 de noviembre de 2026, con lo que se descartan las especulaciones sobre un posible lanzamiento en 2027.

Este anuncio fue realizado durante la presentación de Amazon a los anunciantes en Nueva York. La serie, que se estrenó en 2022, es una ‘precuela’ ambientada miles de años antes de los libros y películas originales, y ha superado los 185 millones de visionados a nivel global, manteniéndose como uno de los mayores éxitos de la plataforma en la captación de suscriptores.

PUBLICIDAD

La primera temporada (cuyos primeros episodios estuvieron firmados por J.A. Bayona) consiguió el mayor estreno de una serie original de la plataforma en los primeros 91 días y, aunque la segunda no igualó esas cifras, encabezó la lista Streaming Top 10 de Nielsen y se encuentra entre las cinco series de retorno más vistas.

Qué contará la tercera temporada

El anuncio de la nueva temporada ha ido acompañado de la publicación de una imagen inédita de Sauron, interpretado por Charlie Vickers, luciendo una corona durante el evento Upfronts en Nueva York.

PUBLICIDAD

Morfydd Clark como Galadriel

La acción de la tercera temporada avanzará “varios años” respecto a los eventos previos. De acuerdo con la sinopsis oficial difundida por Amazon, la trama se desarrolla en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron, un momento en el que el Señor Oscuro buscará forjar el Anillo Único para ganar ventaja en el conflicto, someter a todos los pueblos de la Tierra Media y proclamarse único soberano.

El universo de la serie tiene lugar miles de años antes de los hechos narrados en las obras de J.R.R. Tolkien, en un periodo descrito como una época en la que “se forjaron grandes poderes, los reinos alcanzaron su esplendor y también cayeron en la ruina, héroes improbables se vieron puestos a prueba, la esperanza pendía de un hilo y el mayor villano nacido de la pluma de Tolkien amenazaba con sumir el mundo en la oscuridad”.

PUBLICIDAD

Una imagen de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' de la primera temporada (Créditos: Prime Video)

La serie acompaña a sus protagonistas frente al resurgimiento del mal y aborda escenarios que abarcan desde las profundidades de las Montañas Nubladas, los bosques de la capital élfica Lindon, el reino insular de Númenor y otros lugares diseñados para dejar huella.

Una producción muy cinematográfica

La producción de la tercera temporada está a cargo de J.D. Payne y Patrick McKay como ‘showrunners’ y productores ejecutivos, junto a Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell y la directora Charlotte Brändström, con Matthew Penry-Davey en la producción y Ally O’Leary, Tim Keene y Andrew Lee como coproductores. La serie es una producción de Amazon MGM Studios.

PUBLICIDAD

El director global de televisión de Amazon MGM Studios, Peter Friedlander, destacó el carácter “ambicioso y cinematográfico” de la serie. Friedlander señaló: “La extraordinaria respuesta de millones de seguidores por todo el mundo ha dejado claro que esta travesía por la Tierra Media sigue resonando y que ese impulso no ha hecho más que crecer de cara a la tercera temporada”.

Tráiler de la segunda temporada de 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder'.(Crédito: Prime Video)

Friedlander, también afirmó que “desde el primer momento, la serie ha encarnado la escala, la ambición y la narrativa cinematográfica que definen las grandes apuestas internacionales de Prime Video”.

PUBLICIDAD

El comunicado de la fecha y la sinopsis oficial refuerzan el posicionamiento de El Señor de los Anillos como un pilar estratégico dentro de la programación de Prime Video, por su capacidad para atraer audiencias masivas.