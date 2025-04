Elijah Wood cree que en ‘El señor de los anillos’ no pagaban lo suficiente: “No te daba para vivir el resto de tu vida”

Imagen de 'El señor de los anillos'

Cualquiera diría que El señor de los anillos fue una de la saga de películas más lucrativas y exitosas de la historia del cine, pero algunos de sus protagonistas creen que podrían haber cobrado algo más. Elijah Wood, el actor que diera vida a Frodo en la serie de películas basadas en las novelas de J.R.R. Tolkien, es una de esas personas que considera que los salarios deberían haber sido más altos, aunque no por ello se arrepienta de haber participado en uno de los grandes eventos cinematográficos del siglo XXI.

“Como no rodábamos una película y luego renegociábamos un contrato para la siguiente, no era el tipo de escenario lucrativo en el que uno pudiera estar tranquilo el resto de su vida”, explica el actor, haciendo alusión a que las tres entregas se rodaron una a continuación de la otra, sin posibilidad de firmar nuevas condiciones como sí ha sucedido con otras sagas cinematográficas, en la que los actores han ido y venido renegociando sus contratos. En el caso de El señor de los anillos, nunca hubo tiempo para que una película se estrenase antes de rodar la siguiente, por lo que el éxito -y con él la oportunidad de demandar mejores condiciones- nunca fue saboreado por el reparto del todo.

Para poner en contexto, en una entrevista de 2019 Orlando Bloom, quien daba vida al elfo Legolas, comentaba que solo le pagaron 175.000 dólares por las tres películas. Sean Astin, que compartió muchas escenas con Elijah Wood como Samwise Gamgee, diría más tarde que percibió alrededor de 250.000 dólares por las tres entregas. Al ser inquirido por si había cobrado lo mismo que Astin o más, Wood resaltaba que esa cifra no era del todo exacta, pero “tampoco importa” porque “el valor que tuvo El señor de los anillos en toda su carrera y vida es incalculable”.

Un auténtico honor

Lo cierto es que las declaraciones de Wood no son las únicas poniendo de manifiesto el salario de algunos actores de la saga. Cate Blanchett, que interpretó a la elfa Galadriel en la franquicia, se hizo viral el pasado verano por aseverar que “a nadie le pagaron nada por hacer esa película”: “Básicamente me dieron bocadillos gratis y me quedé con mis orejas de elfo como pago”. Unos comentarios que Elijah Wood calificaba de hilarantes y justificaba en gran medida: “Declaraciones como ésa no se hacen con ningún tipo de ira. Es un gran honor haber formado parte de esas películas y representan algunas de las mejores experiencias de mi vida”.

Lo que no reveló Wood es si participará en la nueva película de la saga que ya está en marcha, A la caza de Gollum, que se sitúa en el mismo momento que las películas de la saga original -concretamente entre la primera y la segunda entrega- y que podría traer al inglés de vuelta a la Tierra Media. De hacerlo, habría que ver en qué condiciones y con qué salario, aunque lo más seguro es que esta vez el actor fuese algo más preparado para que no le sucediese lo mismo. Nadie recorre dos veces el mismo camino si no se asegura al menos un buen pellizco.