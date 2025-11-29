La película de animación española basada en una historia real de violencia de género: “La animación nos ha permitido hablar de una historia tan dura con más sutileza”

Imagen de 'Bella'

Aunque mucha gente no es consciente, la animación ha sentado las bases de nuestra percepción de la realidad. La mayoría de gente han conocido la muerte por primera vez a través de Bambi o El rey león, la amistad a través de Tod y Toby o Toy Story y el amor en otras como La novia cadáver, La bella y la bestia o incluso Shrek. En definitiva, crecer con todas esas películas no implica solo recordarlas cuando se es adulto, sino también saber valorar lo que enseñaron cuando apenas sabíamos nada de la vida. La animación es en muchos casos la primera toma de contacto con cuestiones de lo más importantes, y acaba de llegar a los cines una que lidia con un problema que no es nuevo, pero que no se había tratado hasta ahora de la forma que se ha hecho.

Hablamos de Bella, la nueva película de animación de Manuel H. Martín (El viaje más largo) que firma junto a Amparo Martínez Barco y que trata un tema tan relevante hoy día como es la cuestión de la violencia de género. Pero esta película es diferente porque su forma de acercarse a la cuestión es desde un ángulo inusitado, como es el de la animación. Un estilo, aunque a veces se hable de género, que le ha servido a sus directores para entrelazar una historia que, no por dura debía ser silenciada, y que ha encontrado el lienzo ideal en este formato. “La propia historia en la que nos inspiramos tenía tantos elementos diferenciadores. Y la historia en sí de ella nos parecía tan tremenda y sobre todo, especialmente, a pesar de ser una historia dura, nos parece un relato muy luminoso y muy esperanzador, un poco el espíritu de Ana Bella, que es la que ha inspirado el proyecto. Y el contarlo con animación nos permitía trabajar en un lenguaje más sutil”.

“Es una película inspirada libremente en la historia de Ana Bella. Su historia fue mucho más terrible que la película, por desgracia. Nosotros, sobre todo, lo que hemos querido es centrarnos mucho más en la parte psicológica”, cuenta Manuel H. Martín en su entrevista con Infobae España con motivo del estreno de la película. El director alude a la historia de Ana Bella Estévez, activista natural de Sevilla y superviviente de violencia de género. Es la historia de ella quien ha servido de hilo para esta película, y ha encontrado su voz nada menos que en Michelle Jenner, encargada de interpretar a la joven protagonista. “Con la voz de Michelle Jenner, lo que hemos intentado es que ese personaje tenga una personalidad dulce, amable, frágil, pero fuerte”, explica Martín.

El monstruo tiene muchas formas

Bella narra la historia de una joven que acaba de cumplir 18 años y está a punto de ir a la universidad para estudiar medicina, aunque le da algo de apuro dejar a su padre, quien padece depresión desde que su madre los abandonase años atrás. Bella encuentra consuelo y una vida nueva en Ponce, un artista callejero algo mayor que ella con el que comienza a verse y del que se enamora perdidamente, hasta el punto de aceptar casarse e irse a vivir juntos, incluso cuando eso supone dejar de lado a su padre y sus amigos. Conforme el negocio de la venta de obras de Ponce prospera, Bella ve como su vida se reduce únicamente a un hombre que poco a poco empieza a mostrar otra cara: es tóxico, manipulador e incluso roza en algún que otro momento la violencia física.

“Ella pierde su identidad y básicamente casi queda relegada o esclavizada al servicio de la otra persona que prácticamente la vampiriza. El personaje de Ponce es igual seductor, embaucador, es un monstruo, puede estar cariñoso a veces... hay una serie de grises. El personaje, lógicamente, es monstruoso, pero hay una serie de matices y de grises que había que respetar”, matiza el director con respecto a un personaje que, a pesar de estar caricaturizado, no cae en el cliché fácil, para ayudar al espectador a entender cómo cualquier persona, no solo Bella, puede verse en algún momento en una situación similar. No es el único, ya que el propio padre de Bella está tratado con sumo respeto: “Nos parecía fundamental el tratamiento de la salud mental… porque cuando se caen en depresiones, en problemas de salud mental, se ven tormentas y demonios que ni existen. Una persona que no le había dado el cariño a su hija, al final había generado en la niña hiperresponsabilidad”.

Todo ello lleva de vuelta a la animación, el estilo escogido para dar forma a la historia de Bella y que sin duda hará que este crudo relato llegue a mucha más gente, tanto niños como más mayores. “Es cierto que la película se apoya en una guía didáctica, se ha preparado, pero sí que es verdad que… es una película que puede generar debate y, digamos, valores educativos o que de alguna manera se puedan trabajar después de la proyección. La hemos trabajado mucho para un público adolescente o joven, pero es verdad que en Seminci tuvimos un pase de estudiantes que funcionó bien… Luego, por la tarde, un público adulto, de todas las edades, les había llegado la película", revelaba el director, confirmando la buena acogida de la película en su paso previo por cines. Ahora Bella está nominada en los Premios Forqué y aun tiene un largo camino por delante que podría desembocar en los Goya, aunque su autor se da por satisfecho con haber tenido la oportunidad de contar una historia así y de que esta pueda llegar a tanta gente. La magia de la animación sigue más que viva y capaz de acercar cuestiones complejas a todos los públicos.