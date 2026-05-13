Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 14 de mayo: José Luis intentará frenar a Rafael y don Hernando expulsará a Leonor y Rosalía de la Casa Grande

'Valle Salvaje' (RTVE).

El episodio emitido el miércoles en Valle Salvaje ha redefinido el pulso de la serie, abriendo la puerta a uno de los capítulos más determinantes de la temporada. El regreso inesperado de Leonor tras su desaparición y la llegada de Rosalía, una figura completamente ajena hasta el momento, han desencadenado un hilo de sucesos que no solo afectan a la Casa Grande, sino que amenazan con alterar todos los equilibrios en la comarca.

La tensión, que venía acumulándose desde semanas atrás, alcanzará este jueves 14 de mayo un nuevo punto álgido con la reacción fulminante de don Hernando. En el episodio más reciente de Valle Salvaje, la presión que recaía sobre Alejo tras sus revelaciones sobre la muerte de Domingo llevó al joven a un estado límite. Enriqueta intensificó el interrogatorio, sugiriendo que el vínculo de mentiras que sostiene a la familia podría ser aún más enmarañado, involucrando no solo la defensa propia alegada por Alejo, sino posibles implicaciones con Evaristo.

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Simultáneamente, el enigma de la desaparición de María y Leonor incrementó la desconfianza, situando especialmente en el centro de las sospechas a Victoria y Dámaso. La región percibió el regreso de Leonor como un alivio inquietante, sobre todo al presentarse junto a Rosalía, cuya identidad permanece rodeada de incógnitas y que inaugura una nueva fase de incertidumbre para los habitantes del valle. Todo este entramado, según lo narrado en el episodio, ha preparado el terreno para decisiones drásticas en la Casa Grande.

'Valle Salvaje' (RTVE).

La semana de ‘Valle Salvaje’

Los acontecimientos de la última semana han convertido a Alejo en un personaje vulnerable y cada vez más aislado. Su confesión, lejos de aclarar la verdad sobre la muerte de Domingo, ha generado nuevos interrogantes. El enfrentamiento directo con Braulio y la presión constante de Enriqueta han intensificado su sensación de encierro.

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A la vez, el regreso de Leonor acompañado por Rosalía reabre la lista de enigmas: ni las explicaciones han resultado convincentes ni la desconfianza ha remitido en Valle Salvaje. Las tensiones entre Bárbara y Victoria han continuado agravándose, a raíz de las constantes injerencias de esta última tanto en asuntos familiares como personales. Ante este escenario cargado de incertidumbre, las familias de Valle Salvaje se ven abocadas a una espiral de decisiones límite.

Qué pasará en el próximo episodio de ‘Valle Salvaje’

Don Hernando expulsará a Leonor y Rosalía de la Casa Grande sin mostrar contemplaciones, en el capítulo 415 correspondiente al jueves 14 de mayo. La salida de ambas del hogar familiar irrumpirá en una semana marcada por la confesión de Alejo sobre la muerte de Domingo y la serie de secretos y sospechas que han sacudido a los Gálvez de Aguirre, tras días de incertidumbre y enfrentamientos abiertos entre los principales personajes.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

La decisión de don Hernando de expulsar a Leonor y Rosalía marca esta semana una ruptura tajante dentro del núcleo familiar. Según lo avanzado para el capítulo 415 de Valle Salvaje, ni la reciente reaparición de Leonor, ni las circunstancias que rodean a Rosalía, han servido para calmar los ánimos.

La incertidumbre y los recelos se imponen, y don Hernando ha cortado de raíz cualquier intento de reconstrucción al ordenar la salida inmediata de ambas jóvenes. Mientras tanto, Luisa adopta un papel de mediadora, impidiendo que Bárbara se deje arrastrar por la desesperación en su búsqueda del niño que, sospechan, las parteras podrían estar ocultando. Esta intervención de Luisa constituye un último dique ante un posible nuevo estallido familiar.

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Por otro lado, el conflicto entre José Luis y Rafael revelará la fractura generacional y sentimental que atraviesa la familia. José Luis intenta detener a su hijo, pero Rafael ya ha tomado una decisión definitiva sobre a quién apoyar. La pregunta que sobrevuela el episodio es si esa elección llega demasiado tarde para reparar las heridas abiertas por la tormenta de mentiras y desencuentros que se han ido acumulando.