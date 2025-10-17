La Oreja de Van Gogh anuncia su gira: estos serán los conciertos del regreso de Amaia Montero

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh.

Ya es oficial: La Oreja de Van Gogh no solo está de vuelta, sino que lo hace con fechas de sobra para ir recorriendo España en su regreso triunfal con Amaia Montero al frente de la banda. Después de anunciar la vuelta a la formación de la cantante tras la salida de Leire Martínez -y posteriormente la del guitarrista Pablo Benegas, La Oreja de Van Gogh acaba de anunciar oficialmente su gira por España, con fechas ya confirmadas para algunas de las ciudades más importantes del país.

Como no podía ser de otra manera, el grupo vasco arrancará su regreso en escenarios en Bilbao, con un gran concierto el 9 de mayo de 2026.A continuación vendrá una doble fecha en Madrid, actuando el 28 y 29 de mayo en el Movistar Arena. A partir de ahí el grupo irá recorriendo la geografía española con paradas señaladas en Murcia (13 de junio), Sevilla (26 de junio), Valencia (4 septiembre), Zaragoza (9 octubre) o Barcelona (6 noviembre), para cerrar de nuevo en el norte con un último concierto en Pamplona el 20 de noviembre. Entre medias, un concierto muy especial el 31 de julio para toda la gente de su San Sebastián natal.

Imagen de la gira de La Oreja de Van Gogh

Cuándo adquirir las entradas

“Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora”, reflejaba la banda en su comunicado con la gira, que se ha llenado de muestras de afecto e ilusión por poder ver de nuevo a la formación, ahora con Amaia Montero al frente. Para poder volver a saltar y gritar con temas como Rosas, La Playa o Puedes contar conmigo.

El pistoletazo de salida para conseguir esas ansiadas entradas para cualquiera de los conciertos se producirá el próximo lunes 20 de octubre desde las 12:00. Los usuarios que deseen hacerse con una entrada tendrán que acudir directamente a la página web oficial del grupo, encargada de distribuir los tickets para toda la gira, que llevará el nombre de Tantas cosas que contar.