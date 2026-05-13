Nos olvidamos de la salud mental (de nuevo) al criticar a Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh: “La industria no está preparada para cuidar al artista”

La cantante de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, durante su concierto, en el Bizkaia Arena BEC en 2026. (H. Bilbao / Europa Press)

“Recordemos este fin de semana cuando se nos llene a todos la boca de hablar de salud mental”. Con estas palabras, los miembros de Veintiuno, el grupo de indie rock que ha acompañado a La Oreja de Van Gogh en los primeros conciertos de su gira con Amaia Montero, han querido condenar las críticas a la cantante por su desempeño en los primeros conciertos de la gira.

El regreso de la vocalista a una banda de la que se marchara hace casi 20 años apuntaba a ser una de las grandes noticias del año en el panorama musical de España. Sin embargo, pese a que el retorno ha cumplido el sueño de muchos de sus fans, también se ha visto empañado por los múltiples comentarios negativos en redes sociales y medios de comunicación a raíz de una serie de vídeos de los conciertos de Bilbao, donde se la ha acusado de desafinar y no estar a la altura.

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“Amaia ha currado muchísimo, no ha parado de trabajar”, la defendía este lunes su compañero de grupo, Xabi San Martín, en una entrevista publicada en El Correo. A pesar de ese apoyo interno, este martes saltaban las alarmas con una información del periodista Álex Álvarez en el programa de El tiempo justo en la que se hablaba de un “bajón monumental” del estado anímico de la vocalista, que podría incluso suponer la interrupción de la gira de La Oreja de Van Gogh y, yendo más allá, causar graves daños en la salud mental de la cantante.

Fotografía de La Oreja de Van Gogh en el regreso de Amaia Montero. (Instagram)

El mayor riesgo de depresión de los músicos

“Hablamos de una persona que ya ha tenido problemas de salud mental en otros momentos. No sé a qué nivel su salud mental estaba bien a la hora de iniciar la gira, pero creo que desde el principio ha tenido mucha presión, las expectativas del público eran muy altas y no sé hasta qué punto todo eso ha ido haciendo mella en su preparación”, dice Laura Martínez, psicóloga especializada en el trabajo con artistas musicales.

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La propia Amaia Montero confesaba en su primer concierto en el regreso de La Oreja de Van Gogh las dificultades que ha tenido que superar para poder volver a la música. “Pensé que nunca volvería a pisar un escenario. Bajé al mismísimo infierno, pero con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy”, confesaba. En 2022, había tenido que retirarse temporalmente de la industria, llegando a internarse en un centro psiquiátrico durante un mes y medio para poder recuperarse.

Martínez señala también que los músicos son, junto con el resto de artistas, “un colectivo vulnerable”. “Estamos hablando de personas que necesitan sus emociones para desarrollar una profesión artística y que por eso sienten de forma más intensa. Si además unimos que, sobre todo desde las redes sociales, están hiperexpuestos, hay un caldo de cultivo importante para que surjan problemas”. Así lo confirmaba también el neuropsiquiatra Juan Manuel Orjuela: “Los músicos tienen tres veces mayor riesgo de sufrir depresión”.

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Un estudio global de Record Union revela que el 73% de los músicos independientes padece problemas de salud mental, con solo el 19% sintiendo apoyo de la industria musical, impulsando la automedicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los músicos tienen muy diluida la línea que separa lo profesional de lo personal”

Infobae también ha consultado con Guillermo Dalia y Nerea Palomares, otros dos psicólogos musicales, sobre cómo y por qué han afectado las críticas a la cantante. “A mí ese estado de ánimo me parece normal, vista la situación”, opina la primera. “Nos pensamos que la gente que se dedica a esto no ve las redes sociales, que pasa de las opiniones de los demás, y la realidad es que no: les afecta igual que a todos nosotros”. Además, señala que el señalamiento a Amaia Montero no es algo nuevo: “Se ha permitido demasiado que se hable de ella, y me pregunto si, en el caso de haber sido un hombre, se habría hablado de esa forma de él”.

Por su parte, Dalia subraya que, para ello, es importante que los músicos cuenten con un equipo y con herramientas que ayuden a reducir al mínimo el efecto de las críticas. “Igual que un deportista cuida su parte física y mental, un músico, esté bien o no, debería hacer lo mismo”. Este psicólogo señala como otros factores de riesgo el hecho de que la sensación de soledad en los músicos puede ser muy grande y que, por otro lado, “estos suelen tener muy diluida la línea que separa la parte personal de la musical, y eso no es bueno”.

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“¿Cómo controlamos a los medios y al público?“, pregunta. ”Es que ni siquiera existe el público como tal: el público es un montón de individualidades y cada uno tiene su derecho a decir tonterías Hay gente sensible, gente insensible y hasta gente que igual disfruta haciendo daño a la gente". Luchar contra eso, para él, de poco sirve, y lo único que pueden hacer ella y su entorno es prepararse, encontrar estrategias y protegerse. “A veces, la gente de alrededor cree que lo que hace es aliviar y, sin querer, lo está alimentando todavía más. Por eso es importante que tenga especialistas que la ayuden a salir adelante”.

Amaia Montero vuelve a subirse al escenario con La Oreja de Van Gogh 19 años después. (Europa Press)

Cuando los nervios te juegan una mala pasada

Varios de los especialistas consultados están de acuerdo en señalar que, este “bajón” que habría afectado ahora a Amaia, en realidad, formaba parte de unos nervios y una ansiedad que pudo manifestarse incluso antes de las críticas, afectando a su voz durante los conciertos. “Era su primer concierto después de un montón de años, y entiendo que los nervios pudieran jugar una mala pasada. Al final, la voz es un instrumento y refleja muchísimo el estado mental”, razona Nerea Palomares. “No es lo mismo subirte a escenarios cada quince días que hacerlo por primera vez en varios años en un lugar tan grande”.

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Para su regreso con La Oreja de Van Gogh, Amaia llevaba muchos meses preparándose de cara a ofrecer el mejor desempeño posible frente a sus fans, en una actitud que Xabi San Martín describía en la citada entrevista como “obsesivamente perfeccionista”, algo que pudo verse sobre el escenario también, cuando ella misma reconoció haber cometido errores durante el concierto y se disculpó con el público. “Es un perfil muy frecuente en los músicos”, coincide Palomares. “Según tu experiencia, sabes qué errores cometes y eres más crítico contigo mismo. Esa exigencia hace que te pongas más nervioso si las cosas no salen bien”.

Surge entonces la duda de si, en realidad, Amaia Montero estaba preparada, mental y físicamente, para afrontar la gira. “La pregunta, más que si ella estaba preparada, es si su entorno personal y profesional estaba preparado para esta situación y para darse cuenta de si ella tenía realmente esta capacidad”, argumenta Laura Martínez. “¿Quién cuida la salud del artista? ¿Tiene que ser algo individual o el artista debe tener una red de apoyo? La industria está muy preparada para organizar giras y demás, pero quizá no está preparada para cuidar al artista, para poner límites y no sobreexponerlo".

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Amaia Montero en imagen de archivo. (Europa press)

¿Debería cancelar la gira Amaia Montero?

Ante esta situación, y también frente a los rumores de que la cantante podría estar planteándose cancelar la gira, cabe preguntarse si esta decisión sería viable y positiva para su salud mental. “Depende mucho”, considera Guillermo Dalia. “Habría que hacer una evaluación y ver si hay una causa física o solo es algo psicológico. Si es esto último, habría que ver los pros y los contras de seguir y de dejarlo, porque todo tiene pros y contras. En cualquier caso, se le deberían dar estrategias para poder hacerle frente a lo que está viviendo”.

“Ella tendría que ver realmente cómo está ahora mismo a nivel de salud y cuidarse”, opina Laura Martínez. “No sé si eso supone dejar la gira o no, pero en esta vida lo que no tiene recambio es la salud y por eso tenemos que cuidarla. Los trabajos son importantes, pero siempre se pueden hacer otras cosas y tenemos que mirar primero por nosotros. Y luego, si podemos hacer eso que queremos, pues maravilloso”.

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Por su parte, Nerea Palomares insiste en que, al margen de lo que ocurra, quienes asisten y comentan los conciertos no pueden obviar la “responsabilidad social” que existe con las redes sociales. “La gente dice auténticas barbaridades y no puede decir cosas sobre una persona, por mucho que sea un personaje público. Sobre todo cosas que nunca le dirías a esa misma persona a la cara”. Para ella, Amaia Montero ha acabado convirtiéndose en “carne de cañón” de la que parece que todos pueden opinar. “Y creo que ahí se nos ha olvidado un poco que hay una persona real detrás de todo esto”.