Las mejores exposiciones para ver en Madrid en mayo: de ‘Star Wars’ a ‘El año del hambre de Madrid’ en el Museo del Prado

La exposición en torno a 'Star Wars' es la más destacada del mes de mayo en Madrid

El mes de mayo es el mes de Madrid por antonomasia. El levantamiento frente a los franceses, San Isidro, las finales de Champions... pocos meses representan mejor a la capital española, que tampoco sería lo mismo sin el arte que la rodea. Después de un mes de abril protagonizado por el Soy Asurbanipal de CaixaForum o el Guernica africano del Reina Sofía, este mes es el turno de batallas galácticas, moda y mucho más.

De esta forma, en la misma ciudad pueden convivir los stormtroopers de Star Wars con los fan zines, la moda del Romanticismo con la técnica de Lidó Rico y una revisión de uno de los cuadros más controvetidos de todo el Museo del Prado, como es El año del hambre de Madrid. Ya avisamos que este era el mes de la capital.

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El imperio fan contraataca

Imagen de la exposición 'El imperio fan contraataca'

Desde el 6 de mayo de 2026, Espacio Delicias en Madrid alberga la exposición El Imperio Fan Contraataca, concebida como la experiencia definitiva para los seguidores de la saga Star Wars. Situada en el Paseo de las Delicias, 61, esta muestra reúne una de las colecciones privadas más grandes del universo galáctico. El visitante recorre recreaciones a tamaño real de escenas emblemáticas, descubre vestuario original, dioramas detallados y piezas únicas de memorabilia. Destacan las secciones dedicadas a personajes como Boba Fett, los Stormtroopers y Darth Vader, junto a figuras de acción poco comunes y zonas interactivas que permiten vivir la saga en primera persona.

La exposición ofrece espacios para posar en fondos temáticos, probar habilidades como Jedi o contemplar modelos de naves legendarias. Después de recorrer ciudades como Londres, Los Ángeles y París, la colección llega a Madrid para transformar Espacio Delicias en un punto de encuentro de la cultura pop y el entretenimiento. La propuesta invita tanto a nostálgicos como a nuevas generaciones de fans a sumergirse en un entorno inmersivo, donde el arte y la pasión por la saga se fusionan en un recorrido pensado para todos los públicos.

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Lidó Rico. L’anima non finita

Imagen de 'Lidó Rico. L'anima non finita', exposición disponible en la Sala Alcalá

La Sala Alcalá 31 en Madrid presenta, del 8 al 31 de mayo, la exposición “L’anima non finita” de Lidó Rico. La muestra recorre más de tres décadas de creación del artista, desde sus primeros dibujos minimalistas de los años ochenta hasta sus más recientes instalaciones de gran formato. Esta revisión constituye el cierre de la conmemoración de los 1200 años de la fundación de Murcia y ofrece una mirada profunda sobre la identidad contemporánea y el cuerpo como espacio de conflicto. El recorrido incluye más de 50 obras que exploran la intimidad y la vulnerabilidad como aspectos esenciales del ser humano. En la planta baja, destacan dos grandes instalaciones: “Secadero de pensamientos”, con numerosas cabezas suspendidas, y “Piel y memoria”, un mural escultórico que transita por la historia, la identidad y la memoria colectiva.

En la primera planta, el visitante encuentra esculturas que invitan a una experiencia introspectiva centrada en la identidad individual, el recuerdo y la autorrepresentación. La exposición pone en valor la técnica de Lidó Rico, basada en la inmersión directa del cuerpo en escayola, subrayando la conexión entre lo físico y lo existencial y otorgando al proceso creativo un lugar central dentro de la obra.

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Super Zines

Imagen de la exposición 'Super Zines' en Matadero

Entre el 16 de abril y el 31 de mayo, la Casa del Lector en Espina (Matadero) acoge una exposición dedicada a las publicaciones de tirada limitada, con acceso gratuito. El público puede visitarla de martes a viernes de 16 a 20:30 h, y los fines de semana y festivos también de 11 a 14 h. La muestra ofrece una panorámica sobre la diversidad formal, material y narrativa de los fanzines y otras ediciones independientes, destacando su papel en la escena editorial contemporánea. Estos soportes, a menudo apartados de los canales tradicionales de producción y distribución, han sido vehículos de expresión para profesionales y aficionados.

El recorrido expositivo invita a valorar tanto la dimensión gráfica como la materialidad de estas publicaciones. Se analizan sus procesos de creación, los modos de lectura y la relevancia de la autoedición como herramienta artística y social. La exposición resalta cómo el fanzine sigue vigente como espacio de encuentro, difusión y experimentación, consolidándose como un soporte esencial para la transmisión de ideas y la construcción de comunidades independientes.

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Ecos de la moda romántica

Imagen de la exposición Ecos de la moda romántica, disponible en el Museo del Romanticismo

El Museo Nacional del Romanticismo en Madrid abre, desde el 4 de marzo de 2026, la exposición Ecos de la moda romántica. Este recorrido reúne más de 40 trajes procedentes de la colección de indumentaria de la Fundació Antoni de Montpalau, los cuales se exhiben en las estancias del palacio del marqués de Matallana, sede del museo. La muestra, comisariada por Josep Casamartina i Parassols e Ismael Núñez Muñoz, presenta diseños de figuras clave de la moda española de los siglos XX y XXI, como Cristóbal Balenciaga, Pedro Rodríguez, Manuel Pertegaz, Elio Berhanyer, Sybilla, Jesús del Pozo, Teresa Helbig y David Delfín. Cada uno de ellos reinterpreta el estilo romántico, recuperando siluetas como miriñaques, crinolinas y estampados florales que remiten a la moda del siglo XIX.

El recorrido dialoga con la colección de pintura del museo, mostrando la influencia de la indumentaria burguesa y aristocrática entre 1830 y 1870 en la moda contemporánea. Un espacio especial está dedicado a Pedro Rodríguez: allí se exhiben una selección de sus trajes, 30 figurines y referencias a su labor en el diseño de vestuario para cine, como en la película Pequeñeces (1950). La exposición subraya la vigencia de la estética romántica en la moda actual y su constante diálogo con el pasado.

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El año del hambre en España

Imagen de 'El año del hambre de Madrid'

El Museo Nacional del Prado en Madrid presenta, del 27 de abril al 13 de septiembre de 2026, la exposición “Una obra, una historia: El cuadro del hambre”. Esta muestra recupera una pintura monumental de 315 x 437 cm que, aunque hoy resulta casi desconocida, fue un auténtico fenómeno durante el reinado de Fernando VII, llegando a rivalizar con maestros como Francisco de Goya y José de Madrazo. El recorrido, instalado en la sala 66 del edificio Villanueva, propone al visitante una reflexión sobre los aspectos menos visibles del arte y su historia. Como subraya Miguel Falomir, director del Prado, el objetivo es mirar “más allá de los méritos estéticos” para descubrir el trasfondo histórico y político que acompañó a la obra.

Aclamada en su tiempo como un símbolo nacional, la pintura fue celebrada por la prensa, reproducida en estampas y mencionada en canciones y poemas. La exposición reconstruye su lugar central en el Prado de 1819, mostrando cómo el absolutismo de Fernando VII utilizó el arte como herramienta ideológica. La propuesta examina el ascenso y declive de este icono, que pasó de ser metáfora de la España decimonónica a una curiosidad local, y plantea preguntas sobre la crítica, la propaganda y el papel de los museos en la construcción del gusto.

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