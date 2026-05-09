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Un accidente de avión, una isla perdida y mucha sangre: la película más salvaje del año que ya se puede ver en Disney+

Estrenada en cines a principios de año, la película está protagonizada por Rachel McAdams y Dylan O’Brien con la direccion de Sam Raimi (’Spider-Man’)

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Imagen de 'Send Help'
Imagen de 'Send Help'

En lo que va de año, hemos tenido varios fenómenos cinematográficos. Los últimos han sido quizás El diablo viste de Prada 2 y el biopic de Michael Jackson, pero también han estado Proyecto Salvación, la última entrega de Scream o Cumbres borrascosas, la cuestionada adaptación de EMily Brontë protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie. Pero entre medias hubo una película mucho más valiente y salvaje que todas esas, una avalada por todo un maestro del cine y con dos protagonistas que sorprendentemente congeniaban a la perfección. Una película que, precisamente ahora, acaba de aterrizar en plataformas tras pasar hace unos meses por cines.

Hablamos de Send Help (Enviad ayuda), un thriller de supervivencia con tanto toque de humor como de gore y, sobre todo, mucha aventura. La película se centra en la historia entre un joven jefe de una compañía tecnológica y su empleada más veterana, una esforzada trabajadora que ansía ser valorada y que sin embargo es despreciada por su superior. Sin embargo, el destino quiere que ambos viajen por negocios y que sean los dos únicos supervivientes después de un grave accidente de avión que los deja varados en una isla paradisíaca. Para grata sorpresa del joven, ella está preparada más que de sobra para la situación, pues lleva años entrenándose para un concurso de supervivencia. Pero mala noticia es que las tornas han cambiado, y quizá la empleada está por fin en situación de reclamar justicia.

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Dylan O’Brien y Rachel McAdams forman esta extraña pareja cuya química se basa precisamente en el odio que comienzan a profesarse el uno al otro conforme pasan los días en la isla. El primero es conocido principalmente por la serie Teen Wolf y la saga cinematográfica de aventuras El corredor del laberinto, mientras que McAdams es una de las actrices más versátiles de su generación, capaz de encarnar a la malvada pero carismática Regina George en Chicas malas o a la dulce Mary en la comedia romántica Una cuestión de tiempo. Send Help es de alguna manera su gran regreso al cine, después de unos años apartada de la pantalla con apariciones menores en el universo Marvel de la mano de Doctor Strange.

Dylan O'Brien y Rachel McAdams, sentados descalzos en una playa arenosa junto a una fogata. Él sostiene un coco, ella unas bayas. Palmeras y mar al fondo
Rachel McAdams y Dylan O'Brien se refugian en una playa tropical, compartiendo lo que recolectaron para sobrevivir junto a una fogata improvisada (Disney)

La isla de los ascensos forzados

No obstante, el gran nombre detrás de Send Help es el de Sam Raimi, conocido principalmente por encargarse de la trilogía original de Spider-Man con Tobey Maguire como el icónico superhéroe, pero quien también ha realizado trabajos que mezclan el terror y el humor como Posesión infernal o El ejército de los muertos. Precisamente Raimi fue el encargado de dirigir la última entrega de Doctor Strange en el multiverso de la locura, y aquí puede decirse que da rienda suelta a su mala leche y todos sus trucos cinematográficos, que no son pocos.

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Ha sido Disney+ la plataforma encargada de rescatar esta película tras su paso por cines, y donde ahora se puede encontrar la que es sin duda una de las propuestas más diferentes del año, una que mezcla drama de clases con thriller de supervivencia, que tiene una de las escenas más sangrientas e imprevisibles de lo que va de curso y que desde luego no dejará indiferente a nadie que la vea.

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