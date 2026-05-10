La socialista María Jesús Montero pide dinero para la campaña andaluza a cambio de una rentabilidad superior incluso que la de las Letras del Tesoro

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. (Álex Cámara/Europa Press)

Toda campaña electoral es cara. Y más en Andalucía, un territorio con ocho provincias, casi 790 municipios y un vasto territorio de 87.000 kilómetros cuadrados. María Jesús Montero, exministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, busca dinero para financiar su campaña, y para convencer a los posibles interesados ofrece una atractiva rentabilidad del 3%. No está nada mal, teniendo en cuenta, por ejemplo, que este tipo de interés es superior al que ofrecen las letras del Tesoro. En la última subasta del mes de mayo, el Tesoro ofreció una rentabilidad del 2,63% a 12 meses y del 2,11% a tres meses. Los Bonos del Estado ofrecen un 2,67% a tres años.

“El 17 de mayo de 2026 se celebran las elecciones al Parlamento de Andalucía. Los microcréditos implican un compromiso que también tiene retorno: las cantidades prestadas serán devueltas junto con los intereses generados, fijados en el 3,00% anual”, señala la web que ha habilitado el PSOE. El plazo máximo para la devolución del préstamo es de 12 meses a contar desde el 17 de mayo, aunque los socialistas recalcan que en otras campañas la devolución se ha realizado de forma anticipada.

PUBLICIDAD

Los últimos datos hechos públicos por el PSOE a nivel nacional (de 2024) revelan que el partido tuvo unos ingresos ese año de 78 millones de euros, siete millones menos que lo que ingresó en 2023. En cuanto a los gastos, se elevaron a 67,5 millones, obteniendo por tanto un saldo positivo. A pesar de tener las cuentas saneadas, el PSOE vuelve a recurrir a esta fórmula de pequeños créditos para poder financiar la campaña de Montero. El PSOE recupera así una vía de ingresos que viene utilizando desde 2019, un año intenso electoralmente con dos comicios generales en pocos meses. En la campaña de abril recaudó 2.454.200 euros, cifra que prácticamente se duplicó para las generales de noviembre, alcanzando la cantidad de 4.722.143 euros.

Los cinco candidatos a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo se ven las caras en el primer debate electoral de cara a las autonómicas. (Captura de pantalla)

En las siguientes generales, las de 2023, el PSOE ingresó otros 3,5 millones gracias a estos pequeños créditos, pero en aquella ocasión concedía una mayor rentabilidad, del 3,5%. Los interesados pueden donar 200 euros, 500 y a partir de 1.000 euros hasta los 10.000. Tomando como referencia esta última inversión, el máximo permitido y un plazo de 12 meses, la rentabilidad bruta para quien financie la campaña ascendería a 300 euros en intereses.

PUBLICIDAD

Sin embargo, esa ganancia neta será menor: 243 euros. ¿Por qué? Porque Hacienda somos todos, y hay que aplicar una retención del 19% sobre los rendimientos del capital mobiliario. La Agencia Tributaria se quedaría con 57 euros. “Los intereses se calcularán entre la fecha en que hubieran sido entregadas las cantidades al PSOE, mediante transferencia, y la fecha de la devolución del principal. Dichos intereses serán abonados en la misma cuenta en que se abone el principal del préstamo y en unión de este”, matizan desde el partido.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reivindicado este lunes la "moderación, seriedad y cercanía" como valores políticos con la vista puesta en las elecciones autonómicas andaluzas.

Todo tipo de financiación

Las cuentas públicas del PSOE reflejan que el partido ha consolidado los microcréditos como una herramienta habitual de financiación electoral. No solo se han utilizado en generales, también en elecciones europeas y en comicios autonómicos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia.

PUBLICIDAD

El PSOE es por el momento el único partido que recurre a todas las fuentes de financiación posibles: bancaria, banca pública (ICO), el anticipo legal del Ministerio del Interior (30% de la subvención), aportación de sus propios recursos de tesorería y los microcréditos.