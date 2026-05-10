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La isla europea de lujo que reabre para los turistas después de cinco años cerrada: un pueblo fortificado del siglo XV y un resort exclusivo

La combinación de historia y acceso restringido refuerza la exclusividad del destino más famoso de Montenegro

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Sveti Stefan
Sveti Stefan. (Laszlo Szirtesi/Getty Images)

El complejo turístico insular de Sveti Stefan, situado en la costa adriática de Montenegro, ha anunciado su reapertura al turismo internacional a partir del 1 de julio, tras un cierre de cinco años provocado por un litigio entre el operador Aman Resorts y el gobierno montenegrino en torno al acceso público a sus playas.

Este enclave fortificado del siglo XV, que estrena nuevo modelo de gestión, destaca tanto por su historia exclusiva como por las implicaciones del debate sobre el patrimonio y el turismo en la región. La clausura se produjo en 2021, después de que los residentes locales exigieran poder utilizar de forma gratuita las playas cercanas al hotel y generasen un prolongado enfrentamiento legal sobre la propiedad y los derechos de uso de los arenales. El reciente acuerdo, alcanzado tras negociaciones entre el Gobierno de Montenegro y la compañía hotelera, garantiza participación estatal en los beneficios (10%) y el establecimiento de una política dual de acceso a las playas.

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Ahora, los residentes de Montenegro podrán acceder sin coste a dos de las playas —Sveti Stefan y playa del Rey—, mientras que la playa de la Reina quedará reservada en exclusiva para los huéspedes del resort Aman. Esta nueva normativa entra en vigor este verano y el Estado percibirá un 10% de los beneficios económicos generados. Además, el acuerdo prohíbe cualquier nueva construcción en la zona de Miločer más allá de los permisos ya existentes, otorgando protección al entorno inmediato.

Sveti Stefan mantiene su carácter de núcleo turístico de élite y su arquitectura de pueblo amurallado. El islote, de 12.400 metros cuadrados, se une al continente por una estrecha lengua de arena y conserva casas de piedra y calles adoquinadas del siglo XV. Reconstruido en el siglo XVI tras contiendas veneciano-turcas y transformado en complejo de lujo en el siglo XX por el gobierno yugoslavo, el enclave ha protagonizado diferentes etapas de esplendor y cierre. Entre los eventos reseñables destaca la boda del tenista Novak Djokovic en 2014 —con 150 invitados y un coste estimado de 467.500 euros—, que refuerza su perfil de destino para celebridades. En su día, también pasaron por allí Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Sophia Loren o Kirk Douglas.

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Así es el enclave fortificado

La historia de Sveti Stefan, documentada desde 1442 como fortaleza de la tribu Paštrovići, está marcada por profundas transformaciones a lo largo de seis siglos. Inicialmente, el enclave fue un bastión defensivo y más tarde una comunidad pesquera. Fue reconstruido en el siglo XVI y, durante los años 50, convertido en destino turístico de lujo por el gobierno yugoslavo. Este proceso implicó el traslado de los residentes y la restauración de las edificaciones de piedra para mantener la apariencia medieval del conjunto.

El apogeo de Sveti Stefan aconteció entre las décadas de 1960 y 1980, cuando se consolidó como refugio para figuras de la élite artística y política internacional. El complejo fue escenario de cumbres y encuentros privados, forjando su reputación como uno de los enclaves más exclusivos del este de Europa.

El entorno paisajístico, dominado por las vistas al mar Adriático, las playas de guijarros rosados y las aguas de tonos turquesa, forma parte esencial de la experiencia del enclave. El resort Aman Sveti Stefan, que reabrirá oficialmente el 1 de julio, dispondrá de cabañas y suites de lujo, con precios a partir de 1.500 euros en temporada baja.

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