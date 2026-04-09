Las mejores exposiciones de Madrid para ver en abril: de ‘Soy Asurbanipal’ en CaixaForum a ‘Guernica Africano’ en el Reina Sofía

Del Reina Sofía a CaixaForum, estas son las exposiciones que no te puedes perder en abril

La Semana Santa queda atrás, y es momento de volver a la rutina. Pero no todo tiene por qué ser tedioso y cotidiano, ya que en Madrid, además del buen tiempo, llegan también nuevas exposiciones a los museos y galerías de la capital. Tras unos meses con destacadas exhibiciones como la de Hammershøi en el Thyssen, las fotos de Helen Levitt o la historia del emblemático Círculo de Bellas Artes.

Es por ello que este mes de abril viene cargado de grandes novedades, encabezado por la gran exposición de Caixaforum en torno a Asurbanipal, el icónico rey del imperio asirio. No solo eso, sino que también apostamos este mes por espacios más escondidos de la capital, como el Centro Cultural Casa de Vacas o el Espacio Cultural Serrería Belga, hogar de nuevas y viejas historias como las del capitán Ahab de Moby Dick o las pinturas de Menchu Gal. Esta primavera llega cargada de color y vida con todas ellas.

Soy Asurbanipal, rey del mundo, rey de Asiria

Asurbanipal matando al león simboliza la fuerza y el valor del rey.© The Trustees of the British Museum (2026)

El CaixaForum acoge del 9 de abril al 4 de octubre de 2026 la exposición Soy Asurbanipal. Rey del mundo, rey de Asiria, dedicada al monarca que gobernó entre 669 y 631 a. C. y llevó al Imperio asirio a su máxima expansión. La muestra, con piezas del British Museum, presenta esculturas, relieves, marfiles y objetos cotidianos que ilustran la vida, el poder y la complejidad de Asurbanipal: guerrero, cazador, diplomático y erudito. Destaca su célebre biblioteca de tabletas cuneiformes y su impacto en el arte y la cultura del Mediterráneo y Oriente Medio. La exposición subraya la importancia de conservar el patrimonio cultural para comprender la historia de la humanidad.

Moby Dick. The Dream of Captain Ahab

Imagen de la obra 'Moby Dick. The Dream of Captain Ahab" del artista Esteban Ruiz

El Centro Cultural Casa de Vacas en El Retiro exhibe, del 2 al 26 de abril, la obra de Esteban Ruiz inspirada en Moby Dick de Herman Melville. La exposición reúne pinturas que reinterpretan la mítica ballena blanca desde una mirada contemporánea, fusionando arte, literatura y conciencia medioambiental. Esteban Ruiz conecta así la relación entre el ser humano y el océano, reflexión que surgió tras su participación en el programa ACCOBAMS para la conservación de cetáceos. Tras años dedicados a la escultura, el entorno marino y una travesía náutica lo motivaron a regresar a la pintura. La colección, enriquecida por el estudio de logbooks balleneros del siglo XIX, se plantea como un viaje por los ritmos y formas del mar. El artista, con trayectoria internacional y talleres en París y Córdoba, afirma que sus obras plasman emociones y vivencias profundas, invitando al espectador a tomar partido ante la grandeza y fragilidad del mundo marino.

Menchu Gal. Imágenes de una vida

'Menchu Gal. Imágenes de una vida' es una de las joyas a descubrir del Espacio Cultural Serrería Belga

El Espacio Cultural Serrería Belga presenta Menchu Gal. Imágenes de una vida, una muestra que reúne cerca de cincuenta obras de la pintora vasca, primera mujer en recibir el Premio Nacional de Pintura en 1959. La exposición, organizada junto a la Fundación Menchu Gal, permite recorrer la evolución artística de Gal a través de paisajes, retratos, bodegones e interiores, donde se aprecia su original paleta cromática y su expresividad. Paisajista destacada, plasmó desde los parajes de Castilla hasta escenas urbanas de Madrid, además de marinas y vistas del País Vasco y Navarra. Sus retratos capturan la esencia de los personajes, mayoritariamente femeninos, mientras que sus interiores y bodegones transmiten intimidad y sosiego. Lejos de las corrientes dominantes, Menchu Gal desarrolló un estilo propio, inconfundible y libre, que refleja su espíritu independiente y cosmopolita, forjado en un siglo XX marcado por grandes cambios y dificultades.

Guercino y sus heroínas bíblicas

Jesús y la Samaritana junto al pozo, una de las obras expuestas en la exposición sobre Guercino

El Museo Thyssen-Bornemisza acoge una exposición que reúne seis obras de Il Guercino, figura clave del barroco italiano, para analizar cómo abordó la representación de la mujer en la pintura religiosa. El recorrido se articula en torno a Jesús y la samaritana en el pozo, acompañada por piezas provenientes del Museo del Prado, la Dulwich Gallery y el Musée des Beaux Arts de Estrasburgo. Los lienzos seleccionados muestran a mujeres bíblicas en distintos roles: desde pecadoras arrepentidas y víctimas de injusticia, hasta reinterpretaciones de las llamadas femme fatale. Guercino les otorga protagonismo y matices emocionales, alejándolas de los estereotipos tradicionales. La curaduría de María Eugenia Alonso permite descubrir la capacidad narrativa y el dominio gestual del pintor, invitando a reflexionar sobre el papel de la mujer en la iconografía religiosa. La muestra ofrece una mirada renovada y rica en matices sobre estos personajes.

Guernica africano

Imagen de 'Guernica africano' de Dumile Feni, expuesto en el Museo Reina Sofía

El Museo Reina Sofía lanza el ciclo La historia no se repite, pero rima, que pone en diálogo el Guernica de Pablo Picasso con otras obras creadas en contextos históricos y culturales distintos. En esta primera edición, el cuadro de Picasso se exhibe junto a African Guernica, realizado en 1967 por Dumile Feni durante el apartheid sudafricano. Ambas piezas comparten un lenguaje visual dramático, la distorsión expresiva de las figuras y una escala monumental para denunciar la violencia y la opresión. Es la primera vez que la obra de Feni, clave en la modernidad africana, se muestra fuera de Sudáfrica. La exposición, comisariada por Tamar Garb, invita a los visitantes a comparar las obras y reflexionar sobre sus semejanzas y diferencias, así como sobre el contexto político y social que las originó. El ciclo utilizará intervenciones similares para examinar resonancias históricas a través del arte.