El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

Un partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona. (Reuters)

La Liga está a punto de claudicar y ya se vislumbra el nuevo rey. El FC Barcelona tiene la oportunidad de proclamarse campeón este mismo fin de semana, elevando su hegemonía en la competición doméstica, que ya conquistó la pasada temporada. La motivación de ponerse la corona esta jornada es doble, dado que lo haría ante el eterno rival. Un partido donde les vale un empate para cantar el alirón. El duelo será en el Camp Nou y con una afición culé predominante. Allí aterrizará el Real Madrid en busca de posponer la celebración azulgrana, a pesar de que actualmente vive su peor crisis interna de los últimos años, tras la pelea entre Tchouaméni y Fede Valverde, que ha llevado al club a abrir un expediente disciplinario e imponerles una multa de 500.000 euros.

Ante un partido de tal magnitud, marcado por la historia de rivalidad entre ambos y la tensión como plato principal, Infobae se ha puesto en contacto con Jorge López Marco, más conocido como Tote, exjugador del Real Madrid. “El FC Barcelona lo afronta psicológicamente con más alegría y confianza porque tiene LaLiga a tiro”. En el lado opuesto, el Real Madrid “viene con problemas durante toda la temporada, sobre todo de juego, pero intentará por lo menos despedir la temporada con buen sabor de boca. Pero yo creo que LaLiga del Barça es cuestión de tiempo y me da la sensación de que va a ser este domingo”.

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Las condiciones en las que se desarrollará el partido, además, favorecen a los de Hansi Flick. Jugando en casa, en el Camp Nou y con una afición entregada a la causa y que sueña con conquistar el título ante el eterno rival. Una situación muy diferente a la de los blancos. “Con el ánimo y con el fútbol que tienen, vienen en mejor momento. Es verdad que en estos partidos muchas veces no gana el mejor y al Madrid no se le da mal jugar en Barcelona, porque cada vez que va, aunque no gane, siempre deja sensaciones de que podía haber ganado, y de que no es inferior”, considera Tote.

Un partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona. (Susana Vera/Reuters)

El exjugador blanco vislumbra el tipo de duelo que ofrecerán los azulgranas y los blancos. “Yo creo que el Barça tendrá el balón, la posesión y marcará el ritmo de partido, como suele hacer siempre. Y el Real Madrid intentando que se equivoquen y correr, porque en correr son buenos y ahí sí puede hacer mucho daño. Ellos no pueden llevar el peso del partido, porque no tienen jugadores con esa jerarquía, pero intentarán que, cuando el Barça se equivoque, hacerle daño y aprovechar esos errores”, considera. Y añade: “Las mínimas oportunidades que tengan de correr intentarán aprovecharlas. No sé si jugará Mbappé, pero si juega, él y Vinicius y el resto que jueguen arriba buscarán los espacios por fuera, y correr”.

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Aunque LaLiga está ya prácticamente teñida de color azulgrana y la condición en la que llegan ambos invita a pensar que el domingo 10 de mayo será la fecha en la que se proclamarán campeones, el Real Madrid tiene ese algo que obliga a guardar una mínima esperanza de que podría salir con los tres puntos de la ciudad condal. La experiencia les respalda. No sería la primera vez que registran un milagro. Un imposible en el que nadie confía, pero se certifica. En especial cuando se trata de la Champions.

“Es una competición que ellos la viven de una forma distinta. Ya los días antes se sabe que es su competición, es el que más tiene. Y luego, que son competiciones que no siempre gana el mejor, no hace falta que estés muy bien. Son detalles, y esos detalles el Madrid los controla muy bien, porque ya tiene mucha experiencia, juega muchas finales y las ha ganado. Y por más que no llegue bien a esas citas, tiene la tranquilidad y la personalidad para saber que son el Madrid, que te van a hacer daño en cualquier momento”, explica.

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El Real Madrid de los Galácticos (AFP PHOTO/ JAVIER SORIANO)

Los Clásicos de la época de los Galácticos

Tote tiene experiencia en los Clásicos, los vivió con la camiseta blanca durante las dos temporadas que jugó en el primer equipo del Real Madrid. “En la época de Del Bosque, que era cuando yo estaba, había más igualdad, pero ganamos varios. No me acuerdo bien, pero creo que fue el primer año de Figo. La ida en el Camp Nou fue un partido complicado por todo el ruido que se armó. Y por toda la presión que tuvo él y el equipo, porque no te puedes aislar”, recuerda. Y añade: “Luego en casa se ganó con un gol de él. Eran clásicos más igualados. Luego hubo una época donde el Barça estaba un paso por encima. Y ahora también. En los últimos, creo que son seis Clásicos, ha ganado cinco el Barça. Veremos a ver este”.

El Clásico es un duelo donde las emociones están a flor de piel. Nervios, tensión, sueños... Pero cuando te llamas Zidane, Beckham o Ronaldo, no existen los nervios. “Ellos ya tenían mucha experiencia y lo vivían con mucha tranquilidad. Aparte de ellos, estaba Fernando Hierro, Manolo Sanchís, Raúl, Morientes... había gente que ya tenía mucha experiencia. Yo nunca les veía ni nerviosos ni nada. Ellos se lo tomaban como un partido más, porque no era decisivo, nunca fue el último de la liga ni te jugabas el campeonato”.

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A él le impresionó el Camp Nou. “En la primera visita de Figo yo estaba en la grada. Tenía solo 19 años y me quedé fuera. Era muy joven, pero me impresionó mucho el ruido y el ambiente tan cargado. Había vivido estadios calientes, había vivido partidos muy bonitos, pero ese odio no lo había visto nunca”, confiesa.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, expresa su frustración con el arbitraje tras la eliminación de su equipo. Califica la expulsión de uno de sus jugadores como "inexplicable" e "injusta", asegurando que la decisión sentenció la eliminatoria.

Respecto a un resultado para este domingo, asegura que es difícil de dilucidar. “Es difícil, porque el Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso. Y la forma de jugar del Barça tampoco le viene mal al Madrid, porque deja espacios, como es lógico. Cuando eres tan atrevido y tan valiente atrás, siempre sueles descuidar un poco la parte defensiva. A todos los equipos que son así siempre les pasa. Es imposible ser cien por cien perfecto en todo”. Tras este razonamiento, sentencia: “Yo creo que un empate. Les va bien a los dos y nadie sale muy dañado”.

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Con la calculadora en la mano, un empate sería suficiente para que el club azulgrana se proclamara campeón. Lo haría en su estadio, con su afición a su lado y ante el eterno rival. La situación no se puede presentar más favorable para los de Hansi Flick, mientras que los blancos acuden a la cita prácticamente sin opciones de título y en medio de una crisis en la que la plantilla se ha convertido en un polvorín.