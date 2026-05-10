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El crucero afectado por hantavirus entró en el puerto español de Granadilla y se espera el desembarco de los pasajeros

Luego de la evacuación de los viajeros, treinta miembros de la tripulación permanecerán a bordo y navegarán hacia los Países Bajos, donde el barco será sometido a un proceso de desinfección

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El crucero MV Hondius llega al puerto de Granadilla de Abona tras verse afectado por un brote de hantavirus, en Tenerife, España, el 10 de mayo de 2026 (REUTERS/Hannah McKay)
El crucero MV Hondius llega al puerto de Granadilla de Abona tras verse afectado por un brote de hantavirus, en Tenerife, España, el 10 de mayo de 2026 (REUTERS/Hannah McKay)

El crucero afectado por un brote mortal de hantavirus llegó la madrugada del domingo cerca del puerto de Granadilla en Tenerife, escoltado por un buque de la Guardia Civil. La embarcación permanecerá fondeada en la zona para proceder con la evacuación de los pasajeros y parte de la tripulación.

Fuentes oficiales españolas informaron que los pasajeros, que no presentaron síntomas de infección, serán sometidos a pruebas por las autoridades sanitarias para confirmar que permanecen asintomáticos. En caso de no poseer el virus, serán trasladados a tierra en pequeñas embarcaciones.

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Posteriormente, autobuses precintados trasladarán a los pasajeros al principal aeropuerto de la isla, ubicado a unos 10 minutos del puerto, donde embarcarán en vuelos hacia sus respectivos países.

Según la agencia de salud pública europea, todos los pasajeros del crucero de lujo MV Hondius son considerados contactos de alto riesgo como medida preventiva, de acuerdo con el informe de asesoramiento científico publicado el sábado.

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Las autoridades españolas prevén que la evacuación comience entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana (06:30-07:00 GMT). Los ciudadanos españoles serán los primeros en desembarcar, seguidos en grupos por los pasajeros de otras nacionalidades, según informaron funcionarios del Gobierno esáñol.

Treinta miembros de la tripulación permanecerán a bordo y navegarán hacia los Países Bajos, donde el barco será sometido a un proceso de desinfección.

El crucero MV Hondius llega al puerto de Granadilla de Abona tras verse afectado por un brote de hantavirus, en Tenerife, España, el 10 de mayo de 2026 (REUTERS/Hannah McKay)
El crucero MV Hondius llega al puerto de Granadilla de Abona tras verse afectado por un brote de hantavirus, en Tenerife, España, el 10 de mayo de 2026 (REUTERS/Hannah McKay)

El crucero zarpó el miércoles rumbo a España desde la costa de Cabo Verde después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea solicitaran al país que gestionara la evacuación de los pasajeros tras detectarse un brote de hantavirus.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó el sábado por la noche a Tenerife, acompañado por los ministros del Interior y de Sanidad de España y el ministro de Política Territorial, para coordinar la recepción del barco en las Islas Canarias.

La OMS informó el viernes que ocho personas enfermaron a bordo, de las cuales tres fallecieron: una pareja holandesa y un ciudadano alemán. Seis de los afectados contrajeron el virus y hay otros dos casos sospechosos.

En Madrid, los ministros de Sanidad e Interior de España aseguraron que no habrá “ningún contacto” entre los pasajeros del MV Hondius y la población local, y que la evacuación se realizará “por grupos de nacionalidad”. El ministro del Interior informó que “todas las zonas por las que pasen (los pasajeros) serán acordonadas” y que se establecerá una zona de exclusión marítima alrededor del buque.

Miembros de la Guardia Civil española montan guardia en el puerto de Granadilla de Abona, donde se espera que atraque el crucero MV Hondius tras verse afectado por un brote de hantavirus, en Tenerife, España, el 9 de mayo de 2026 (REUTERS/Hannah McKay)
Miembros de la Guardia Civil española montan guardia en el puerto de Granadilla de Abona, donde se espera que atraque el crucero MV Hondius tras verse afectado por un brote de hantavirus, en Tenerife, España, el 9 de mayo de 2026 (REUTERS/Hannah McKay)

En el puerto de Granadilla de Abona, la madrugada del domingo, periodistas de la agencia AFP observaron la instalación de carpas blancas a lo largo del muelle y la presencia de zonas acordonadas por la policía. Pese a la alerta sanitaria, la vida cotidiana continuaba con normalidad: algunas personas nadaban, otras realizaban compras en el mercado o permanecían en las terrazas de los cafés.

“Existe la preocupación de que pueda haber algún peligro, pero sinceramente no veo que la gente esté muy preocupada”, comentó David Parada, vendedor de lotería.

Las autoridades regionales han rechazado permitir el atraque del buque. En su lugar, el barco permanecerá en alta mar mientras se realizan los exámenes y la evacuación de los pasajeros entre el domingo y el lunes, el único plazo que, según los funcionarios de salud, permiten las condiciones meteorológicas.

Infografía detallando el plan español para la evacuación del crucero MV Hondius. Muestra el barco y gráficos de las fases del operativo y protocolo.
España coordina un complejo plan sanitario en Tenerife para el desembarco, traslado y repatriación segura de pasajeros y tripulación del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El MV Hondius partió de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril para realizar un crucero transatlántico con destino a Cabo Verde. El funcionario provincial de salud, Juan Petrina, afirmó que existe una “probabilidad casi nula” de que el pasajero holandés vinculado al brote contrajera la enfermedad en Ushuaia, considerando el período de incubación del virus, entre otros factores.

Las autoridades sanitarias de varios países están rastreando a los pasajeros que ya desembarcaron y a cualquier persona que pudiera haber estado en contacto con ellos.

El hantavirus suele transmitirse a través de roedores, aunque en raras ocasiones puede producirse la transmisión entre personas. La OMS declaró que el riesgo para la población mundial en general es bajo, pero calificó como moderado el riesgo para los pasajeros y la tripulación de la embarcación.

(Con información de Reuters y AFP)

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