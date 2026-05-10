Luis Fonsi y Edurne, coaches de ‘La Voz Kids’, sobre la rivalidad con sus compañeros: “Con Antonio Orozco, parece que estamos fingiendo el amor que sentimos, pero es real”

Con el puertorriqueño cumpliendo siete años en el formato y Edurne consolidada en su segunda temporada, ambos revelan cómo se vive la competición por el talento infantil en el concurso de Antena 3.

Este sábado 9 de mayo, Antena 3 dio el pistoletazo de salida a la nueva temporada de La Voz Kids, un espacio que brilla en cada edición por sus talentos y, además, por la química de su equipo de coaches. Este 2026, Ana Mena y Antonio Orozco tendrán que competir contra dos grandes rivales: Luis Fonsi y Edurne.

El cantante puertorriqueño lleva siete años formando parte de las diferentes versiones de La Voz, aunque es la primera vez que se une a la versión para niños. Por su parte, la pareja de David de Gea aterrizó en el formato en 2025, cuando parte del equipo conformado por David Bisbal, Lola Índigo y Manuel Turizo llegó a La Voz Kids tras haber dejado Got Talent. Por lo tanto, esta es su segunda temporada en el sillón rojo. En una entrevista con Infobae, ambos artistas confiesan que esta edición no dejará a nadie indiferente. Además, hacen un balance del debut de Ana Mena en el programa y hablan de la rivalidad con sus compañeros.

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Tras haber estado en las ediciones que se llevaron a cabo en Colombia y Estados Unidos, el intérprete de Despacito revela cuál es la gran diferencia con respecto a España. “Si hay algo que tiene España es el folclore... Hay mucha cultura musical, mucho talento y mucho arte”, asegura a este medio. Por su parte, la intérprete de Amanecer confiesa su secreto a la hora de elegir un talento. “Cuando yo pulso el botón, simplemente me dejo llevar por la voz, por la emoción. El brazo se te va solo. Quiero voces que me pongan los pelos de punta”, afirma.

Edurne, Luis Fonsi, Ana Mena y Antonio Orozco, coaches de 'La Voz Kids' 2026. (Atresmedia)

-Pregunta: Un año más en La Voz, ¿qué les mantiene engachados a este concurso de talentos?

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-Luis Fonsi: He hecho La Voz, pero es mi primera vez en La Voz Kids. Entonces, aunque es el mismo formato y las mismas reglas, es otro mundo. Estoy superemocionado porque también estoy trabajando con nuevos coaches y nos estamos llevando increíble. Yo creo que el público va a conectar muchísimo con esta edición de La Voz Kids.

-Edurne: Yo estoy muy feliz de repetir un año más con nuevos niños, nuevos talentos. Estoy un poco más tranquila que el primer año, que al final era como la novedad, la incertidumbre de saber cómo funcionaba todo. Como dice Fonsi, también con nuevos compañeros, nuevos coaches y la verdad que lo hemos pasado muy bien.

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Team Edurne en 'La Voz Kids'. (Atresmedia)

-P: Tras sus respectivas experiencias en el formato, ¿qué es aquello que os hace dar la vuelta en el sillón rojo?

-Edurne: Cuando yo pulso el botón, simplemente me dejo llevar por la voz, por la emoción. O sea, no me da tiempo a pensar ‘quiero esta voz para mi equipo’. Es un impulso que te genera el escuchar una voz increíble que es como que ya el brazo se te va solo. O sea, yo quiero voces que me pongan los pelos de punta.

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-Luis Fonsi: Totalmente de acuerdo. Yo creo que son cosas que uno no las puede pensar mucho. Es como cuando tú escuchas una canción por primera vez y dices ‘me gusta’ o ‘no me gusta’, me conectó, me hizo vibrar y sentir cosas o no. Y así es esto en La Voz, especialmente en la primera etapa, que para mí es lo más importante. Las audiciones son a ciegas cuando uno tiene que girar la silla. Ahí es que tienes que ser rápido y cuando el corazón te dice ‘es ahora’.

-Edurne: Y sobre todo porque, siendo conscientes de esa primera etapa, si tú estás viendo, a lo mejor te dejas llevar más. Al final, somos como muy sinceros con nosotros mismos porque te dejas llevar solo y únicamente por la voz.

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Si me hubiera presentado siendo un niño, yo no hubiese pasado ni la primera fase

-P: ¿Habéis aconsejado a Ana Mena en su debut?

-Luis Fonsi: Si hay algo que no necesita Ana Mena son nuestros consejos. Ana Mena es una pro, ella también se crió sobre un escenario. Empezó creo que a los siete u ocho años, si no me equivoco. Entonces, es algo nuevo para ella a nivel de formato, pero lo está haciendo increíble y es un amor. Me encanta estar cerquita de ella siempre.

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-Edurne: Es maravillosa y, además, tiene una conexión con los niños tan bonita. O sea, los mima tanto, los cuida, se involucra muchísimo. Como dice Fonsi, no hacen falta consejos para ella.

-P: En su caso, Edurne, ¿ve alguna diferencia con Got Talent?

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-Edurne: Son dos formatos totalmente distintos. Got Talent abarca lo que es el talento genérico. No solamente veíamos voces, sino, pues, acróbatas, magos... Y aquí es simplemente música. Son niños.

Team Luis Fonsi en 'La Voz Kids'. (Atresmedia)

-P: Luis Fonsi también estuvo en La Voz Kids en las ediciones realizadas en Colombia y Estados Unidos, ¿qué diferencia ve con la de España?

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-Luis Fonsi: Cada país es un mundo diferente. Me encanta que he podido hacer este formato en muchos países, pero creo que si hay algo que tiene España es ese folclore. Que de repente sale una niña tocando una guitarra eléctrica, haciendo el riff de Slash de Guns N Roses, y de repente sale un niño cantando flamenco, una niña cantando perfecto en inglés y otra un bolero... Y tú dices, ‘pero, ¿qué es esto?’ Hay mucha cultura musical, hay mucho talento y hay mucho arte. No estoy diciendo que en los otros países no la haya, pero, obviamente, ya son siete años consecutivos en España. Entonces, he conectado muchísimo con lo que está pasando aquí.

-P: ¿Cómo se viven las riñas a la hora de elegir un talento?

-Luis Fonsi: Yo no soporto a Antonio. Quita todo. Es broma... Nos llevamos demasiado bien, hay mucha paz. Parece casi que estamos fingiendo el amor que sentimos, pero es muy real. Obviamente, somos competitivos, queremos ganar, pero hay mucho respeto. Queremos siempre estar cantando juntos. Es increíble lo que han creado aquí para que se respire tanta paz.

-Edurne: En mi caso, me ha pasado muy contadas veces poder compartir un trabajo con personas que ya en muy poco tiempo las sientes como familia. O sea, yo con ellos me siento tan a gusto, tan tranquila. Eso es maravilloso para trabajar y para la vida. Hay un ambiente muy bonito.

-P: De haber tenido la oportunidad, ¿se hubieran presentado al programa?

-Edurne: Si hubiera ido a La Voz Kids siendo una niña, hubiera sido un sueño. Es que hay que ser valiente para plantarte en un escenario como La Voz Kids siendo tan chiquitito. Seguramente muchos de ellos no tienen experiencia y es la primera vez que se suben a un escenario; me parece algo de valorar. A mí me hubiera encantado.

-Luis Fonsi: A mí me hubiera encantado también. No sé cómo hubiese ido después de escuchar a todos estos niños. Uno hace la comparación y a mí me pasa mucho que cuando dicen que tienen ocho años, me pregunto: ¿qué estaba haciendo yo a los ocho años? ¿Qué estaba haciendo yo a los nueve? Y definitivamente, no estaba en ese nivel, pero ni remotamente. Así que no creo que hubiese pasado la primera fase, pero de que me hubiera parado ahí a cantar y a bailar, cien por cien.