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La película que ha homenajeado Sabrina Carpenter con su vestido de la Met Gala: un clásico de Audrey Hepburn y Humphrey Bogart

La cantante acudió al icónico desfile engalanada con celuloide de esta preciosa comedia romántica inédita en plataformas

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Sabrina Carpenter homenajea una película de cine clásico con su vestido. REUTERS/Daniel Cole
Sabrina Carpenter homenajea una película de cine clásico con su vestido. REUTERS/Daniel Cole

Sabrina Carpenter nunca da puntada sin hilo. La cantante es experta en llenar todos sus espectáculos de referencias, ya sea a la cultura pop a su propio pasado. Y teniendo delante un evento tan importante y con tanta exposición como es la Met Gala, la autora de Manchild no ha querido dejar pasar la ocasión de hacer ambas cosas, referenciando no solo su propio nombre sino también el título de una de las comedias románticas más emblemáticas del cine clásico. Una película que, literalmente, llevaba adherida a su cuerpo mientras desfilaba por la icónica gala.

La artista sorprendió a todos enfundándose un vestido hecho de celuloide, pero no uno cualquiera. Se trataba de la película Sabrina, dirigida por Billy Wilder en el año 1954 y considerada todo un clásico de la comedia romántica del Hollywood de la época, al que Carpenter nunca se ha cansado de referenciar. Ahora ha encontrado la forma de unir su nombre, su pasión por la cultura pop y la moda en uno solo, pues no en vano la temática de la Met Gala de este año era “La moda es arte”, y se buscaba con ello "explorar la relación entre la ropa y el cuerpo que hay debajo". Lo que no sabemos es si detrás de la elección de la película hay algo más, pues se trata de una película con una relación romántica muy concreta.

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La película en cuestión narra la historia de Sabrina (Audrey Hepburn), la joven hija del chófer de la familia adinerada que componen Linus (Humphrey Bogart) y David (William Holden), quienes nunca se han fijado en la joven, bien por negocios o por intereses en otras. Todo cambia cuando Sabrina regresa a la casa después de años estudiando cocina en París, convertida ahora en una mujer sofisticada y elegante, que no tarda en captar la atención de los hermanos, especialmente de David. Pero este ha de casarse para cerrar una fusión con otra empresa, lo que lleva a Linus a intentar seducir a Sabrina para poder cerrar el trato, sin saber que por el camino él también se enamorará de la dulce joven.

Audrey Hepburn y Humphrey Bogart en 'Sabrina'
Audrey Hepburn y Humphrey Bogart en 'Sabrina'

Otra película favorita

La película se llevó un Premio Oscar de lo más curioso, el de Mejor diseño de vestuario, que recayó en la veterana Edith Head. Durante la película se cimentó el rumor de que muchos de los vestidos de Hepburn habían sido diseñados y escogidos por Hubert de Givenchy, aunque Head desmentió el rumor durante años, y el propio Givenchy lo reconfirmó tras la muerte de la diseñadora. Sea como fuere, fue el principio de una larga amistad entre Audrey Hepburn y el francés, de la cual precisamente se llevará a cabo ahora una película con Thomasin MacKenzie como la actriz y Ansel Elgort como el modisto galo.

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Por si fuera poco, Sabrina Carpenter aprovechó la gala para reafirmar su película favorita, que no es ni de Billy Wilder ni pertenece al Hollywood clásico, aunque se haya convertido en una película de referencia para toda una generación. Shrek 2″, afirmaba la cantante durante la pasarela, dejando entrever así su ecléctico gusto, y quizá un posible guiño de cara al futuro. Al fin y al cabo, ya se sabe que la cantante nunca da puntada sin hilo.

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