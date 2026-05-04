En marcha el biopic sobre la relación entre Audrey Hepburn y el diseñador Hubert de Givenchy: una memorable asociación entre moda y cine

Audrey Hepburn canta “Moon River”, en "Desayuno en Tiffany's"

Hace unos meses se confirmó oficialmente que se estaba preparando un biopic en torno a la figura de Audrey Hepburn y que los protagonistas sería Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit), en el papel de la mítica actriz, y Ansel Elgort (Baby Driver) como el diseñador Hubert de Givenchy.

Ahora, el medio especializado Deadline ha ofrecido en exclusiva las primeras imágenes del rodaje de Dinner With Audrey en Budapest. La cinta, una producción conjunta de Wayfarer Studios (que fundó Justin Baldoni), Hyde Park Entertainment y Mad Chance Productions, suma además la incorporación de Miranda Richardson y Judy Greer a su reparto principal. Ya se había confirmado que Michael Shannon también estaría presente en la película, aunque se desconoce qué papel interpretará.

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Miranda Richardson, dos veces nominada al Óscar, interpretará a Ella Van Heemstra, madre de Hepburn, mientras que Judy Greer encarnará a la diseñadora Edith Head, la mujer que más Oscar ha ganado en la historia del cine y responsable del vestuario de Sabrina.

Qué contará ‘Dinner with Audrey’

Este proyecto cinematográfico, dirigido por Abe Sylvia (creador de la serie de Apple TV, Palm Royale) y escrito por Kara Holden, cuenta con producción ejecutiva de la propia Holden. Además, Hyde Park International presentará la película a los distribuidores internacionales en el Festival de Cannes durante este mes.

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Thomasin McKenzie y Ansel Elgort durante el rodaje de 'Dinner with Audrey', en una imagen exclusiva ofrecida por Deadline.

La trama trasladará al espectador al París de 1953, donde una Audrey Hepburn de 24 años busca el vestuario para el rodaje de Sabrina y, por indicación del director Billy Wilder, acude al atelier de un joven Hubert de Givenchy. A pesar de la negativa inicial del diseñador, el encuentro marca el inicio de una colaboración artística que se prolongará durante 40 años.

La producción ha contado con la participación de la fotógrafa Sophie Elgort, reconocida por sus trabajos para la revista de moda Elle Magazine, el diario económico The Financial Times, la revista de sociedad Town & Country, la revista de moda Vogue o Harper’s Bazaar, y hermana del actor Ansel Elgort.

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La relación entre Audrey Hepburn y Givenchy

Sophie Elgort ha retratado la recreación del vínculo entre Hepburn y Givenchy en pleno auge de la moda parisina de los años cincuenta, reforzando la ambientación y el desarrollo visual. El guion, firmado y producido ejecutivamente por Kara Holden, se basa en hechos históricos. Según el presidente de producción y desarrollo de Wayfarer Studios, Andrew Calof, la película busca plasmar una amistad y creatividad fieles a sus protagonistas: “Dinner with Audrey es una historia basada en hechos reales y recoge una de las asociaciones creativas más memorables entre la moda y el cine. Como cineastas, sentimos el peso y la responsabilidad de honrar a estos dos nombres y de retratar su amistad con la mayor precisión posible. Todo en esta producción ha sido diseñado con meticulosidad, cuidado y respeto. No podríamos estar más ilusionados por contar su historia”, ha declarado Andrew Calof.

Audrey Hepburn y Givenchy no pararon de colaborar juntos y ella se convirtió en imagen de la marca

El rodaje continuará en Budapest con la mirada puesta en reconstruir fielmente la ambientación y la estética de la época, con un equipo creativo vinculado tanto al mundo del cine como al de la moda. Hay que recordar que, además de convertirse en amigos (decían que eran como un matrimonio), Givenchy fue el autor de algunas de las piezas más emblemáticas que lució actriz, como el icónico vestido negro de cóctel de Desayuno con diamantes (que pasaría a formar parte del imaginario popular) o el vestido de noche rojo de Una cara con ángel.

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