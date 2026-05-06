Studio Ghibli, Premio Princesa de Comunicación y Humanidades 2026

Oviedo, 6 may (EFE).- El estudio de cine de animación japonés Studio Ghibli, una de las productoras de referencia del género a nivel mundial, ha sido galardonado este miércoles en Oviedo con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 al que optaban 48 candidaturas procedentes de veinte países.

Studio Ghibli, fundado en 1985 por el director Hayao Miyazaki, Isao Takahata -creador de las populares series 'Heidi' (1974) y 'Marco' (1976)- y Toshio Suzuki, ha realizado más de una veintena de largometrajes, muchos de los cuales se volvieron éxitos internacionales como la oscarizada 'Sen to Chihiro no kamikakushi' (El viaje de Chihiro/Spirited Away, 2001).

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Sus películas han sido distinguidas con tres premios de la Academia de Hollywood, incluido el Óscar honorífico que recibió en 2014 Miyazaki, que obtuvo además el Premio Donostia 2024 por su carrera.

La productora nipona ha sido distinguida también con la Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes, concedida por primera vez a un colectivo en la historia del certamen francés.

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Los orígenes de Studio Ghibli, cuya candidatura fue propuesta por el director adjunto de Conservación e Investigación del Museo Nacional del Prado, Alfonso Palacio Álvarez, y por el director de cine y guionista Sergio G. Sánchez, se remontan a la colaboración entre Miyazaki y Takahata en la película 'Kaze no Tani no Naushika' (Nausicaä del Valle del Viento), basada en un manga del primero y cuyo éxito llevó a la fundación del estudio con el apoyo del productor Toshio Suzuki.

Sus cintas recurren a un estilo tradicional con dibujos hechos a mano, pinturas acrílicas y acuarelas, una producción artesanal que se ha convertido en uno de sus rasgos distintivos para narrar unas historias llenas de creatividad, sensibilidad y fantasía que transmiten un mensaje de amistad y empatía marcado por la tolerancia y el amor por la naturaleza que las convierte en un puente cultural a nivel global.

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Tras producir títulos como 'Tenkū no Shiro Laputa' (El castillo en el cielo, 1986), 'Tonari no Totoro' (Mi vecino Totoro, 1988), 'Majo no Takkyūbin' (Nicky, la aprendiz de bruja, 1989) o 'Porco Rosso' (1992), su reconocimiento internacional llegó en 1997 con 'Mononoke-hime' (La princesa Mononoke), primera película de animación en ganar el Premio de la Academia del Cine Japonés.

Cuatro años después llegó a los cines la que está considerada la obra cumbre de Studio Ghibli y de la carrera como director de Miyazki, 'Sen to Chihiro no kamikakushi' (El viaje de Chihiro), el simbólico viaje de una niña a un mundo fantástico a través de su tránsito desde la infancia a la edad adulta.

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La película construye un discurso crítico sobre la sociedad japonesa moderna, ahonda en los conflictos generacionales y en la disolución de la cultura tradicional en una sociedad globalizada así como en su recurrente argumento de Miyazki de denuncia de la destrucción del medio ambiente.

La cinta de animación japonesa más premiada de la historia, que batió récords de recaudación, fue galardonada como mejor película en los premios de la Academia del Cine de Japón (2001), con el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín (2002) y con el Óscar a la mejor película de animación (2003).

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Además de los reconocimientos obtenidos por la productora, adquirida en 2023 por la cadena Nippon Television (NTV) y que dispone en la localidad de Nagakute de un parque temático inspirado en sus películas, Miyazaki ha recibido a título individual el León de Oro por su trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2005, el Karl Edward Wagner Award (Reino Unido, 2009) y el Life Achievement de los World Fantasy Awards (EE. UU., 2019), entre otros reconocimientos.

El estudio japonés toma el relevo como ganador de este galardón del filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, que a su vez sucedió a otras figuras como la historietista, cineasta y pintora franco-iraní Marjane Satrapi; el filósofo, escritor y profesor italiano Nuccio Ordine; el periodista y escritor Adam Michnik o la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem.

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La de Comunicación y Humanidades ha sido la segunda de las ocho categorías de estos galardones en fallarse este año, después de que la semana pasada se concediera el premio de las Artes a la cantante, compositora, escritora y activista estadounidense Patti Smith. EFE

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