En marcha ‘Dinner with Audrey’, el biopic sobre la icónica Audrey Hepburn a la que dará vida esta joven actriz

Audrey Hepburn (Créditos: archivo)

Aquel encuentro en París fue solo el principio. Según Wayfarer Studios, Thomasin McKenzie y Ansel Elgort protagonizarán Dinner With Audrey, un filme dirigido por Abe Sylvia que explora la amistad entre la icónica Audrey Hepburn y el diseñador Hubert de Givenchy. La historia, apoyada revive la noche que inició una de las colaboraciones más influyentes en la moda y el cine, situando la acción en el París de mediados del siglo XX. Aunque el elenco aún no se cierra, el dos veces nominado al Oscar Michael Shannon está en conversaciones para formar parte del reparto.

Todo comenzó con una cena. Hepburn y Givenchy se conocieron en la capital francesa, y aquel encuentro derivó en una relación profesional y personal que se extendería durante 40 años. Kara Holden firma el guion, que narra cómo esa primera noche se convirtió en una alianza clave para películas como Desayuno con diamantes, Funny ace, Charada o Sabrina, donde el estilo de Givenchy delineó la imagen pública de Hepburn. Incluso en la ceremonia de los Oscar de 1954, cuando recibió el premio a Mejor Actriz por Vacaciones en Roma, fue un vestido de Givenchy el que acompañó a la actriz delante de la industria y el mundo.

El proyecto está marcado por la experiencia de su director. Abe Sylvia es conocido por crear la serie ganadora del Emmy Palm Royale para Apple TV, con Kristen Wiig como protagonista, que estrenará su segunda temporada el mes entrante. Sylvia también firmó el guion de Los ojos de Tammy Faye para Searchlight Pictures, trabajo que alzó a Jessica Chastain con el Oscar a Mejor Actriz. Como guionista, ha colaborado en series como Dead to Me, The Affair, Nurse Jackie y la miniserie George & Tammy, donde el propio Michael Shannon trabajó al lado de Chastain.

Thomasin McKenzie dará vida a Audrey Hepburn REUTERS/Yara Nardi

Una actriz con joven pero con gran experiencia

Hay elevadas expectativas sobre el desempeño del elenco. Thomasin McKenzie (de apenas 25 años), que dará vida a Audrey Hepburn, contará en su currículo próximos estrenos como The Testament of Ann Lee junto a Amanda Seyfried, la nueva película de Paul Greengrass The Uprising con Andrew Garfield, y la sátira histórica Fackham Hall. A pesar de su juventud, McKenzie ha destacado en títulos como Jojo Rabbit, Última noche en el Soho y El poder del perro, y recientemente concluyó el rodaje del film de terror gótico Victorian Psycho con Maika Monroe.

Ansel Elgort (CAA, Brookside Artist Management), encargado del papel de Givenchy, es conocido por su actuación en el remake de “West Side Story” de Steven Spielberg y en “Baby Driver” de Edgar Wright. Ha liderado otras producciones como Bajo la misma estrella, la serie Tokyo Vice (HBO Max) y la saga Divergente. En teatro, su próxima aparición será en la ópera rock Quadrophenia de Pete Townshend en el New York City Center.

Aunque aún en etapa de negociaciones, Michael Shannon es una de las incorporaciones más esperadas. Dos veces nominado al Oscar por “Nocturnal Animals” y Revolutionary Road, Shannon se prepara para los próximos estrenos de Nuremberg, Bulls y Dead Guy. La solidez de su trayectoria en cine y televisión, incluyendo éxitos como Boardwalk Empire, avala su posible rol en el proyecto. Dinner With Audrey no solo aspira a contar una relación entre musa y creador, sino a explorar el lazo de confianza y complicidad que definiría la presencia y el estilo de Audrey Hepburn para generaciones.