Más de 440 metros, 50.000 galletas y 3.000 huevos: 100 chefs italianos baten el récord del tiramisú más largo del mundo

Un equipo de más de 100 pasteleros y voluntarios en Londres estableció un nuevo Récord Guinness al crear un tiramisú de 440,58 metros de longitud. El postre gigante, que incluyó un mensaje para los reyes Carlos III y Camila, superó con creces la marca anterior.

440,58 metros de longitud. No es la medida de una nave espacial, ni la longitud de una nueva prueba de atletismo. Es la cifra que ha alcanzado el tiramisú más largo del mundo, un nuevo récord Guinness conseguido en Londres hace solo unas jornadas. Este enorme postre fue elaborado por más de 100 pasteleros italianos y algunos voluntarios, todos bajo las órdenes del cocinero Mirko Ricci, quien ya había ostentado otros récords tan dulces como el del profiterol más grande, el milhojas más grande, la focaccia más larga del mundo.

Ahora buscaba superarse, con un evento celebrado en el icónico barrio londinense de Chelsea que ha reunido a cientos de curiosos y voluntarios. El postre ocupó más de una treintena de filas con una longitud de 8 metros cada una, uniéndose entre ellas con una curva, con el objetivo de ser una única y larga pieza, cual serpiente del icónico juego del teléfono de los años 90, hasta alcanzar la cifra. El anterior récord de esta magnitud era de 273,5 metros, a cargo del chef Stefano Callegaro, registrado en Milán en 2019.

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Más de 50.000 bizcochos y un imprevisto en la cocina

Para superar los 273 metros del anterior récord, este descomunal tiramisú debía al menos sobrepasar los 8 centímetros de alto y los 15 cm de ancho, tal y como anunció el segundo juez del evento, el chef Carmelo Carnevale, en el preámbulo del anuncio. Para conseguirlo, hicieron falta más de 50.000 bizcochos de soletilla y más de 3.000 huevos, además del café, mascarpone, azúcar y cacao propios de este clásico de la cocina italiana. Un pastel a base de capas que ha traspasado fronteras y que ya se ha convertido en una elaboración universal.

Un tiramisú de 440,58 metros de longitud fue reconocido este domingo con un récord Guinness al dulce de esta variedad más largo del mundo (EFE/ Guillermo Garrido)

Aunque existen miles de versiones de este dulce, Mirko Ricci preparó una receta de lo más clásica, siguiendo los estándares de la cocina ‘de la nonna’. Cada una de las capas fue creada de manera artesanal desde el principio, utilizando ingredientes puros y siguiendo el método más tradicional desde las primeras horas de la jornada del sábado.

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Uno de los retos más difíciles para los chefs italianos fue adaptarse a las limitaciones físicas de la cocina, de unos 30 metros cuadrados, que no estaba diseñada para una aventura de este calibre. Todo ello con la dificultad añadida de la rotura de una de las máquinas para fabricar la crema del postre, lo que retrasó la consecución de la hazaña.

Este hito servía además de agradecimiento personalizado al rey Carlos III y a la reina Camilla, ya que el postre ha contado con la inscripción Grazie your majesty (’Gracias, sus majestades’) en letras doradas. Aunque los monarcas fueron invitados al evento, no pudieron asistir debido a compromisos internacionales, específicamente una visita de Estado a Donald Trump, según comunicaron en una misiva enviada directamente a Ricci.

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La recaudación conseguida de la venta del descomunal manjar será destinada a la fundación británica Esharelife Foundation, cuyo fin es ayudar a los más desafortunados en los bancos de alimentos.