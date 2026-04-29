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El truco que hará que tus patatas fritas queden crujientes

Aunque preparar papas fritas parece fácil, conseguir la textura perfecta suele requerir algo más que cortar y freír: este es un método sencillo que utilizan muchos cocineros

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El truco que hará que tus patatas fritas queden crujientes (REUTERS/Yves Herman)
El truco que hará que tus patatas fritas queden crujientes (REUTERS/Yves Herman)

Las papas fritas se comen en todas partes. O por lo menos en casi todas en las que se coman papas, aunque no siempre se hagan exactamente igual. Lo principal es que son un aperitivo versátil que en realidad es bastante sencillo de preparar y cuya peor parte es la de limpiar el aceite que salpica al calentar y al reaccionar con el almidón.

Da un poco más de rabia lo de limpiar aceite si encima las papas no han salido del todo bien, sea por demasiado crudas o demasiado blandas o por quemadas por partes por no haber puesto demasiado cuidado en el corte; igual, puestos a cortar y freír patatas, convendrá seguir alguna pauta para que queden lo mejor que sea posible.

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A pesar de la popularidad de este plato y de su aparente sencillez, conseguir ese punto exacto en el que la corteza queda crujiente y el interior suave no siempre resulta tan fácil. En muchas cocinas, el resultado suele decepcionar: papas blandas, aceitosas o con una textura poco atractiva. La reacción habitual suele ser culpar al aceite o a la temperatura de fritura, aunque el motivo principal suele estar en la preparación previa, que muchas veces se pasa por alto.

Un paso sencillo con mucho impacto

En la cocina profesional, existe un truco sencillo que facilita la tarea. Al cortar las papas, se sumergen durante unos quince minutos en agua muy fría a la que se añade un chorrito de vinagre y una pizca de sal. Este paso, sencillo pero eficaz, consigue modificar notablemente la textura final.

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El agua fría tiene una función clave: ayuda a eliminar parte del almidón de la superficie de la papa, la sustancia que provoca que se queden pegadas unas a otras y que impide que se doren bien. Al reducir ese almidón, la fritura se vuelve más uniforme. Además, el frío endurece ligeramente la parte exterior, lo que favorece que, al contacto con el aceite caliente, se forme una capa más firme.

Patatas fritas (Freepik)
Patatas fritas (Freepik)

El vinagre suma otro efecto. Su presencia refuerza la estructura de la papa, evitando que se rompa al freír y ayudando a que mantenga mejor la forma. Esa firmeza adicional permite que la textura final sea más consistente sin que el sabor se vea alterado.

El resultado de este proceso es doble. Por un lado, las papas quedan más crujientes y, por otro, absorben menos aceite. Una superficie más firme impide que la grasa penetre tanto durante la fritura. Además, al eliminar el exceso de almidón, el color que se alcanza es más dorado y uniforme.

Antes de freír, conviene secar bien las papas para evitar que el agua sobrante provoque salpicaduras o dificulte el dorado. No es una técnica que requiera experiencia ni ingredientes difíciles de encontrar; solo hace falta invertir algunos minutos más antes de pasar por la sartén o la freidora. Ajustar la preparación previa y aplicar el remojo en agua fría con vinagre marca la diferencia entre unas papas corrientes y unas papas realmente crujientes, del estilo que se espera en un restaurante.

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