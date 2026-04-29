María Guardiola presenta su nuevo equipo en Extremadura con Vox: Óscar Fernández será vicepresidente y Juan José García se queda con Agricultura

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. (Europa Press)

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este miércoles su nuevo equipo de cara a la nueva etapa en el Gobierno que compartirá con Vox. En una rueda de prensa en Mérida ha avanzado que estará formado por diez consejerías y, como novedad, esta vez habrá dos vicepresidencias. En el nuevo gabinete volverán a verse caras conocidas de la legislatura, pero también habrá tres nuevas incorporaciones.

Abel Bautista asumirá una de las vicepresidencias y la cartera de Interior y Emergencias, área que incorpora la planificación y extinción de incendios forestales. Según ha avanzado Guardiola, será él quien asuma el mando de la Junta en ausencia de la líder extremeña.

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La otra Vicepresidencia, vinculada a la cartera de Desregulación, Servicios Sociales y Enfermería, quedará a cargo del líder de Vox Óscar Fernández, quien concentrará además las competencias de servicios sociales, infancia y familia, y juventud, funciones que antes integraba la cartera de salud. En virtud del acuerdo que se ha alcanzado para investir a Guardiola, el partido de Santiago Abascal también asumirá la cartera de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, que será dirigida por el diputado Juan José García. Esta cartera, ha adelantado Guardiola, incluye la gestión de la PAC, pesca y la tauromaquia.

Guadiola espera aprobar los presupuestos en las próximas semanas

Elena Manzano continuará al frente de Hacienda y Administración Pública y seguirá como portavoz del ejecutivo autonómico, además de ser la encargada de elaborar los presupuestos autonómicos para el nuevo periodo. Sobre este último asunto, Guardiola ha evitado dar plazos concretos, pero ha estimado “un par de semanas” para iniciar su tramitación parlamentaria.

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La dirección de Industria quedará en manos de Mercedes Morá, que suma ciencia e investigación a sus atribuciones tras su paso previo por Agricultura. Guillermo Santamaría liderará Economía, Empleo y Transformación Digital; Sara García Espadas permanecerá al frente de Salud y Atención a la Dependencia; Sandra Valencia asume la Consejería de Educación; y Laureano León dirigirá Turismo y Deportes, tras su experiencia como presidente en la diputación de Cáceres y en sustitución de Victoria Bazaga.

Según ha explicado la dirigente extremeña, la toma de posesión de los cargos y la aprobación de los decretos de estructura de cada consejería tendrán lugar en el siguiente consejo de gobierno, que tendrá lugar este viernes.

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En su intervención, la presidenta extremeña ha reafirmado que se trata de nuevo Gobierno “plenamente motivado y ambicioso”, que se va a encargar de “materializar” su programa de gobierno, así como “a cumplir los acuerdos alcanzados para poder ofrecer estabilidad a nuestra región en los próximos cuatro años”, ha resaltado.

Noticia con información de agencias

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