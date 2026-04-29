Un hombre exhuma el cuerpo de su hermana y lleva los restos al banco como prueba de defunción: necesitaba un documento para sacar dinero de la cuenta

Los trámites de sacar dinero de la cuenta de una persona fallecida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lunes 27 de abril, un hecho inusual sacudió una pequeña comunidad tribal del estado de Odisha, en el este de la India. Jitu Munda, residente de la zona rural, tomó una decisión extrema tras un frustrante episodio en su banco local: exhumó los restos de su hermana fallecida y los llevó a la sucursal como prueba de su muerte. La razón que lo impulsó a este acto fue la negativa del banco a permitirle retirar fondos de la cuenta de la difunta, debido a la ausencia de un certificado de defunción.

Según informó el propio Indian Overseas Bank, la situación se originó cuando Munda intentó acceder al dinero de su hermana, recientemente fallecida y enterrada pocos días antes. Al no poder presentar el documento oficial requerido, el banco le comunicó que “no se permitían retiros por parte de terceros sin la debida autorización”. La respuesta del personal bancario, basada en la normativa habitual, desencadenó la reacción del hombre, quien regresó horas después cargando sobre su hombro los restos, envueltos parcialmente en una bolsa de plástico. Las imágenes del episodio, difundidas por la televisión india, reflejaron la magnitud del drama vivido por la comunidad.

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La historia de Jitu Munda pone de manifiesto la brecha entre los procedimientos administrativos y la realidad de muchas familias rurales en la India. Aunque el registro de nacimientos y defunciones es obligatorio en el país, la obtención de los documentos puede convertirse en una auténtica odisea, especialmente para quienes viven en zonas alejadas de los centros urbanos, donde el acceso a los trámites oficiales es limitado. En este contexto, el dolor personal se agrava por la imposibilidad de cumplir con requisitos burocráticos.

La documentación necesaria y la respuesta del banco

El Indian Overseas Bank explicó en un comunicado que el incidente fue consecuencia de “una falta de información y la reticencia de la persona a seguir los procedimientos”. Según la entidad, el retiro del dinero solo podía autorizarse si se presentaba el certificado de defunción correspondiente, un requisito indispensable para cualquier trámite bancario tras el fallecimiento de un titular. El banco calificó la situación como “sumamente angustiosa para los residentes locales” y aseguró que la solicitud de Munda será tramitada con carácter prioritario en cuanto se entregue la documentación exigida.

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La normativa india busca proteger los derechos de los herederos y evitar fraudes, pero en la práctica puede dejar a muchas familias sin acceso inmediato a los fondos de sus seres queridos. En las zonas rurales, donde la obtención de certificados oficiales puede demorarse días o semanas, la desesperación lleva a situaciones límite como la protagonizada por Munda. La falta de información y la complejidad de los trámites agravan el problema, generando un profundo malestar entre los afectados.

Dificultades en el registro de defunciones

En la India, el registro de defunciones es obligatorio, pero muchos habitantes de áreas rurales desconocen los procedimientos o no tienen acceso sencillo a las oficinas correspondientes. Esta realidad expone a las familias a barreras legales y administrativas cuando intentan resolver cuestiones básicas tras la muerte de un familiar. La historia de Jitu Munda no es un caso aislado, sino el reflejo de una problemática extendida en el país.

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Advertencia: contenido sensible.

El trámite del hombre para poder sacar el dinero de la cuenta de su hermana. (EFE.)

La imposibilidad de obtener un certificado de defunción no solo bloquea el acceso a los fondos bancarios, sino que puede impedir otros trámites esenciales, como la herencia de propiedades o la solicitud de ayudas estatales. Ante la desesperación, algunos optan por medidas extremas para demostrar el fallecimiento, como lo evidenció el episodio de Odisha. El Indian Overseas Bank insistió en que la normalización de la situación dependerá exclusivamente de la presentación del documento requerido, sin excepciones.

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La escena que protagonizó Munda conmocionó a la comunidad local y a la opinión pública de la India, poniendo en primer plano la necesidad de simplificar los procedimientos y acercar los servicios básicos a las zonas más alejadas. Mientras tanto, la familia permanece a la espera de que el banco autorice el retiro de los fondos una vez resueltos los requisitos legales.