España

Un hombre exhuma el cuerpo de su hermana y lleva los restos al banco como prueba de defunción: necesitaba un documento para sacar dinero de la cuenta

Al no poder presentar el requerimiento oficial, el banco le comunicó que “no se permitían retiros por parte de terceros sin la debida autorización”

Guardar
Primer plano de una mano humana retirando un recibo blanco de un cajero automático gris, cuya pantalla muestra el texto "Transaction Complete".
Los trámites de sacar dinero de la cuenta de una persona fallecida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lunes 27 de abril, un hecho inusual sacudió una pequeña comunidad tribal del estado de Odisha, en el este de la India. Jitu Munda, residente de la zona rural, tomó una decisión extrema tras un frustrante episodio en su banco local: exhumó los restos de su hermana fallecida y los llevó a la sucursal como prueba de su muerte. La razón que lo impulsó a este acto fue la negativa del banco a permitirle retirar fondos de la cuenta de la difunta, debido a la ausencia de un certificado de defunción.

Según informó el propio Indian Overseas Bank, la situación se originó cuando Munda intentó acceder al dinero de su hermana, recientemente fallecida y enterrada pocos días antes. Al no poder presentar el documento oficial requerido, el banco le comunicó que “no se permitían retiros por parte de terceros sin la debida autorización”. La respuesta del personal bancario, basada en la normativa habitual, desencadenó la reacción del hombre, quien regresó horas después cargando sobre su hombro los restos, envueltos parcialmente en una bolsa de plástico. Las imágenes del episodio, difundidas por la televisión india, reflejaron la magnitud del drama vivido por la comunidad.

PUBLICIDAD

La historia de Jitu Munda pone de manifiesto la brecha entre los procedimientos administrativos y la realidad de muchas familias rurales en la India. Aunque el registro de nacimientos y defunciones es obligatorio en el país, la obtención de los documentos puede convertirse en una auténtica odisea, especialmente para quienes viven en zonas alejadas de los centros urbanos, donde el acceso a los trámites oficiales es limitado. En este contexto, el dolor personal se agrava por la imposibilidad de cumplir con requisitos burocráticos.

La documentación necesaria y la respuesta del banco

El Indian Overseas Bank explicó en un comunicado que el incidente fue consecuencia de “una falta de información y la reticencia de la persona a seguir los procedimientos”. Según la entidad, el retiro del dinero solo podía autorizarse si se presentaba el certificado de defunción correspondiente, un requisito indispensable para cualquier trámite bancario tras el fallecimiento de un titular. El banco calificó la situación como “sumamente angustiosa para los residentes locales” y aseguró que la solicitud de Munda será tramitada con carácter prioritario en cuanto se entregue la documentación exigida.

PUBLICIDAD

Localizado el cadáver de mujer a 50 metros del arroyo Vallehermoso en Valmojado (Toledo)

La normativa india busca proteger los derechos de los herederos y evitar fraudes, pero en la práctica puede dejar a muchas familias sin acceso inmediato a los fondos de sus seres queridos. En las zonas rurales, donde la obtención de certificados oficiales puede demorarse días o semanas, la desesperación lleva a situaciones límite como la protagonizada por Munda. La falta de información y la complejidad de los trámites agravan el problema, generando un profundo malestar entre los afectados.

Dificultades en el registro de defunciones

En la India, el registro de defunciones es obligatorio, pero muchos habitantes de áreas rurales desconocen los procedimientos o no tienen acceso sencillo a las oficinas correspondientes. Esta realidad expone a las familias a barreras legales y administrativas cuando intentan resolver cuestiones básicas tras la muerte de un familiar. La historia de Jitu Munda no es un caso aislado, sino el reflejo de una problemática extendida en el país.

Advertencia: contenido sensible.

El hombre llevando el cuerpo de su hermana al hombro
El trámite del hombre para poder sacar el dinero de la cuenta de su hermana. (EFE.)

La imposibilidad de obtener un certificado de defunción no solo bloquea el acceso a los fondos bancarios, sino que puede impedir otros trámites esenciales, como la herencia de propiedades o la solicitud de ayudas estatales. Ante la desesperación, algunos optan por medidas extremas para demostrar el fallecimiento, como lo evidenció el episodio de Odisha. El Indian Overseas Bank insistió en que la normalización de la situación dependerá exclusivamente de la presentación del documento requerido, sin excepciones.

La escena que protagonizó Munda conmocionó a la comunidad local y a la opinión pública de la India, poniendo en primer plano la necesidad de simplificar los procedimientos y acercar los servicios básicos a las zonas más alejadas. Mientras tanto, la familia permanece a la espera de que el banco autorice el retiro de los fondos una vez resueltos los requisitos legales.

Temas Relacionados

SucesosDineroFamiliaFondos de InversiónEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del 29 abril

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del 29 abril

La cadena noruega NRK estudia retirar la entrevista de la princesa Mette-Marit por su relación con Epstein: “No debería haberse emitido”

La cadena pública ha recibido infinidad de quejas por la falta de contraste a sus respuestas

La cadena noruega NRK estudia retirar la entrevista de la princesa Mette-Marit por su relación con Epstein: “No debería haberse emitido”

La historia de Aldama en la que asegura que tuvo una reunión con Pedro Sánchez: “El presidente me dijo que ‘muchas gracias, sé lo que estás haciendo’”

Ha asegurado que Sánchez estaba al tanto de todo lo que hacían en el ministerio

La historia de Aldama en la que asegura que tuvo una reunión con Pedro Sánchez: “El presidente me dijo que ‘muchas gracias, sé lo que estás haciendo’”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Juan Goñi, arquitecto: “El diésel ha subido un 80% desde 2020”

Según el experto, el encarecimiento del diésel y la energía eleva los costes en el sector de la construcción y repercute en el precio final de las obras

Juan Goñi, arquitecto: “El diésel ha subido un 80% desde 2020”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La historia de Aldama en la que asegura que tuvo una reunión con Pedro Sánchez: “El presidente me dijo que ‘muchas gracias, sé lo que estás haciendo’”

La historia de Aldama en la que asegura que tuvo una reunión con Pedro Sánchez: “El presidente me dijo que ‘muchas gracias, sé lo que estás haciendo’”

María Guardiola presenta su nuevo equipo en Extremadura con Vox: Óscar Fernández será vicepresidente y Juan José García se queda con Agricultura

Un tribunal reconoce como indefinida a una técnico de prevención de riesgos que trabajó 20 años como interina de la Comunidad de Madrid

Un aprendiz de cocina cesado por empezar una pelea en el trabajo no logra que la Justicia reconozca su despido como nulo: es improcedente y será indemnizado

Airbus transformará 30 aviones en el nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército del Aire

ECONOMÍA

Juan Goñi, arquitecto: “El diésel ha subido un 80% desde 2020”

Juan Goñi, arquitecto: “El diésel ha subido un 80% desde 2020”

El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

Iberdrola y Naturgy mejoran resultados en un primer trimestre marcado por la guerra en Oriente Medio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Banco Santander gana un 60% más en el primer trimestre gracias a la venta de su filial en Polonia

DEPORTES

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open