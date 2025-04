La serie de Netflix que ha hecho realidad nuestras peores pesadillas: el universo de ‘Black Mirror’ sigue dando forma al miedo a las nuevas tecnologías

Irrumpe en tu mente. Irrumpe en tu realidad. La serie ganadora del Emmy regresa con seis nuevas historias donde nada es lo que parece. (Crédito: Netflix)

Cuando se estrenó en 2011, se convirtió en un auténtico acontecimiento televisivo, de forma que su primer (y ya histórico) capítulo sentaría buena parte de las nuevas bases de la que sería esta perversa colección de ‘distopías’ contemporáneas en forma de sátira en torno a los miedos de nuestro tiempo.

Black Mirror consiguió que se pusieran de moda las series de antología o, lo que es lo mismo, aquellas en las que cada capítulo es independiente y resulta ‘autoconclusivo’, además de despertar un nuevo interés hacia la ciencia ficción (en su vertiente más terrorífica), a través de realidades alternativas que resultaban de lo más cercanas.

Ahora, 14 años después de su estreno, el fenómeno continúa muy vivo gracias a esta 7ª temporada que se acaba de aterrizar en Netflix. Su creador, Charlie Brooker, ha querido, en esta nueva tanda de episodios, regresar a los orígenes de su mítica serie, a su esencia, o lo que es lo mismo, al miedo a la tecnología que está presente en el ser humano. Eso sí, lo hace a través de una buena e inesperada mezcla de tonos que nos llevará de las historias románticas, a los cuentos más oscuros, de la risa y la luz, al pesimismo más ‘dark’. Porque si hay algo que define a Black Mirror es su originalidad y su elemento imprevisible.

De qué van nuevos episodios de la 7ª temporada de ‘Black Mirror’

Esta nueva temporada se compone de seis episodios. El primero es uno de los favoritos de la crítica (y parece una película ‘indie’), se titula Common People, está protagonizado por Rashida Jones y Chris O’Dowd y se ha considerado como una alegoría del sistema de salud privado. Ambos encarnan a una pareja que verá trastocada su existencia cuando la vida de ella pase a depender de una suscripción mensual dentro del sistema tecnológico de una empresa. ¿Y si no se paga, y si te piden una cuota Plus para que no haya anuncios?

También destaca Eulogy, el quinto capítulo y uno de los más emotivos. En él, Paul Giamatti interpreta a un hombre que recibirá una invitación para participar en un funeral ‘inmersivo’, en el que una IA se encargará de recopilar los recuerdos del fallecido, aunque este haya perdido la memoria.

Will Poulter repite su papel en 'Black Mirror'.

En Playting encontramos una especie de ‘spin-off’ del episodio interactivo Bandersnatch, de nuevo con Will Poulter y también tenemos la primera secuela de toda la antología, la de la ‘space opera’ USS Callister.

Con respecto a Hotel Reverie, ya ha sido definido como el San Junípero de esta temporada. En él, una actriz es contratada para protagonizar un ‘remake’ de una película de los años 40, pero en esta nueva versión se meterá directamente en el original, aunque intercambiando el rol femenino por el masculino.

En definitiva, el universo de Black Mirror no para de expandirse y de crear nuevos relatos que entroncan con algunas de nuestras preocupaciones contemporáneas desde todas las facetas, tanto personales como profesionales, de nuestra vida. Y ahí entra el impacto de las inteligencias artificiales, las nuevas formas de manipulación o la inevitable pérdida de la identidad.