El legado de Claude Chabrol se presenta con 9 filmes restaurados en la Sala Lugones

El legado de Claude Chabrol regresa a la Sala Lugones

Del 4 al 12 de abril, la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín presentará un ciclo dedicado a la obra de Claude Chabrol, figura central de la Nouvelle Vague francesa. La propuesta, incluida en el Festival de Cine Francés, surge de la colaboración entre el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Institut Français d’Argentine y la Fundación Cinemateca Argentina.

El ciclo, titulado Claude Chabrol entre décadas, reunirá nueve largometrajes fundamentales del realizador. La selección abarca siete títulos realizados entre 1968 y 1973, proyectados en copias restauradas enviadas desde París. Se exhibirán, además, El bello Sergio (1958), ópera prima del director, y La ceremonia (1995), reconocida como una de las producciones francesas más destacadas de los años noventa.

"La ceremonia"

El programa incluye:

El bello Sergio (Le beau Serge; Francia, 1958)

La mujer infiel (La femme infidèle; Francia/Italia, 1968)

Las dulces amigas (Les biches; Francia/Italia, 1968)

Que la bestia muera (Que la bête meure; Francia/Italia, 1969)

El carnicero (Le boucher; Francia/Italia, 1970)

La ruptura (La rupture; Francia/Italia/Bélgica, 1970)

Al anochecer (Juste avant la nuit; Francia/Italia, 1971)

Bodas sangrientas (Les noces rouges; Francia/Italia, 1973)

La ceremonia (La cérémonie; Francia/Alemania, 1995)

Las entradas generales tendrán un valor de $9.000, mientras que estudiantes y jubilados podrán acceder por $5.000. Los tickets estarán disponibles en boletería y a través de la web una semana antes del inicio del ciclo.

Programación completa:

Sábado 4 de abril

A las 21, Las dulces amigas (Les biches; Francia/Italia, 1968, 95′, DCP). Dirección: Claude Chabrol. Con Jean-Louis Trintignant, Jacqueline Sassard, Stéphane Audran. Frédérique, una mujer rica y de temperamento apático, recoge de la calle a Why, una joven artista callejera, y la lleva a vivir con ella a su casa de Saint-Tropez. Durante algún tiempo son felices, pero en una fiesta Why comienza a sentirse atraída por Paul, un joven arquitecto.

El cineasta frances Claude Chabrol (EFE/j.m/Julian Martin)

Domingo 5 de abril

A las 15 , Al anochecer ( Juste avant la nuit ; Francia/Italia, 1971, 99′, DCP). Dirección: Claude Chabrol . Con Stéphane Audran, Michel Bouquet, François Périer. Charles Masson, un ejecutivo de publicidad casado, estrangula durante una sesión de sadomasoquismo a su amante, una mujer que además era la esposa de su mejor amigo, el arquitecto François Tellier...

A las 18 , Las dulces amigas ( Les biches ; Francia/Italia, 1968, 95′, DCP). Dirección: Claude Chabrol . Con Jean-Louis Trintignant, Jacqueline Sassard, Stéphane Audran.

A las 21 horas, El carnicero (Le boucher; Francia/Italia, 1970, 94′, DCP). Dirección: Claude Chabrol. Con Stéphane Audran, Jean Yanne, Antonio Passalia. En un pequeño pueblo francés, durante la celebración de una boda, la maestra Hélène y el carnicero Popaul entablan conversación. Cuando más adelante empieza a surgir una relación sentimental entre ellos, dos mujeres aparecen brutalmente apuñaladas en el bosque.

Martes 7 de abril

A las 15 , Bodas sangrientas ( Les noces rouges ; Francia/Italia, 1973, 95′, DCP). Dirección: Claude Chabrol . Con Stéphane Audran, Michel Piccoli, Claude Piéplu. Basada en hechos reales. Lucienne (Stéphane Audran), la esposa de un importante político de provincias, conoce a Pierre (Michel Piccoli), un hombre inmerso en un matrimonio desgraciado con una mujer enferma. Ambos se sentirán irremediablemente atraídos y comenzarán una fogosa aventura extramatrimonial.

A las 18 , Al anochecer ( Juste avant la nuit ; Francia/Italia, 1971, 99′, DCP). Dirección: Claude Chabrol . Con Stéphane Audran, Michel Bouquet, François Périer.

A las 21, La ruptura (La rupture; Francia/Italia/Bélgica, 1970, 124′, DCP). Dirección: Claude Chabrol. Con Stéphane Audran, Jean-Pierre Cassel, Michel Bouquet. Adaptación de la novela de suspenso psicológico de Charlotte Armstrong The Balloon Man, el film narra la lucha de Hélène Régnier por la custodia de su hijo tras abandonar a su esposo, un adicto a las drogas que maltrató al niño. Pero sus adinerados suegros iniciarán una campaña sucia, contratando a un investigador para difamarla y arruinar su reputación. Chabrol volvería a incursionar en el peculiar universo de Charlotte Armstrong en otros dos largometrajes: Masques (1986) y Gracias por el chocolate (2000).

"El bello Sergio"

Miércoles 8 de abril

A las 15 , La ruptura ( La rupture ; Francia/Italia/Bélgica, 1970, 124′, DCP). Dirección: Claude Chabrol . Con Stéphane Audran, Jean-Pierre Cassel, Michel Bouquet.

A las 18 horas , El carnicero ( Le boucher ; Francia/Italia, 1970, 94′, DCP). Dirección: Claude Chabrol . Con Stéphane Audran, Jean Yanne, Antonio Passalia.

A las 21, Bodas sangrientas (Les noces rouges; Francia/Italia, 1973, 95′, DCP). Dirección: Claude Chabrol. Con Stéphane Audran, Michel Piccoli, Claude Piéplu.

Jueves 9 de abril

A las 15 y a las 21 , Que la bestia muera ( Que la bête meure ; Francia/Italia, 1969, 107′, DCP). Dirección: Claude Chabrol. Con Michel Duchassoy, Caroline Cellier, Jean Yanne. Adaptación de la novela de Nicholas Blake La bestia debe morir . El hijo único de Charles Thenier muere atropellado por un conductor que se da a la fuga. Decidido a encontrar al criminal, empieza a investigar por su cuenta. Poco después, conoce a una mujer que podría ser la cuñada del culpable.

A las 18, La mujer infiel (La femme infidèle; Francia/Italia, 1968, 94′, DCP). Dirección: Claude Chabrol. Con Stéphane Audran, Michel Bouquet, Maurice Ronet. Cuando Charles Desvallées empieza a sospechar que su mujer Hélène lo está traicionando, contrata un detective para que averigüe quién es el amante. Una vez confirmada la infidelidad, el celoso marido prepara su venganza.

Viernes 10 de abril

A las 15 y a las 21 , La mujer infiel ( La femme infidèle ; Francia/Italia, 1968, 94′, DCP). Dirección: Claude Chabrol . Con Stéphane Audran, Michel Bouquet, Maurice Ronet.

A las 18, Que la bestia muera (Que la bête meure; Francia/Italia, 1969, 107′, DCP). Dirección: Claude Chabrol. Con Michel Duchassoy, Caroline Cellier, Jean Yanne.

De "Al anochecer"

Sábado 11 de abril

A las 15 y a las 21 , La ceremonia ( La cérémonie ; Francia/Alemania, 1995, 126′, DCP). Dirección: Claude Chabrol . Con Isabelle Huppert, Sandrine Bonnaire, Jacqueline Bisset. Sophie, una mujer eficiente pero fría y calculadora, entra a trabajar como ama de llaves para la acaudalada familia Lelièvre. Un día conoce a Jeanne, una empleada del servicio del correo, y entre ambas mujeres se establece una relación muy especial.

A las 18 horas, El bello Sergio (Le beau Serge; Francia, 1958, 98′, DCP). Dirección: Claude Chabrol. Con Gérard Blain, Jean-Claude Brialy, Bernadette Lafont. François regresa a su pueblo natal tras una larga ausencia. Allí descubre que su viejo amigo Serge se ha convertido en un borracho que desprecia a su mujer. En honor a la vieja amistad que les unía, François intentará ayudar a Serge.

Domingo 12 de abril

A las 15 y a las 21 , El bello Sergio ( Le beau Serge ; Francia, 1958, 98′, DCP). Dirección: Claude Chabrol . Con Gérard Blain, Jean-Claude Brialy, Bernadette Lafont. François regresa a su pueblo natal tras una larga ausencia. Allí descubre que su viejo amigo Serge se ha convertido en un borracho que desprecia a su mujer. En honor a la vieja amistad que les unía, François intentará ayudar a Serge.

A las 18, La ceremonia (La cérémonie; Francia/Alemania, 1995, 126′, DCP). Dirección: Claude Chabrol. Con Isabelle Huppert, Sandrine Bonnaire, Jacqueline Bisset.

Fuente y fotos: Departamento de Prensa CTBA.